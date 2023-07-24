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ООН прокомментировала атаку беспилотников на Москву - РИА Новости, 24.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:28 24.07.2023 (обновлено: 19:39 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/ataka-1886037084.html
ООН прокомментировала атаку беспилотников на Москву
ООН прокомментировала атаку беспилотников на Москву - РИА Новости, 24.07.2023
ООН прокомментировала атаку беспилотников на Москву
ООН хочет, чтобы стороны конфликта на Украине избегали шагов, которые ведут к его эскалации, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T19:28
2023-07-24T19:39
специальная военная операция на украине
в мире
москва
оон
россия
сергей собянин
фархан хак
киев
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ООН, 24 июл – РИА Новости. ООН хочет, чтобы стороны конфликта на Украине избегали шагов, которые ведут к его эскалации, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, комментируя сегодняшнюю атаку БПЛА на Москву."Мы хотим, чтобы все стороны избегали любых действий, которые вели бы к дальнейшей эскалации этого конфликта. И мы призываем их позаботиться о том, чтобы этого не произошло", - сказал Хак, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в понедельник в Москве были зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет. Дептранс сообщал о перекрытии движения по Комсомольскому проспекту от дома 18 в сторону области, а также по проспекту Лихачева. Позже движение по Комсомольскому проспекту также было полностью восстановлено.В МИД России также заявили, что действия Киева не имели никакого военного смысла.
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в мире, москва, оон, россия, сергей собянин, фархан хак, киев, департамент транспорта г. москвы
Специальная военная операция на Украине, В мире, Москва, ООН, Россия, Сергей Собянин, Фархан Хак, Киев, Департамент транспорта г. Москвы
ООН прокомментировала атаку беспилотников на Москву

ООН после атаки беспилотников на Москву призвала стороны конфликта избегать эскалации

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, поврежденное беспилотником
Здание бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, поврежденное беспилотником - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Здание бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, поврежденное беспилотником
Читать ria.ru в
ООН, 24 июл – РИА Новости. ООН хочет, чтобы стороны конфликта на Украине избегали шагов, которые ведут к его эскалации, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, комментируя сегодняшнюю атаку БПЛА на Москву.
"Мы хотим, чтобы все стороны избегали любых действий, которые вели бы к дальнейшей эскалации этого конфликта. И мы призываем их позаботиться о том, чтобы этого не произошло", - сказал Хак, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в понедельник в Москве были зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет. Дептранс сообщал о перекрытии движения по Комсомольскому проспекту от дома 18 в сторону области, а также по проспекту Лихачева. Позже движение по Комсомольскому проспекту также было полностью восстановлено.
В МИД России также заявили, что действия Киева не имели никакого военного смысла.
Попытка атаки украинских беспилотников на Москву
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

В Москве пресекли попытку атаки двух украинских беспилотников.

Сотрудник полиции у здания бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, поврежденного беспилотником

В Москве пресекли попытку атаки двух украинских беспилотников.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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1 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Средствами РЭБ они были подавлены и потерпели крушение.

Здание бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, поврежденное беспилотником

Средствами РЭБ они были подавлены и потерпели крушение.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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2 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

При ЧП никто не пострадал.

На месте происшествия на Комсомольском проспекте, где произошла атака беспилотника

При ЧП никто не пострадал.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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3 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Дроны попытались атаковать два нежилых здания.

На месте происшествия на Комсомольском проспекте, где произошла атака беспилотника

Дроны попытались атаковать два нежилых здания.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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4 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Одно из них — на Комсомольском проспекте.

Выбитые стекла в жилом доме на Комсомольском проспекте в Москве

Одно из них — на Комсомольском проспекте.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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5 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Повреждения получила кровля.

Сотрудники МЧС РФ работают на месте происшествия на Комсомольском проспекте, где произошла атака беспилотника

Повреждения получила кровля.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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6 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

В окнах здания выбило стекла.

На месте происшествия на Комсомольском проспекте, где произошла атака беспилотника

В окнах здания выбило стекла.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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7 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

На месте происшествия работают оперативные службы.

На месте происшествия на Комсомольском проспекте, где произошла атака беспилотника

На месте происшествия работают оперативные службы.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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8 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что все последствия ЧП устранят максимально быстро.

Поврежденная беспилотником крыша дома на Комсомольском проспекте в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что все последствия ЧП устранят максимально быстро.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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9 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

Движение рядом со зданием временно перекрывалось.

Выбитые стекла в жилом доме на Комсомольском проспекте в Москве

Движение рядом со зданием временно перекрывалось.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
10 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Атаке также подверглось здание на проспекте Лихачева.

Автомобили экстренных служб на месте происшествия, где произошла атака беспилотника на Комсомольском проспекте в Москве

Атаке также подверглось здание на проспекте Лихачева.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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11 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

В бизнес-центре повреждены остекление и оконные рамы с 16 по 19 этаж.

Здание бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, поврежденное беспилотником

В бизнес-центре повреждены остекление и оконные рамы с 16 по 19 этаж.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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12 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

К многоэтажке прибыли экстренные службы.

У здания бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, поврежденного беспилотником

К многоэтажке прибыли экстренные службы.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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13 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Магазин "Леруа Мерлен", который находится в этом здании, сегодня временно не работает.

Здание бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, поврежденное беспилотником

Магазин "Леруа Мерлен", который находится в этом здании, сегодня временно не работает.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
14 из 14

В Москве пресекли попытку атаки двух украинских беспилотников.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
1 из 14

Средствами РЭБ они были подавлены и потерпели крушение.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
2 из 14

При ЧП никто не пострадал.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
3 из 14

Дроны попытались атаковать два нежилых здания.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
4 из 14

Одно из них — на Комсомольском проспекте.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
5 из 14

Повреждения получила кровля.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
6 из 14

В окнах здания выбило стекла.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
7 из 14

На месте происшествия работают оперативные службы.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
8 из 14

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что все последствия ЧП устранят максимально быстро.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
9 из 14

Движение рядом со зданием временно перекрывалось.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
10 из 14

Атаке также подверглось здание на проспекте Лихачева.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
11 из 14

В бизнес-центре повреждены остекление и оконные рамы с 16 по 19 этаж.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
12 из 14

К многоэтажке прибыли экстренные службы.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
13 из 14

Магазин "Леруа Мерлен", который находится в этом здании, сегодня временно не работает.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
14 из 14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМоскваООНРоссияСергей СобянинФархан ХакКиевДепартамент транспорта г. Москвы
 
 
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