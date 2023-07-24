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В Кремле прокомментировали атаку украинских дронов на Москву - РИА Новости, 24.07.2023
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12:22 24.07.2023 (обновлено: 13:11 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/ataka-1885931277.html
В Кремле прокомментировали атаку украинских дронов на Москву
В Кремле прокомментировали атаку украинских дронов на Москву - РИА Новости, 24.07.2023
В Кремле прокомментировали атаку украинских дронов на Москву
Российские военные нейтрализовали все беспилотники, которыми украинский режим пытался атаковать Москву, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, не... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T12:22
2023-07-24T13:11
москва
сергей собянин
владимир путин
россия
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Российские военные нейтрализовали все беспилотники, которыми украинский режим пытался атаковать Москву, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, не став уточнять, была ли модернизирована система ПВО после предыдущего нападения.&quot;Это вопрос, который больше касается нашего профильного ведомства — министерства обороны. Вы знаете, что те беспилотники, которые сегодняшние, они были нейтрализованы, в этом плане принимаются меры&quot;, — сказал представитель Кремля.Песков отметил, что вопросы развития системы ПВО касаются министерства обороны, а оценивать ее работу должны эксперты.Какие-то отдельные поручения президента в связи с атакой дронов не требуются, добавил пресс-секретарь главы государства."Все, кто занимается обеспечением безопасности наших регионов, они все начеку, все принимают меры уже. Вы видите, что за последние дни увеличилась интенсивность попыток атаковать с помощью беспилотников наши регионы. Поэтому принимаются меры, ведется очень напряженная ежедневная круглосуточная работа", — сказал Песков.Он подчеркнул, что специальная военная операция будет продолжаться до тех пор, пока ее цели не будут достигнуты.Сегодня утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около 04:00 беспилотники ударили по двум нежилым зданиям в столице. Серьезных разрушений нет, никто не пострадал.Позднее Минобороны уточнило, что военные пресекли попытку киевского режима атаковать объекты в Москве. Средствами радиоэлектронной борьбы дроны удалось подавить, они потерпели крушение.На Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева на несколько часов перекрыли движение.Это не первая попытка киевского режима атаковать беспилотниками Москву. Так, 4 июля в столичном регионе сбили пять дронов: два — в районе поселка Валуево (они упали в чистом поле), еще один — в районе Кубинки и еще два — в Новой Москве.Утром 30 мая жилые дома в Москве на улице Атласова, а также на Профсоюзной улице и Ленинском проспекте атаковали беспилотники. Как заявил Путин, система ПВО "сработала удовлетворительно, но есть над чем работать".
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москва, сергей собянин, владимир путин, россия
Москва, Сергей Собянин, Владимир Путин, Россия
В Кремле прокомментировали атаку украинских дронов на Москву

Песков: беспилотники, атаковавшие Москву, нейтрализованы, принимаются все необходимые меры

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции у здания бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, поврежденного беспилотником
Сотрудник полиции у здания бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, поврежденного беспилотником - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Сотрудник полиции у здания бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, поврежденного беспилотником
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Российские военные нейтрализовали все беспилотники, которыми украинский режим пытался атаковать Москву, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, не став уточнять, была ли модернизирована система ПВО после предыдущего нападения.
«

"Это вопрос, который больше касается нашего профильного ведомства — министерства обороны. Вы знаете, что те беспилотники, которые сегодняшние, они были нейтрализованы, в этом плане принимаются меры", — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что вопросы развития системы ПВО касаются министерства обороны, а оценивать ее работу должны эксперты.
Какие-то отдельные поручения президента в связи с атакой дронов не требуются, добавил пресс-секретарь главы государства.
«
"Все, кто занимается обеспечением безопасности наших регионов, они все начеку, все принимают меры уже. Вы видите, что за последние дни увеличилась интенсивность попыток атаковать с помощью беспилотников наши регионы. Поэтому принимаются меры, ведется очень напряженная ежедневная круглосуточная работа", — сказал Песков.
Он подчеркнул, что специальная военная операция будет продолжаться до тех пор, пока ее цели не будут достигнуты.
Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
ВСУ ночью попытались атаковать Крым 17 дронами
Вчера, 09:18
Сегодня утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около 04:00 беспилотники ударили по двум нежилым зданиям в столице. Серьезных разрушений нет, никто не пострадал.
Позднее Минобороны уточнило, что военные пресекли попытку киевского режима атаковать объекты в Москве. Средствами радиоэлектронной борьбы дроны удалось подавить, они потерпели крушение.
На Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева на несколько часов перекрыли движение.
Это не первая попытка киевского режима атаковать беспилотниками Москву. Так, 4 июля в столичном регионе сбили пять дронов: два — в районе поселка Валуево (они упали в чистом поле), еще один — в районе Кубинки и еще два — в Новой Москве.
Утром 30 мая жилые дома в Москве на улице Атласова, а также на Профсоюзной улице и Ленинском проспекте атаковали беспилотники. Как заявил Путин, система ПВО "сработала удовлетворительно, но есть над чем работать".
Попытка атаки украинских беспилотников на Москву
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

В Москве пресекли попытку атаки двух украинских беспилотников.

Сотрудник полиции у здания бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, поврежденного беспилотником

В Москве пресекли попытку атаки двух украинских беспилотников.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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1 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Средствами РЭБ они были подавлены и потерпели крушение.

Здание бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, поврежденное беспилотником

Средствами РЭБ они были подавлены и потерпели крушение.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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2 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

При ЧП никто не пострадал.

На месте происшествия на Комсомольском проспекте, где произошла атака беспилотника

При ЧП никто не пострадал.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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3 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Дроны попытались атаковать два нежилых здания.

На месте происшествия на Комсомольском проспекте, где произошла атака беспилотника

Дроны попытались атаковать два нежилых здания.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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4 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Одно из них — на Комсомольском проспекте.

Выбитые стекла в жилом доме на Комсомольском проспекте в Москве

Одно из них — на Комсомольском проспекте.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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5 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Повреждения получила кровля.

Сотрудники МЧС РФ работают на месте происшествия на Комсомольском проспекте, где произошла атака беспилотника

Повреждения получила кровля.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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6 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

В окнах здания выбило стекла.

На месте происшествия на Комсомольском проспекте, где произошла атака беспилотника

В окнах здания выбило стекла.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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7 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

На месте происшествия работают оперативные службы.

На месте происшествия на Комсомольском проспекте, где произошла атака беспилотника

На месте происшествия работают оперативные службы.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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8 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что все последствия ЧП устранят максимально быстро.

Поврежденная беспилотником крыша дома на Комсомольском проспекте в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что все последствия ЧП устранят максимально быстро.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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9 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

Движение рядом со зданием временно перекрывалось.

Выбитые стекла в жилом доме на Комсомольском проспекте в Москве

Движение рядом со зданием временно перекрывалось.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
10 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Атаке также подверглось здание на проспекте Лихачева.

Автомобили экстренных служб на месте происшествия, где произошла атака беспилотника на Комсомольском проспекте в Москве

Атаке также подверглось здание на проспекте Лихачева.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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11 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

В бизнес-центре повреждены остекление и оконные рамы с 16 по 19 этаж.

Здание бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, поврежденное беспилотником

В бизнес-центре повреждены остекление и оконные рамы с 16 по 19 этаж.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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12 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

К многоэтажке прибыли экстренные службы.

У здания бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, поврежденного беспилотником

К многоэтажке прибыли экстренные службы.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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13 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Магазин "Леруа Мерлен", который находится в этом здании, сегодня временно не работает.

Здание бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, поврежденное беспилотником

Магазин "Леруа Мерлен", который находится в этом здании, сегодня временно не работает.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
14 из 14

В Москве пресекли попытку атаки двух украинских беспилотников.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
1 из 14

Средствами РЭБ они были подавлены и потерпели крушение.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
2 из 14

При ЧП никто не пострадал.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
3 из 14

Дроны попытались атаковать два нежилых здания.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
4 из 14

Одно из них — на Комсомольском проспекте.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
5 из 14

Повреждения получила кровля.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
6 из 14

В окнах здания выбило стекла.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
7 из 14

На месте происшествия работают оперативные службы.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
8 из 14

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что все последствия ЧП устранят максимально быстро.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
9 из 14

Движение рядом со зданием временно перекрывалось.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
10 из 14

Атаке также подверглось здание на проспекте Лихачева.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
11 из 14

В бизнес-центре повреждены остекление и оконные рамы с 16 по 19 этаж.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
12 из 14

К многоэтажке прибыли экстренные службы.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
13 из 14

Магазин "Леруа Мерлен", который находится в этом здании, сегодня временно не работает.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
14 из 14
 
МоскваСергей СобянинВладимир ПутинРоссия
 
 
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