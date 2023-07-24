В США рассказали, как Хантер Байден связывал бизнес-партнеров с отцом
Комитет конгресса: Хантер Байден много раз связывал бизнес-партнеров со своим отцом
© AP Photo / Andrew HarnikХантер Байден
© AP Photo / Andrew Harnik
Хантер Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Хантер Байден не менее дюжины раз связывал по телефону отца, нынешнего президента США Джо Байдена, со своими зарубежными партнерами, в том числе с топ-менеджерами украинской энергетической компании Burisma, утверждает комитет по надзору палаты представителей американского конгресса.
Контролируемый республиканцами комитет планирует на этой неделе заслушать показания бывшего делового партнера Хантера Байдена, Девона Арчера, в рамках расследования, которое призвано доказать причастность самого президента к деловым операциям своего сына.
"По меньшей мере в дюжине случаев Хантер выводил своего отца, тогда вице-президента (США), на громкую связь со своими зарубежными бизнес-партнерами. В одном случае в присутствии... Девона Арчера двое менеджеров Burisma прямо спросили Хантера: "Ты можешь позвонить своему папе?". Ждем возможности побеседовать с Девоном Арчером об этой развивающейся истории", - написал комитет в Twitter.
Сам Байден неоднократно говорил, что не в курсе бизнес-операций своих родственников, но уверен, что те закона не нарушали.
По данным газеты New York Post, эпизод, упомянутый конгрессменами, имел место в Дубае 4 декабря 2015 года, когда Хантер Байден связал по телефону своего отца с топ-менеджерами Burisma Вадимом Пожарским и Николаем Злочевским. Байден-младший был тогда членом совета директоров компании с зарплатой в 83 тысячи долларов в месяц, а Байден-старший – вице-президентом и куратором украинского направления в администрации Барака Обамы, пишет издание.
"Вице-президент Байден поприветствовал украинцев, но в кратком звонке, как и других подобных контактах с зарубежными деловыми партнерами Хантера, ограничился только расплывчатыми любезностями", - говорится в статье.
От Арчера также ждут показаний о двух приемах в Вашингтоне, куда Хантер Байден приглашал своего отца и деловых партнеров, в том числе, по данным газеты, российскую предпринимательницу Елену Батурину и ее мужа, экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.