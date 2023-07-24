https://ria.ru/20230724/aeroport-1885979703.html

В Африке появится крупный аэропорт стоимостью два миллиарда долларов

В Африке появится крупный аэропорт стоимостью два миллиарда долларов - РИА Новости, 24.07.2023

В Африке появится крупный аэропорт стоимостью два миллиарда долларов

В Руанде планируют построить крупный аэропорт, который поможет увеличить число туристов не только в эту страну, но и на весь континент, сообщает АТОР. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T16:07

2023-07-24T16:07

2023-07-24T20:49

туризм

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

qatar airways

руанда

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туризм

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Руанде планируют построить крупный аэропорт, который поможет увеличить число туристов не только в эту страну, но и на весь континент, сообщает АТОР. Предполагается, что развитием авиаузла займется компания Qatar Airways. Он сможет принимать до 14 миллионов пассажиров в год. Строительство объекта обойдется в два миллиарда долларов. Его должны открыть в 2026 году.Из нового аэропорта туристы смогут летать как минимум по 65 направлениям. Также он может стать хабом, который будут использовать для визита в другие государства на континенте. Сейчас пассажирам довольно часто приходится делать пересадки в Европе или на Ближнем Востоке, чтобы попасть в соседние страны Африки, пояснили эксперты ассоциации.Для сравнения: аэропорт Сочи в 2022 году обслужил 13 миллионов пассажиров. А до пандемии аэропорт руандской столицы Кигали был способен принимать ежегодно около миллиона путешественников, его развитию мешали географические ограничения — он расположен на вершине небольшого холма.

https://ria.ru/20230723/emiraty-1885096152.html

руанда

африка

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Мария Селиванова

новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), qatar airways, руанда, африка, туризм