МИД предупредил о жестком ответе на атаку беспилотников на Москву

МИД предупредил о праве России на жесткий ответ на атаки украинских БПЛА на Москву и Крым
"Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры", — говорится в публикации.
В Москве пресекли попытку атаки двух украинских беспилотников.
В Москве пресекли попытку атаки двух украинских беспилотников.
Средствами РЭБ они были подавлены и потерпели крушение.
Средствами РЭБ они были подавлены и потерпели крушение.
Дроны попытались атаковать два нежилых здания.
Дроны попытались атаковать два нежилых здания.
Одно из них — на Комсомольском проспекте.
На месте происшествия работают оперативные службы.
На месте происшествия работают оперативные службы.
Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что все последствия ЧП устранят максимально быстро.
Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что все последствия ЧП устранят максимально быстро.
Атаке также подверглось здание на проспекте Лихачева.
Атаке также подверглось здание на проспекте Лихачева.
В бизнес-центре повреждены остекление и оконные рамы с 16 по 19 этаж.
В бизнес-центре повреждены остекление и оконные рамы с 16 по 19 этаж.
Магазин "Леруа Мерлен", который находится в этом здании, сегодня временно не работает.
Магазин "Леруа Мерлен", который находится в этом здании, сегодня временно не работает.
В Москве пресекли попытку атаки двух украинских беспилотников.
Средствами РЭБ они были подавлены и потерпели крушение.
Дроны попытались атаковать два нежилых здания.
Одно из них — на Комсомольском проспекте.
На месте происшествия работают оперативные службы.
Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что все последствия ЧП устранят максимально быстро.
Атаке также подверглось здание на проспекте Лихачева.
В бизнес-центре повреждены остекление и оконные рамы с 16 по 19 этаж.
Магазин "Леруа Мерлен", который находится в этом здании, сегодня временно не работает.