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Проекты благоустройства городов Ленобласти победили в конкурсе Минстроя - РИА Новости, 24.07.2023
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Ленинградская область
Ленинградская область
 
16:57 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/blagoustroystvo-1885998598.html
Проекты благоустройства городов Ленобласти победили в конкурсе Минстроя
Проекты благоустройства городов Ленобласти победили в конкурсе Минстроя - РИА Новости, 24.07.2023
Проекты благоустройства городов Ленобласти победили в конкурсе Минстроя
Проекты по благоустройству Ивангорода, Новой Ладоги и Соснового Бора Ленинградской области признаны лучшими в номинации для малых городов и исторических... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T16:57
2023-07-24T16:57
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл — РИА Новости. Проекты по благоустройству Ивангорода, Новой Ладоги и Соснового Бора Ленинградской области признаны лучшими в номинации для малых городов и исторических поселений всероссийского конкурса министерства строительства, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. В этом году победителями признаны проекты благоустройства набережной в Ивангороде. Кроме того, что ее прогулочная зона увеличится в шесть раз, на берегу реки Нарвы появятся дорожка для скандинавской ходьбы, смотровая площадка с детским оборудованием для игры с водой, амфитеатр и многое другое. Также победители конкурса стали проекты развития центральной части в Новой Ладоге, где обновят облик улицы Суворова, сквера и территории, прилегающей к Приморскому парку Соснового Бора, пояснили в пресс-службе. "Благодаря конкурсу в наших городах создаются современные, комфортные общественные пространства, которые сохраняют характер территории и ее локальные особенности. За время существования конкурса 19 муниципальных образований области стали его победителями: благоустраиваются парки, набережные, площади, улицы и пешеходные зоны. Уже реализовано 13 проектов, еще шесть находятся в стадии воплощения", — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, слова которого привели в пресс-службе. Там напомнили, что конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проходит по поручению президента России с 2018 года. В нем участвуют и побеждают только те проекты, которые получили наибольшую поддержку горожан. Благоустройство территорий осуществляется по программам национального проекта "Жилье и городская среда". В этом году в Ленинградской области уже реализуются проекты, победившие на прошлогоднем конкурсе. Тогда средства получили Подпорожье, Пикалево, Кингисепп, Шлиссельбург и Сосновый Бор.
https://ria.ru/20230615/lenoblast-1878326944.html
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александр дрозденко, ленинградская область, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Ленинградская область , Александр Дрозденко, Ленинградская область, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)

Проекты благоустройства городов Ленобласти победили в конкурсе Минстроя

© iStock.com / Petr YaВид на Ивангород
Вид на Ивангород - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© iStock.com / Petr Ya
Вид на Ивангород
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл — РИА Новости. Проекты по благоустройству Ивангорода, Новой Ладоги и Соснового Бора Ленинградской области признаны лучшими в номинации для малых городов и исторических поселений всероссийского конкурса министерства строительства, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
В этом году победителями признаны проекты благоустройства набережной в Ивангороде. Кроме того, что ее прогулочная зона увеличится в шесть раз, на берегу реки Нарвы появятся дорожка для скандинавской ходьбы, смотровая площадка с детским оборудованием для игры с водой, амфитеатр и многое другое. Также победители конкурса стали проекты развития центральной части в Новой Ладоге, где обновят облик улицы Суворова, сквера и территории, прилегающей к Приморскому парку Соснового Бора, пояснили в пресс-службе.
"Благодаря конкурсу в наших городах создаются современные, комфортные общественные пространства, которые сохраняют характер территории и ее локальные особенности. За время существования конкурса 19 муниципальных образований области стали его победителями: благоустраиваются парки, набережные, площади, улицы и пешеходные зоны. Уже реализовано 13 проектов, еще шесть находятся в стадии воплощения", — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, слова которого привели в пресс-службе.
Там напомнили, что конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проходит по поручению президента России с 2018 года. В нем участвуют и побеждают только те проекты, которые получили наибольшую поддержку горожан. Благоустройство территорий осуществляется по программам национального проекта "Жилье и городская среда". В этом году в Ленинградской области уже реализуются проекты, победившие на прошлогоднем конкурсе. Тогда средства получили Подпорожье, Пикалево, Кингисепп, Шлиссельбург и Сосновый Бор.
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградская областьМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
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