https://ria.ru/20230724/ataka-1885931277.html
В Кремле прокомментировали атаку украинских дронов на Москву
В Кремле прокомментировали атаку украинских дронов на Москву - РИА Новости, 24.07.2023
В Кремле прокомментировали атаку украинских дронов на Москву
Российские военные нейтрализовали все беспилотники, которыми украинский режим пытался атаковать Москву, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, не... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T12:22
2023-07-24T12:22
2023-07-24T13:11
москва
сергей собянин
владимир путин
россия
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Российские военные нейтрализовали все беспилотники, которыми украинский режим пытался атаковать Москву, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, не став уточнять, была ли модернизирована система ПВО после предыдущего нападения."Это вопрос, который больше касается нашего профильного ведомства — министерства обороны. Вы знаете, что те беспилотники, которые сегодняшние, они были нейтрализованы, в этом плане принимаются меры", — сказал представитель Кремля.Песков отметил, что вопросы развития системы ПВО касаются министерства обороны, а оценивать ее работу должны эксперты.Какие-то отдельные поручения президента в связи с атакой дронов не требуются, добавил пресс-секретарь главы государства."Все, кто занимается обеспечением безопасности наших регионов, они все начеку, все принимают меры уже. Вы видите, что за последние дни увеличилась интенсивность попыток атаковать с помощью беспилотников наши регионы. Поэтому принимаются меры, ведется очень напряженная ежедневная круглосуточная работа", — сказал Песков.Он подчеркнул, что специальная военная операция будет продолжаться до тех пор, пока ее цели не будут достигнуты.Сегодня утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около 04:00 беспилотники ударили по двум нежилым зданиям в столице. Серьезных разрушений нет, никто не пострадал.Позднее Минобороны уточнило, что военные пресекли попытку киевского режима атаковать объекты в Москве. Средствами радиоэлектронной борьбы дроны удалось подавить, они потерпели крушение.На Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева на несколько часов перекрыли движение.Это не первая попытка киевского режима атаковать беспилотниками Москву. Так, 4 июля в столичном регионе сбили пять дронов: два — в районе поселка Валуево (они упали в чистом поле), еще один — в районе Кубинки и еще два — в Новой Москве.Утром 30 мая жилые дома в Москве на улице Атласова, а также на Профсоюзной улице и Ленинском проспекте атаковали беспилотники. Как заявил Путин, система ПВО "сработала удовлетворительно, но есть над чем работать".
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москва, сергей собянин, владимир путин, россия
Москва, Сергей Собянин, Владимир Путин, Россия
В Кремле прокомментировали атаку украинских дронов на Москву
Песков: беспилотники, атаковавшие Москву, нейтрализованы, принимаются все необходимые меры