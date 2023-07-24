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МИД предупредил о жестком ответе на атаку беспилотников на Москву - РИА Новости, 24.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:33 24.07.2023 (обновлено: 18:25 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/ataka-1885962781.html
МИД предупредил о жестком ответе на атаку беспилотников на Москву
МИД предупредил о жестком ответе на атаку беспилотников на Москву - РИА Новости, 24.07.2023
МИД предупредил о жестком ответе на атаку беспилотников на Москву
Россия имеет право резко ответить на атаку украинских беспилотников на Москву и Крым, сообщается на сайте министерства иностранных дел. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T14:33
2023-07-24T18:25
специальная военная операция на украине
москва
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
киев
сергей собянин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Россия имеет право резко ответить на атаку украинских беспилотников на Москву и Крым, сообщается на сайте министерства иностранных дел.&quot;Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры&quot;, — говорится в публикации.В ведомстве назвали украинские атаки "наглыми действиями", которые демонстрируют нацеленность Запада на обострение ситуации. При этом налет БПЛА не имел никакого военного смысла."Расцениваем случившееся как очередное использование военно-политическим руководством Украины террористических методов, запугивание гражданского населения", — подчеркнули в МИД.Сегодня утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около 04:00 беспилотники ударили по двум нежилым зданиям в столице. Серьезных разрушений нет, никто не пострадал.Позднее Минобороны уточнило, что военные пресекли попытку Киева атаковать объекты в Москве. Средствами радиоэлектронной борьбы дроны удалось подавить, они потерпели крушение. На Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева на несколько часов перекрыли движение.Кроме того, ночью в понедельник Киев также пытался атаковать объекты в Крыму 17 беспилотниками. Как уточнили в министерстве обороны, все они уничтожены средствами радиоэлектронной борьбы и ПВО. В результате атаки пострадавших нет.
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москва, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), киев, сергей собянин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Москва, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Киев, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины
МИД предупредил о жестком ответе на атаку беспилотников на Москву

МИД предупредил о праве России на жесткий ответ на атаки украинских БПЛА на Москву и Крым

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили экстренных служб на месте взрыва беспилотника на Комсомольском проспекте в Москве
Автомобили экстренных служб на месте взрыва беспилотника на Комсомольском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобили экстренных служб на месте взрыва беспилотника на Комсомольском проспекте в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Россия имеет право резко ответить на атаку украинских беспилотников на Москву и Крым, сообщается на сайте министерства иностранных дел.
«

"Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры", — говорится в публикации.

В ведомстве назвали украинские атаки "наглыми действиями", которые демонстрируют нацеленность Запада на обострение ситуации. При этом налет БПЛА не имел никакого военного смысла.
"Расцениваем случившееся как очередное использование военно-политическим руководством Украины террористических методов, запугивание гражданского населения", — подчеркнули в МИД.
Попытка атаки украинских беспилотников на Москву
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

В Москве пресекли попытку атаки двух украинских беспилотников.

Сотрудник полиции у здания бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, поврежденного беспилотником

В Москве пресекли попытку атаки двух украинских беспилотников.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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1 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Средствами РЭБ они были подавлены и потерпели крушение.

Здание бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, поврежденное беспилотником

Средствами РЭБ они были подавлены и потерпели крушение.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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2 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

При ЧП никто не пострадал.

На месте происшествия на Комсомольском проспекте, где произошла атака беспилотника

При ЧП никто не пострадал.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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3 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Дроны попытались атаковать два нежилых здания.

На месте происшествия на Комсомольском проспекте, где произошла атака беспилотника

Дроны попытались атаковать два нежилых здания.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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4 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Одно из них — на Комсомольском проспекте.

Выбитые стекла в жилом доме на Комсомольском проспекте в Москве

Одно из них — на Комсомольском проспекте.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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5 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Повреждения получила кровля.

Сотрудники МЧС РФ работают на месте происшествия на Комсомольском проспекте, где произошла атака беспилотника

Повреждения получила кровля.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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6 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

В окнах здания выбило стекла.

На месте происшествия на Комсомольском проспекте, где произошла атака беспилотника

В окнах здания выбило стекла.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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7 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

На месте происшествия работают оперативные службы.

На месте происшествия на Комсомольском проспекте, где произошла атака беспилотника

На месте происшествия работают оперативные службы.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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8 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что все последствия ЧП устранят максимально быстро.

Поврежденная беспилотником крыша дома на Комсомольском проспекте в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что все последствия ЧП устранят максимально быстро.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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9 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

Движение рядом со зданием временно перекрывалось.

Выбитые стекла в жилом доме на Комсомольском проспекте в Москве

Движение рядом со зданием временно перекрывалось.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
10 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Атаке также подверглось здание на проспекте Лихачева.

Автомобили экстренных служб на месте происшествия, где произошла атака беспилотника на Комсомольском проспекте в Москве

Атаке также подверглось здание на проспекте Лихачева.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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11 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

В бизнес-центре повреждены остекление и оконные рамы с 16 по 19 этаж.

Здание бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, поврежденное беспилотником

В бизнес-центре повреждены остекление и оконные рамы с 16 по 19 этаж.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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12 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

К многоэтажке прибыли экстренные службы.

У здания бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, поврежденного беспилотником

К многоэтажке прибыли экстренные службы.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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13 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Магазин "Леруа Мерлен", который находится в этом здании, сегодня временно не работает.

Здание бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, поврежденное беспилотником

Магазин "Леруа Мерлен", который находится в этом здании, сегодня временно не работает.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
14 из 14

В Москве пресекли попытку атаки двух украинских беспилотников.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
1 из 14

Средствами РЭБ они были подавлены и потерпели крушение.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
2 из 14

При ЧП никто не пострадал.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
3 из 14

Дроны попытались атаковать два нежилых здания.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
4 из 14

Одно из них — на Комсомольском проспекте.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
5 из 14

Повреждения получила кровля.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
6 из 14

В окнах здания выбило стекла.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
7 из 14

На месте происшествия работают оперативные службы.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
8 из 14

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что все последствия ЧП устранят максимально быстро.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
9 из 14

Движение рядом со зданием временно перекрывалось.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
10 из 14

Атаке также подверглось здание на проспекте Лихачева.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
11 из 14

В бизнес-центре повреждены остекление и оконные рамы с 16 по 19 этаж.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
12 из 14

К многоэтажке прибыли экстренные службы.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
13 из 14

Магазин "Леруа Мерлен", который находится в этом здании, сегодня временно не работает.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
14 из 14
Сегодня утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около 04:00 беспилотники ударили по двум нежилым зданиям в столице. Серьезных разрушений нет, никто не пострадал.
Позднее Минобороны уточнило, что военные пресекли попытку Киева атаковать объекты в Москве. Средствами радиоэлектронной борьбы дроны удалось подавить, они потерпели крушение. На Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева на несколько часов перекрыли движение.
Кроме того, ночью в понедельник Киев также пытался атаковать объекты в Крыму 17 беспилотниками. Как уточнили в министерстве обороны, все они уничтожены средствами радиоэлектронной борьбы и ПВО. В результате атаки пострадавших нет.
Сотрудник полиции у здания бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, поврежденного беспилотником - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
В Кремле прокомментировали увеличение числа атак украинских беспилотников
Вчера, 12:43
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)КиевСергей СобянинВооруженные силы Украины
 
 
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