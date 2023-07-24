https://ria.ru/20230724/ataka-1885962781.html

МИД предупредил о жестком ответе на атаку беспилотников на Москву

МИД предупредил о жестком ответе на атаку беспилотников на Москву - РИА Новости, 24.07.2023

МИД предупредил о жестком ответе на атаку беспилотников на Москву

Россия имеет право резко ответить на атаку украинских беспилотников на Москву и Крым, сообщается на сайте министерства иностранных дел. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T14:33

2023-07-24T14:33

2023-07-24T18:25

специальная военная операция на украине

москва

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

киев

сергей собянин

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1885923855_0:78:3502:2048_1920x0_80_0_0_210ed4e931df19c84c4153713646e4ce.jpg

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Россия имеет право резко ответить на атаку украинских беспилотников на Москву и Крым, сообщается на сайте министерства иностранных дел."Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры", — говорится в публикации.В ведомстве назвали украинские атаки "наглыми действиями", которые демонстрируют нацеленность Запада на обострение ситуации. При этом налет БПЛА не имел никакого военного смысла."Расцениваем случившееся как очередное использование военно-политическим руководством Украины террористических методов, запугивание гражданского населения", — подчеркнули в МИД.Сегодня утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около 04:00 беспилотники ударили по двум нежилым зданиям в столице. Серьезных разрушений нет, никто не пострадал.Позднее Минобороны уточнило, что военные пресекли попытку Киева атаковать объекты в Москве. Средствами радиоэлектронной борьбы дроны удалось подавить, они потерпели крушение. На Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева на несколько часов перекрыли движение.Кроме того, ночью в понедельник Киев также пытался атаковать объекты в Крыму 17 беспилотниками. Как уточнили в министерстве обороны, все они уничтожены средствами радиоэлектронной борьбы и ПВО. В результате атаки пострадавших нет.

https://ria.ru/20230724/bpla-1885937446.html

москва

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), киев, сергей собянин, вооруженные силы украины