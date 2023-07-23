https://ria.ru/20230723/zapad-1885776361.html

Запад знал, что Киеву не хватит оружия для наступления, пишут СМИ

Запад знал, что Киеву не хватит оружия для наступления, пишут СМИ - РИА Новости, 23.07.2023

Запад знал, что Киеву не хватит оружия для наступления, пишут СМИ

На Западе знали, что у Киева недостаточно оружия для успешного контрнаступления, и надеялись, что "мужество и находчивость" украинцев компенсируют этот дефицит, РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T10:40

2023-07-23T10:40

2023-07-23T10:40

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

украина

сша

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331769_0:99:2500:1505_1920x0_80_0_0_f34be9f13cf2b86fb64519a492cc581b.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. На Западе знали, что у Киева недостаточно оружия для успешного контрнаступления, и надеялись, что "мужество и находчивость" украинцев компенсируют этот дефицит, однако эти надежды не оправдались, сообщает газета Wall Street Journal. В конце июня в Пентагоне заявляли, что изначально понимали, каким тяжелым будет контрнаступление Украины, однако считают, что необходимое вооружение у Киева есть. В субботу Владимир Зеленский заявил, что вопросы с поставками украинским войскам дефицитного вооружения не решены. "Западные военные чиновники знали, что у Киева нет всей подготовки и оружия... которые ему нужны, чтобы вытеснить российские войска. Но они надеялись, что мужество и находчивость украинцев возьмут верх. Этого не случилось", - говорится в сообщении издания. По мнению газеты, контрнаступление рискует зайти в тупик, это будет стоить Украине жизней и техники без значительного продвижения. Издание также отмечает, что в Европе нет достаточных запасов, чтобы снабдить Киев всем необходимым. Более того, по словам западных дипломатов, европейские лидеры вряд ли пойдут на значительное увеличение помощи Украине, если почувствуют отсутствие энтузиазма у США, которые, в свою очередь, готовятся к президентским выборам. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент России Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники. В числе уничтоженного 17 Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику. Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".

https://ria.ru/20230723/vundervaffe-1885493575.html

https://ria.ru/20230715/zaluzhnyy-1884388966.html

украина

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, украина, сша, европа