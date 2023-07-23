Россия потребует от ЮНЕСКО осудить убийство военкора Журавлева

ПАРИЖ, 23 июл — РИА Новости. Постоянное представительство России при ЮНЕСКО потребует от руководства секретариата организации осудить убийство военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, заявил РИА Новости постпред Ринат Аляутдинов."Этот вопрос входит в мандат организации. Мы также привлечем внимание стран-членов к этому очередному гнусному преступлению киевского режима", — сказал он.Дипломат отметил, что организация так и не выразила свою позицию по поводу убийств других российских журналистов."К сожалению, мы наблюдаем двойные стандарты в деятельности секретариата ЮНЕСКО, в частности отсутствие реакции на убийство Дарьи Дугиной и Владлена Татарского. Мы привлекали внимание к этим терактам, говорили об этом на всех возможных в ЮНЕСКО площадках, направляли письма генеральному директору, но реакции не последовало", — сказал Аляутдинов.При этом безопасность журналистов входит в мандат ЮНЕСКО, а гендиректор организации Одри Азуле обязана осуждать убийства и любое насилие над репортерами, подчеркнул постпред.Дипломат напомнил, что в мае этого года на сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО приняли решение, предписывающее главе организации осуждать такие преступления против журналистов без каких-либо различий."Таким образом, страны-члены еще раз подтвердили соответствующий мандат, который был выдан гендиректору Организации еще в 1997 году. Это решение должно поддержать наши усилия и побудить Одри Азуле, наконец, отреагировать должным образом на убийства российских журналистов", — добавил Аляутдинов.Он также обратил внимание, что на убийство российских журналистов не реагирует не только ЮНЕСКО, но и западные страны."Однако эти же страны поставляют Киеву вооружения, от которых погибают корреспонденты. <…> То есть в устах Запада забота о безопасности журналистов — чистое лицемерие. По сути же — это соучастие и спонсорство террористических актов Киева", — сказал постпред.Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб в субботу при украинском обстреле в зоне спецоперации. Журналист получил тяжелые ранения и скончался во время эвакуации.Как уточнили в Минобороны, ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами. Ранения различной степени тяжести получили четыре сотрудника СМИ, в том числе фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский. Также пострадали журналисты "Известий".По словам гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, Журавлева похоронят по желанию его матери в Екатеринбурге, где он родился.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы.
Фотография погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева и цветы перед зданием международного информационного агентства "Россия сегодня"
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ПАРИЖ, 23 июл — РИА Новости. Постоянное представительство России при ЮНЕСКО потребует от руководства секретариата организации осудить убийство военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, заявил РИА Новости постпред Ринат Аляутдинов.
«
"Этот вопрос входит в мандат организации. Мы также привлечем внимание стран-членов к этому очередному гнусному преступлению киевского режима", — сказал он.
Дипломат отметил, что организация так и не выразила свою позицию по поводу убийств других российских журналистов.
"К сожалению, мы наблюдаем двойные стандарты в деятельности секретариата ЮНЕСКО, в частности отсутствие реакции на убийство Дарьи Дугиной и Владлена Татарского. Мы привлекали внимание к этим терактам, говорили об этом на всех возможных в ЮНЕСКО площадках, направляли письма генеральному директору, но реакции не последовало", — сказал Аляутдинов.
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При этом безопасность журналистов входит в мандат ЮНЕСКО, а гендиректор организации Одри Азуле обязана осуждать убийства и любое насилие над репортерами, подчеркнул постпред.
Дипломат напомнил, что в мае этого года на сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО приняли решение, предписывающее главе организации осуждать такие преступления против журналистов без каких-либо различий.
"Таким образом, страны-члены еще раз подтвердили соответствующий мандат, который был выдан гендиректору Организации еще в 1997 году. Это решение должно поддержать наши усилия и побудить Одри Азуле, наконец, отреагировать должным образом на убийства российских журналистов", — добавил Аляутдинов.
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Он также обратил внимание, что на убийство российских журналистов не реагирует не только ЮНЕСКО, но и западные страны.
«
"Однако эти же страны поставляют Киеву вооружения, от которых погибают корреспонденты. <…> То есть в устах Запада забота о безопасности журналистов — чистое лицемерие. По сути же — это соучастие и спонсорство террористических актов Киева", — сказал постпред.
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб в субботу при украинском обстреле в зоне спецоперации. Журналист получил тяжелые ранения и скончался во время эвакуации.
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Как уточнили в Минобороны, ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами. Ранения различной степени тяжести получили четыре сотрудника СМИ, в том числе фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский. Также пострадали журналисты "Известий".
По словам гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, Журавлева похоронят по желанию его матери в Екатеринбурге, где он родился.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы.
Трагедия произошла около 12:00 в районе населенного пункта Пятихатки. Журналисты РИА Новости и "Известий" готовили материалы об обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области.
Трагедия произошла около 12:00 в районе населенного пункта Пятихатки. Журналисты РИА Новости и "Известий" готовили материалы об обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области.
Как уточнили в Минобороны, ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами. Ранения различной тяжести получили еще четыре сотрудника СМИ, их оперативно переместили в полевые медучреждения.
Как уточнили в Минобороны, ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами. Ранения различной тяжести получили еще четыре сотрудника СМИ, их оперативно переместили в полевые медучреждения.
Трагедия произошла около 12:00 в районе населенного пункта Пятихатки. Журналисты РИА Новости и "Известий" готовили материалы об обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области.
Как уточнили в Минобороны, ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами. Ранения различной тяжести получили еще четыре сотрудника СМИ, их оперативно переместили в полевые медучреждения.
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