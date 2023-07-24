Рейтинг@Mail.ru
Минэнерго планирует составить список экспортеров бензина - РИА Новости, 24.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:02 24.07.2023 (обновлено: 18:07 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/benzin-1885969132.html
Минэнерго планирует составить список экспортеров бензина
Минэнерго планирует составить список экспортеров бензина - РИА Новости, 24.07.2023
Минэнерго планирует составить список экспортеров бензина
Министерство энергетики рассматривает возможность составления списка экспортеров бензина как одну из мер пресечения серого экспорта, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T15:02
2023-07-24T18:07
экономика
цены на нефть
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152244/69/1522446952_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_912f6a3445c0049e228b6f5f39ffe7aa.jpg
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Министерство энергетики рассматривает возможность составления списка экспортеров бензина как одну из мер пресечения серого экспорта, сообщили в ведомстве.Газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в понедельник сообщила, что Минэнерго обсуждает с правительством проект документа об ограничении экспорта бензина, согласно которому предполагается введение закрытого списка НПЗ, которым будет разрешено поставлять топливо на экспорт. Мера направлена на пресечение серого экспорта бензина, что, по мнению регуляторов и участников рынка, является одной из причин роста оптовых цен в последние месяцы, написало издание. "Составление списка экспортеров - это одна из рассматриваемых мер. Минэнерго и дальше будет работать над пресечением схем серого экспорта", - прокомментировали в Минэнерго.
https://ria.ru/20230724/benzin-1885862764.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152244/69/1522446952_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_485532fadb7c43fc5bd8d2cc49869d3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Минэнерго планирует составить список экспортеров бензина

Минэнерго России может составить список экспортеров бензина для борьбы с серым экспортом

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБензовоз
Бензовоз - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Бензовоз. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Министерство энергетики рассматривает возможность составления списка экспортеров бензина как одну из мер пресечения серого экспорта, сообщили в ведомстве.
Газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в понедельник сообщила, что Минэнерго обсуждает с правительством проект документа об ограничении экспорта бензина, согласно которому предполагается введение закрытого списка НПЗ, которым будет разрешено поставлять топливо на экспорт. Мера направлена на пресечение серого экспорта бензина, что, по мнению регуляторов и участников рынка, является одной из причин роста оптовых цен в последние месяцы, написало издание.
"Составление списка экспортеров - это одна из рассматриваемых мер. Минэнерго и дальше будет работать над пресечением схем серого экспорта", - прокомментировали в Минэнерго.
Пистолеты топливораздаточной колонки на АЗС - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
Эксперт объяснил, как можно ограничить рост цен на бензин в России
Вчера, 04:20
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала