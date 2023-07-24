https://ria.ru/20230724/benzin-1885969132.html
Минэнерго планирует составить список экспортеров бензина
Минэнерго планирует составить список экспортеров бензина - РИА Новости, 24.07.2023
Минэнерго планирует составить список экспортеров бензина
Министерство энергетики рассматривает возможность составления списка экспортеров бензина как одну из мер пресечения серого экспорта, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T15:02
2023-07-24T15:02
2023-07-24T18:07
экономика
цены на нефть
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Министерство энергетики рассматривает возможность составления списка экспортеров бензина как одну из мер пресечения серого экспорта, сообщили в ведомстве.Газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в понедельник сообщила, что Минэнерго обсуждает с правительством проект документа об ограничении экспорта бензина, согласно которому предполагается введение закрытого списка НПЗ, которым будет разрешено поставлять топливо на экспорт. Мера направлена на пресечение серого экспорта бензина, что, по мнению регуляторов и участников рынка, является одной из причин роста оптовых цен в последние месяцы, написало издание. "Составление списка экспортеров - это одна из рассматриваемых мер. Минэнерго и дальше будет работать над пресечением схем серого экспорта", - прокомментировали в Минэнерго.
https://ria.ru/20230724/benzin-1885862764.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Минэнерго планирует составить список экспортеров бензина
Минэнерго России может составить список экспортеров бензина для борьбы с серым экспортом
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Министерство энергетики рассматривает возможность составления списка экспортеров бензина как одну из мер пресечения серого экспорта, сообщили в ведомстве.
Газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в понедельник сообщила, что Минэнерго обсуждает с правительством проект документа об ограничении экспорта бензина, согласно которому предполагается введение закрытого списка НПЗ, которым будет разрешено поставлять топливо на экспорт. Мера направлена на пресечение серого экспорта бензина, что, по мнению регуляторов и участников рынка, является одной из причин роста оптовых цен в последние месяцы, написало издание.
"Составление списка экспортеров - это одна из рассматриваемых мер. Минэнерго и дальше будет работать над пресечением схем серого экспорта", - прокомментировали в Минэнерго.
Эксперт объяснил, как можно ограничить рост цен на бензин в России