https://ria.ru/20230724/biden-1886042015.html

В США рассказали, как Хантер Байден связывал бизнес-партнеров с отцом

В США рассказали, как Хантер Байден связывал бизнес-партнеров с отцом - РИА Новости, 24.07.2023

В США рассказали, как Хантер Байден связывал бизнес-партнеров с отцом

Хантер Байден не менее дюжины раз связывал по телефону отца, нынешнего президента США Джо Байдена, со своими зарубежными партнерами, в том числе с... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T19:47

2023-07-24T19:47

2023-07-24T19:47

в мире

сша

дубай

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николай злочевский

хантер байден

барак обама

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ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Хантер Байден не менее дюжины раз связывал по телефону отца, нынешнего президента США Джо Байдена, со своими зарубежными партнерами, в том числе с топ-менеджерами украинской энергетической компании Burisma, утверждает комитет по надзору палаты представителей американского конгресса. Контролируемый республиканцами комитет планирует на этой неделе заслушать показания бывшего делового партнера Хантера Байдена, Девона Арчера, в рамках расследования, которое призвано доказать причастность самого президента к деловым операциям своего сына. "По меньшей мере в дюжине случаев Хантер выводил своего отца, тогда вице-президента (США), на громкую связь со своими зарубежными бизнес-партнерами. В одном случае в присутствии... Девона Арчера двое менеджеров Burisma прямо спросили Хантера: "Ты можешь позвонить своему папе?". Ждем возможности побеседовать с Девоном Арчером об этой развивающейся истории", - написал комитет в Twitter. Сам Байден неоднократно говорил, что не в курсе бизнес-операций своих родственников, но уверен, что те закона не нарушали. По данным газеты New York Post, эпизод, упомянутый конгрессменами, имел место в Дубае 4 декабря 2015 года, когда Хантер Байден связал по телефону своего отца с топ-менеджерами Burisma Вадимом Пожарским и Николаем Злочевским. Байден-младший был тогда членом совета директоров компании с зарплатой в 83 тысячи долларов в месяц, а Байден-старший – вице-президентом и куратором украинского направления в администрации Барака Обамы, пишет издание. "Вице-президент Байден поприветствовал украинцев, но в кратком звонке, как и других подобных контактах с зарубежными деловыми партнерами Хантера, ограничился только расплывчатыми любезностями", - говорится в статье. От Арчера также ждут показаний о двух приемах в Вашингтоне, куда Хантер Байден приглашал своего отца и деловых партнеров, в том числе, по данным газеты, российскую предпринимательницу Елену Батурину и ее мужа, экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.

https://ria.ru/20221006/bayden-1822109182.html

https://ria.ru/20230422/noutbuk-1867115996.html

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в мире, сша, дубай, вашингтон (штат), николай злочевский, хантер байден, барак обама