https://ria.ru/20230723/zhuravlev-1885773503.html

Россия потребует от ЮНЕСКО осудить убийство военкора Журавлева

Россия потребует от ЮНЕСКО осудить убийство военкора Журавлева - РИА Новости, 23.07.2023

Россия потребует от ЮНЕСКО осудить убийство военкора Журавлева

Постоянное представительство России при ЮНЕСКО потребует от руководства секретариата организации осудить убийство военкора РИА Новости Ростислава Журавлева,... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T10:00

2023-07-23T10:00

2023-07-23T10:39

россия

юнеско

ростислав журавлев

умер военкор ростислав журавлев

обстрел группы журналистов в зоне сво

происшествия

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ПАРИЖ, 23 июл — РИА Новости. Постоянное представительство России при ЮНЕСКО потребует от руководства секретариата организации осудить убийство военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, заявил РИА Новости постпред Ринат Аляутдинов."Этот вопрос входит в мандат организации. Мы также привлечем внимание стран-членов к этому очередному гнусному преступлению киевского режима", — сказал он.Дипломат отметил, что организация так и не выразила свою позицию по поводу убийств других российских журналистов."К сожалению, мы наблюдаем двойные стандарты в деятельности секретариата ЮНЕСКО, в частности отсутствие реакции на убийство Дарьи Дугиной и Владлена Татарского. Мы привлекали внимание к этим терактам, говорили об этом на всех возможных в ЮНЕСКО площадках, направляли письма генеральному директору, но реакции не последовало", — сказал Аляутдинов.При этом безопасность журналистов входит в мандат ЮНЕСКО, а гендиректор организации Одри Азуле обязана осуждать убийства и любое насилие над репортерами, подчеркнул постпред.Дипломат напомнил, что в мае этого года на сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО приняли решение, предписывающее главе организации осуждать такие преступления против журналистов без каких-либо различий."Таким образом, страны-члены еще раз подтвердили соответствующий мандат, который был выдан гендиректору Организации еще в 1997 году. Это решение должно поддержать наши усилия и побудить Одри Азуле, наконец, отреагировать должным образом на убийства российских журналистов", — добавил Аляутдинов.Он также обратил внимание, что на убийство российских журналистов не реагирует не только ЮНЕСКО, но и западные страны."Однако эти же страны поставляют Киеву вооружения, от которых погибают корреспонденты. <…> То есть в устах Запада забота о безопасности журналистов — чистое лицемерие. По сути же — это соучастие и спонсорство террористических актов Киева", — сказал постпред.Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб в субботу при украинском обстреле в зоне спецоперации. Журналист получил тяжелые ранения и скончался во время эвакуации.Как уточнили в Минобороны, ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами. Ранения различной степени тяжести получили четыре сотрудника СМИ, в том числе фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский. Также пострадали журналисты "Известий".По словам гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, Журавлева похоронят по желанию его матери в Екатеринбурге, где он родился.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы.

https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885687380.html

https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885740889.html

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россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, юнеско, ростислав журавлев, умер военкор ростислав журавлев, обстрел группы журналистов в зоне сво, происшествия