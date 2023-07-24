Проекты благоустройства городов Ленобласти победили в конкурсе Минстроя
© iStock.com / Petr YaВид на Ивангород
© iStock.com / Petr Ya
Вид на Ивангород
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл — РИА Новости. Проекты по благоустройству Ивангорода, Новой Ладоги и Соснового Бора Ленинградской области признаны лучшими в номинации для малых городов и исторических поселений всероссийского конкурса министерства строительства, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
В этом году победителями признаны проекты благоустройства набережной в Ивангороде. Кроме того, что ее прогулочная зона увеличится в шесть раз, на берегу реки Нарвы появятся дорожка для скандинавской ходьбы, смотровая площадка с детским оборудованием для игры с водой, амфитеатр и многое другое. Также победители конкурса стали проекты развития центральной части в Новой Ладоге, где обновят облик улицы Суворова, сквера и территории, прилегающей к Приморскому парку Соснового Бора, пояснили в пресс-службе.
"Благодаря конкурсу в наших городах создаются современные, комфортные общественные пространства, которые сохраняют характер территории и ее локальные особенности. За время существования конкурса 19 муниципальных образований области стали его победителями: благоустраиваются парки, набережные, площади, улицы и пешеходные зоны. Уже реализовано 13 проектов, еще шесть находятся в стадии воплощения", — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, слова которого привели в пресс-службе.
Там напомнили, что конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проходит по поручению президента России с 2018 года. В нем участвуют и побеждают только те проекты, которые получили наибольшую поддержку горожан. Благоустройство территорий осуществляется по программам национального проекта "Жилье и городская среда". В этом году в Ленинградской области уже реализуются проекты, победившие на прошлогоднем конкурсе. Тогда средства получили Подпорожье, Пикалево, Кингисепп, Шлиссельбург и Сосновый Бор.