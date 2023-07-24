https://ria.ru/20230724/ataka-1885950419.html

Украинские СМИ сообщили, кто стоит за атакой дронов на Москву

Украинские СМИ сообщили, кто стоит за атакой дронов на Москву - РИА Новости, 24.07.2023

Украинские СМИ сообщили, кто стоит за атакой дронов на Москву

Ночная атака беспилотников на Москву была спецоперацией главного управления разведки Минобороны Украины, пишет издание "Украинская правда". РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T13:41

2023-07-24T13:41

2023-07-24T19:52

москва

россия

украина

сергей собянин

мария захарова

дмитрий песков

министерство обороны украины

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Ночная атака беспилотников на Москву была спецоперацией главного управления разведки Минобороны Украины, пишет издание "Украинская правда". "Ночная атака беспилотников 24 июля на столицу России была спецоперацией главного управления разведки Минобороны Украины", — пишет издание со ссылкой на источник в сфере безопасности и обороны Украины. По словам источника, "все запущенные разведкой дроны достигли Москвы". В свою очередь, представитель главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов назвал атаку беспилотников на Москву "хорошей новостью" и пообещал, что такие атаки будут продолжаться. "Это (атаки на объекты на территории России. — ред.) процесс, который будет продолжаться и набирать обороты", — сказал Юсов в эфире всеукраинского телемарафона. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утром в понедельник, что около 4:00 зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям столицы, серьезных разрушений и пострадавших нет. Он также добавил, что на Комсомольском проспекте от взрыва беспилотника выбиты несколько окон, сейчас власти помогают жителям устранять последствия нападения. Как заявили в Минобороны России, пресечена атака киевского режима двумя дронами, средства радиоэлектронной борьбы подавили их, беспилотники потерпели крушение. Атака беспилотников на Москву в понедельник утром — это акт международного терроризма, отметила в понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ответом на сегодняшнюю атаку беспилотными летательными аппаратами Москвы станет продолжение специальной военной операции и достижение ее целей.

https://ria.ru/20230724/otvet-1885936198.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, россия, украина, сергей собянин, мария захарова, дмитрий песков, министерство обороны украины