https://ria.ru/20230723/yavka-1885832783.html

На парламентских выборах в Испании явка увеличилась до 53 процентов

На парламентских выборах в Испании явка увеличилась до 53 процентов - РИА Новости, 23.07.2023

На парламентских выборах в Испании явка увеличилась до 53 процентов

Явка на досрочных парламентских выборах в Испании составила 53,12% на 18:30 (19:30 мск), свидетельствуют данные официального сайте по мониторингу результатов. РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T19:54

2023-07-23T19:54

2023-07-23T19:54

в мире

испания

валенсия (область)

педро санчес

podemos

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МАДРИД, 23 июл - РИА Новости. Явка на досрочных парламентских выборах в Испании составила 53,12% на 18:30 (19:30 мск), свидетельствуют данные официального сайте по мониторингу результатов. При этом, на прошлых всеобщих выборах, которые состоялись в 2019 году, тот же показатель составил 56,85%. Наиболее активными автономными сообществами на данный момент являются Кантабрия, Кастилия-ла-Манча, Валенсия, Ла-Рьоха. Испания является парламентской монархией, где законодательную власть осуществляют избираемые сроком на четыре года Генеральные кортесы, состоящие из Сената (верхней палаты) и Конгресса депутатов (нижней палаты). Власть в нижней палате, представляющей орган общенационального представительства, осуществляют 350 депутатов, которые и согласовывают должность премьер-министра, в дальнейшем определяющем основную политическую повестку королевства. Результаты последних опросов противоречивы: одни отдают победу правящей левой испанской Социалистической рабочей партии (PSOE) во главе с Педро Санчесом, другие - главной оппозиционной консервативной Народной партии Испании (PP) Альберта Фейхоо, чья популярность растет, при этом отрыв лидеров в тех и в других случаях небольшой. Педро Санчес назначил внеочередные всеобщие выборы на 23 июля после того, как PSOE и их младший партнер по коалиции Podemos выступили хуже, чем ожидалось, на местных выборах, уступив власть PP в большинстве автономных сообществ.

https://ria.ru/20230723/ispaniya-1885438601.html

испания

валенсия (область)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, испания, валенсия (область), педро санчес, podemos