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ООН прокомментировала атаку беспилотников на Москву

ООН прокомментировала атаку беспилотников на Москву - РИА Новости, 24.07.2023

ООН прокомментировала атаку беспилотников на Москву

ООН хочет, чтобы стороны конфликта на Украине избегали шагов, которые ведут к его эскалации, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T19:28

2023-07-24T19:28

2023-07-24T19:39

специальная военная операция на украине

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оон

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сергей собянин

фархан хак

киев

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ООН, 24 июл – РИА Новости. ООН хочет, чтобы стороны конфликта на Украине избегали шагов, которые ведут к его эскалации, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, комментируя сегодняшнюю атаку БПЛА на Москву."Мы хотим, чтобы все стороны избегали любых действий, которые вели бы к дальнейшей эскалации этого конфликта. И мы призываем их позаботиться о том, чтобы этого не произошло", - сказал Хак, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в понедельник в Москве были зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет. Дептранс сообщал о перекрытии движения по Комсомольскому проспекту от дома 18 в сторону области, а также по проспекту Лихачева. Позже движение по Комсомольскому проспекту также было полностью восстановлено.В МИД России также заявили, что действия Киева не имели никакого военного смысла.

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