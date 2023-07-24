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В Африке появится крупный аэропорт стоимостью два миллиарда долларов
В Африке появится крупный аэропорт стоимостью два миллиарда долларов - РИА Новости, 24.07.2023
В Африке появится крупный аэропорт стоимостью два миллиарда долларов
В Руанде планируют построить крупный аэропорт, который поможет увеличить число туристов не только в эту страну, но и на весь континент, сообщает АТОР. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T16:07
2023-07-24T16:07
2023-07-24T20:49
туризм
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Руанде планируют построить крупный аэропорт, который поможет увеличить число туристов не только в эту страну, но и на весь континент, сообщает АТОР. Предполагается, что развитием авиаузла займется компания Qatar Airways. Он сможет принимать до 14 миллионов пассажиров в год. Строительство объекта обойдется в два миллиарда долларов. Его должны открыть в 2026 году.Из нового аэропорта туристы смогут летать как минимум по 65 направлениям. Также он может стать хабом, который будут использовать для визита в другие государства на континенте. Сейчас пассажирам довольно часто приходится делать пересадки в Европе или на Ближнем Востоке, чтобы попасть в соседние страны Африки, пояснили эксперты ассоциации.Для сравнения: аэропорт Сочи в 2022 году обслужил 13 миллионов пассажиров. А до пандемии аэропорт руандской столицы Кигали был способен принимать ежегодно около миллиона путешественников, его развитию мешали географические ограничения — он расположен на вершине небольшого холма.
https://ria.ru/20230723/emiraty-1885096152.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), qatar airways, руанда, африка, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Qatar Airways, Руанда, Африка, Туризм
В Африке появится крупный аэропорт стоимостью два миллиарда долларов
АТОР: Qatar Airways построит в Руанде крупный аэропорт стоимостью два миллиарда долларов