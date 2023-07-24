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Украинские СМИ сообщили, кто стоит за атакой дронов на Москву - РИА Новости, 24.07.2023
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13:41 24.07.2023 (обновлено: 19:52 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/ataka-1885950419.html
Украинские СМИ сообщили, кто стоит за атакой дронов на Москву
Украинские СМИ сообщили, кто стоит за атакой дронов на Москву - РИА Новости, 24.07.2023
Украинские СМИ сообщили, кто стоит за атакой дронов на Москву
Ночная атака беспилотников на Москву была спецоперацией главного управления разведки Минобороны Украины, пишет издание "Украинская правда". РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T13:41
2023-07-24T19:52
москва
россия
украина
сергей собянин
мария захарова
дмитрий песков
министерство обороны украины
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Ночная атака беспилотников на Москву была спецоперацией главного управления разведки Минобороны Украины, пишет издание "Украинская правда". "Ночная атака беспилотников 24 июля на столицу России была спецоперацией главного управления разведки Минобороны Украины", — пишет издание со ссылкой на источник в сфере безопасности и обороны Украины. По словам источника, "все запущенные разведкой дроны достигли Москвы". В свою очередь, представитель главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов назвал атаку беспилотников на Москву "хорошей новостью" и пообещал, что такие атаки будут продолжаться. "Это (атаки на объекты на территории России. — ред.) процесс, который будет продолжаться и набирать обороты", — сказал Юсов в эфире всеукраинского телемарафона. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утром в понедельник, что около 4:00 зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям столицы, серьезных разрушений и пострадавших нет. Он также добавил, что на Комсомольском проспекте от взрыва беспилотника выбиты несколько окон, сейчас власти помогают жителям устранять последствия нападения. Как заявили в Минобороны России, пресечена атака киевского режима двумя дронами, средства радиоэлектронной борьбы подавили их, беспилотники потерпели крушение. Атака беспилотников на Москву в понедельник утром — это акт международного терроризма, отметила в понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ответом на сегодняшнюю атаку беспилотными летательными аппаратами Москвы станет продолжение специальной военной операции и достижение ее целей.
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москва, россия, украина, сергей собянин, мария захарова, дмитрий песков, министерство обороны украины
Москва, Россия, Украина, Сергей Собянин, Мария Захарова, Дмитрий Песков, Министерство обороны Украины
Украинские СМИ сообщили, кто стоит за атакой дронов на Москву

Украинская правда: ночная атака БПЛА на Москву была спецоперацией ГУР Минобороны Украины

© РИА Новости / РИА Новости/Давид НарманияПоврежденное здание в Москве
Поврежденное здание в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / РИА Новости/Давид Нармания
Поврежденное здание в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Ночная атака беспилотников на Москву была спецоперацией главного управления разведки Минобороны Украины, пишет издание "Украинская правда".
"Ночная атака беспилотников 24 июля на столицу России была спецоперацией главного управления разведки Минобороны Украины", — пишет издание со ссылкой на источник в сфере безопасности и обороны Украины.
Поврежденная беспилотником крыша дома на Комсомольском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
В Кремле рассказали, как Россия ответит на атаку дронов на Москву
Вчера, 12:38
По словам источника, "все запущенные разведкой дроны достигли Москвы".
В свою очередь, представитель главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов назвал атаку беспилотников на Москву "хорошей новостью" и пообещал, что такие атаки будут продолжаться.
"Это (атаки на объекты на территории России. — ред.) процесс, который будет продолжаться и набирать обороты", — сказал Юсов в эфире всеукраинского телемарафона.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утром в понедельник, что около 4:00 зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям столицы, серьезных разрушений и пострадавших нет. Он также добавил, что на Комсомольском проспекте от взрыва беспилотника выбиты несколько окон, сейчас власти помогают жителям устранять последствия нападения.
Как заявили в Минобороны России, пресечена атака киевского режима двумя дронами, средства радиоэлектронной борьбы подавили их, беспилотники потерпели крушение.
Атака беспилотников на Москву в понедельник утром — это акт международного терроризма, отметила в понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ответом на сегодняшнюю атаку беспилотными летательными аппаратами Москвы станет продолжение специальной военной операции и достижение ее целей.
Попытка атаки украинских беспилотников на Москву
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

В Москве пресекли попытку атаки двух украинских беспилотников.

Сотрудник полиции у здания бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, поврежденного беспилотником

В Москве пресекли попытку атаки двух украинских беспилотников.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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1 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Средствами РЭБ они были подавлены и потерпели крушение.

Здание бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, поврежденное беспилотником

Средствами РЭБ они были подавлены и потерпели крушение.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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2 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

При ЧП никто не пострадал.

На месте происшествия на Комсомольском проспекте, где произошла атака беспилотника

При ЧП никто не пострадал.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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3 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Дроны попытались атаковать два нежилых здания.

На месте происшествия на Комсомольском проспекте, где произошла атака беспилотника

Дроны попытались атаковать два нежилых здания.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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4 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Одно из них — на Комсомольском проспекте.

Выбитые стекла в жилом доме на Комсомольском проспекте в Москве

Одно из них — на Комсомольском проспекте.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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5 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Повреждения получила кровля.

Сотрудники МЧС РФ работают на месте происшествия на Комсомольском проспекте, где произошла атака беспилотника

Повреждения получила кровля.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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6 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

В окнах здания выбило стекла.

На месте происшествия на Комсомольском проспекте, где произошла атака беспилотника

В окнах здания выбило стекла.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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7 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

На месте происшествия работают оперативные службы.

На месте происшествия на Комсомольском проспекте, где произошла атака беспилотника

На месте происшествия работают оперативные службы.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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8 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что все последствия ЧП устранят максимально быстро.

Поврежденная беспилотником крыша дома на Комсомольском проспекте в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что все последствия ЧП устранят максимально быстро.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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9 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

Движение рядом со зданием временно перекрывалось.

Выбитые стекла в жилом доме на Комсомольском проспекте в Москве

Движение рядом со зданием временно перекрывалось.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
10 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Атаке также подверглось здание на проспекте Лихачева.

Автомобили экстренных служб на месте происшествия, где произошла атака беспилотника на Комсомольском проспекте в Москве

Атаке также подверглось здание на проспекте Лихачева.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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11 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

В бизнес-центре повреждены остекление и оконные рамы с 16 по 19 этаж.

Здание бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, поврежденное беспилотником

В бизнес-центре повреждены остекление и оконные рамы с 16 по 19 этаж.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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12 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

К многоэтажке прибыли экстренные службы.

У здания бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, поврежденного беспилотником

К многоэтажке прибыли экстренные службы.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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13 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Магазин "Леруа Мерлен", который находится в этом здании, сегодня временно не работает.

Здание бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, поврежденное беспилотником

Магазин "Леруа Мерлен", который находится в этом здании, сегодня временно не работает.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
14 из 14

В Москве пресекли попытку атаки двух украинских беспилотников.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
1 из 14

Средствами РЭБ они были подавлены и потерпели крушение.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
2 из 14

При ЧП никто не пострадал.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
3 из 14

Дроны попытались атаковать два нежилых здания.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
4 из 14

Одно из них — на Комсомольском проспекте.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
5 из 14

Повреждения получила кровля.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
6 из 14

В окнах здания выбило стекла.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
7 из 14

На месте происшествия работают оперативные службы.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
8 из 14

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что все последствия ЧП устранят максимально быстро.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
9 из 14

Движение рядом со зданием временно перекрывалось.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
10 из 14

Атаке также подверглось здание на проспекте Лихачева.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
11 из 14

В бизнес-центре повреждены остекление и оконные рамы с 16 по 19 этаж.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
12 из 14

К многоэтажке прибыли экстренные службы.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
13 из 14

Магазин "Леруа Мерлен", который находится в этом здании, сегодня временно не работает.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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14 из 14
 
МоскваРоссияУкраинаСергей СобянинМария ЗахароваДмитрий ПесковМинистерство обороны Украины
 
 
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