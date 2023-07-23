Запад знал, что Киеву не хватит оружия для наступления, пишут СМИ
WSJ: Запад знал, что Киеву не хватит оружия для наступления, и верил в находчивость ВСУ
© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. На Западе знали, что у Киева недостаточно оружия для успешного контрнаступления, и надеялись, что "мужество и находчивость" украинцев компенсируют этот дефицит, однако эти надежды не оправдались, сообщает газета Wall Street Journal.
В конце июня в Пентагоне заявляли, что изначально понимали, каким тяжелым будет контрнаступление Украины, однако считают, что необходимое вооружение у Киева есть. В субботу Владимир Зеленский заявил, что вопросы с поставками украинским войскам дефицитного вооружения не решены.
"Западные военные чиновники знали, что у Киева нет всей подготовки и оружия... которые ему нужны, чтобы вытеснить российские войска. Но они надеялись, что мужество и находчивость украинцев возьмут верх. Этого не случилось", - говорится в сообщении издания.
По мнению газеты, контрнаступление рискует зайти в тупик, это будет стоить Украине жизней и техники без значительного продвижения.
Издание также отмечает, что в Европе нет достаточных запасов, чтобы снабдить Киев всем необходимым. Более того, по словам западных дипломатов, европейские лидеры вряд ли пойдут на значительное увеличение помощи Украине, если почувствуют отсутствие энтузиазма у США, которые, в свою очередь, готовятся к президентским выборам.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент России Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники. В числе уничтоженного 17 Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ.
На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику. Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".