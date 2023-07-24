https://ria.ru/20230724/benzin-1885969132.html

Минэнерго планирует составить список экспортеров бензина

Минэнерго планирует составить список экспортеров бензина - РИА Новости, 24.07.2023

Минэнерго планирует составить список экспортеров бензина

Министерство энергетики рассматривает возможность составления списка экспортеров бензина как одну из мер пресечения серого экспорта, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T15:02

2023-07-24T15:02

2023-07-24T18:07

экономика

цены на нефть

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Министерство энергетики рассматривает возможность составления списка экспортеров бензина как одну из мер пресечения серого экспорта, сообщили в ведомстве.Газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в понедельник сообщила, что Минэнерго обсуждает с правительством проект документа об ограничении экспорта бензина, согласно которому предполагается введение закрытого списка НПЗ, которым будет разрешено поставлять топливо на экспорт. Мера направлена на пресечение серого экспорта бензина, что, по мнению регуляторов и участников рынка, является одной из причин роста оптовых цен в последние месяцы, написало издание. "Составление списка экспортеров - это одна из рассматриваемых мер. Минэнерго и дальше будет работать над пресечением схем серого экспорта", - прокомментировали в Минэнерго.

https://ria.ru/20230724/benzin-1885862764.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, цены на нефть, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)