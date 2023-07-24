https://ria.ru/20230724/benzin-1885973147.html

Цена бензина Аи-92 и Аи-95 на российской бирже установила рекорд

Цена бензина Аи-92 и Аи-95 на российской бирже установила рекорд - РИА Новости, 24.07.2023

Цена бензина Аи-92 и Аи-95 на российской бирже установила рекорд

Цена бензина Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов понедельника вновь установила рекорды,... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T15:22

2023-07-24T15:22

2023-07-24T15:22

россия

александр новак

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

аи-92

аи-95

экономика

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Цена бензина Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов понедельника вновь установила рекорды, свидетельствуют данные торгов. Бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подорожал в понедельник на 0,55% - до 64 879 рублей за тонну. Это очередной рекорд, уже тринадцатую торговую сессию подряд. Стоимость марки Аи-95 также выросла - на 0,21%, до 69 925 рублей, четвертый день обновляя рекорд. Летнее дизельное топливо сохранило стоимость на уровне торгов пятницы - 57 635 рублей за тонну. Мазут и авиакеросин подорожали на 1,65% и 0,21%, до 23 181 и 65 565 рублей за тонну соответственно. Сжиженные углеводородные газы (СУГи), напротив, подешевели на 2,3%, до 20 327 рублей за тонну. В понедельник газета "Коммерсант" сообщила со ссылкой на источники, что Минэнерго РФ обсуждает с правительством ограничение числа экспортеров бензина, предполагающее введение закрытого списка нефтеперерабатывающих заводов, которым будет разрешено поставлять топливо на экспорт. Издание отметило, что мера направлена на пресечение серого экспорта бензина, что, по мнению регуляторов и участников рынка, является одной из причин роста оптовых цен в последние месяцы. Биржевые цены на бензин в России весной и в начале лета обновили исторические рекорды. В связи с этим Минэнерго РФ и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали нефтяникам, а затем и потребовали от них увеличить продажи бензина на бирже. Рост биржевых цен объяснялся сезоном ремонтов на НПЗ. По данным Минэнерго, в июле производство топлива постепенно увеличивается после окончания первой волны плановых ремонтов на НПЗ. При этом дефицита бензина в России нет, а спрос на внутреннем рынке полностью обеспечен предложением, говорят в министерстве. Кроме того, в конце июня вице-премьер Александр Новак провел совещание о рынке топлива, где призвал нефтяников отдавать приоритет поставкам бензина на внутренний рынок, даже когда экспорт выгоднее. Также Новак поручил проработать квотирование экспорта нефтепродуктов нефтяными компаниями и обсудить дополнительное увеличение минимального норматива продаж бензина в РФ через биржу в случае обострения рыночной ситуации.

https://ria.ru/20230724/benzin-1885969132.html

https://ria.ru/20230724/benzin-1885862764.html

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россия, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), аи-92, аи-95, экономика