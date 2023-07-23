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На парламентских выборах в Испании явка увеличилась до 53 процентов - РИА Новости, 23.07.2023
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19:54 23.07.2023
https://ria.ru/20230723/yavka-1885832783.html
На парламентских выборах в Испании явка увеличилась до 53 процентов
На парламентских выборах в Испании явка увеличилась до 53 процентов - РИА Новости, 23.07.2023
На парламентских выборах в Испании явка увеличилась до 53 процентов
Явка на досрочных парламентских выборах в Испании составила 53,12% на 18:30 (19:30 мск), свидетельствуют данные официального сайте по мониторингу результатов. РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T19:54
2023-07-23T19:54
в мире
испания
валенсия (область)
педро санчес
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МАДРИД, 23 июл - РИА Новости. Явка на досрочных парламентских выборах в Испании составила 53,12% на 18:30 (19:30 мск), свидетельствуют данные официального сайте по мониторингу результатов. При этом, на прошлых всеобщих выборах, которые состоялись в 2019 году, тот же показатель составил 56,85%. Наиболее активными автономными сообществами на данный момент являются Кантабрия, Кастилия-ла-Манча, Валенсия, Ла-Рьоха. Испания является парламентской монархией, где законодательную власть осуществляют избираемые сроком на четыре года Генеральные кортесы, состоящие из Сената (верхней палаты) и Конгресса депутатов (нижней палаты). Власть в нижней палате, представляющей орган общенационального представительства, осуществляют 350 депутатов, которые и согласовывают должность премьер-министра, в дальнейшем определяющем основную политическую повестку королевства. Результаты последних опросов противоречивы: одни отдают победу правящей левой испанской Социалистической рабочей партии (PSOE) во главе с Педро Санчесом, другие - главной оппозиционной консервативной Народной партии Испании (PP) Альберта Фейхоо, чья популярность растет, при этом отрыв лидеров в тех и в других случаях небольшой. Педро Санчес назначил внеочередные всеобщие выборы на 23 июля после того, как PSOE и их младший партнер по коалиции Podemos выступили хуже, чем ожидалось, на местных выборах, уступив власть PP в большинстве автономных сообществ.
https://ria.ru/20230723/ispaniya-1885438601.html
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в мире, испания, валенсия (область), педро санчес, podemos
В мире, Испания, Валенсия (область), Педро Санчес, Podemos
На парламентских выборах в Испании явка увеличилась до 53 процентов

Явка на 18:30 на досрочных парламентских выборах в Испании составила 53,12 процента

© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез | Перейти в медиабанкИспанцы на одном из избирательных участков в Мадриде
Испанцы на одном из избирательных участков в Мадриде - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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Испанцы на одном из избирательных участков в Мадриде. Архивное фото
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МАДРИД, 23 июл - РИА Новости. Явка на досрочных парламентских выборах в Испании составила 53,12% на 18:30 (19:30 мск), свидетельствуют данные официального сайте по мониторингу результатов.
При этом, на прошлых всеобщих выборах, которые состоялись в 2019 году, тот же показатель составил 56,85%. Наиболее активными автономными сообществами на данный момент являются Кантабрия, Кастилия-ла-Манча, Валенсия, Ла-Рьоха.
Испания является парламентской монархией, где законодательную власть осуществляют избираемые сроком на четыре года Генеральные кортесы, состоящие из Сената (верхней палаты) и Конгресса депутатов (нижней палаты). Власть в нижней палате, представляющей орган общенационального представительства, осуществляют 350 депутатов, которые и согласовывают должность премьер-министра, в дальнейшем определяющем основную политическую повестку королевства.
Результаты последних опросов противоречивы: одни отдают победу правящей левой испанской Социалистической рабочей партии (PSOE) во главе с Педро Санчесом, другие - главной оппозиционной консервативной Народной партии Испании (PP) Альберта Фейхоо, чья популярность растет, при этом отрыв лидеров в тех и в других случаях небольшой.
Педро Санчес назначил внеочередные всеобщие выборы на 23 июля после того, как PSOE и их младший партнер по коалиции Podemos выступили хуже, чем ожидалось, на местных выборах, уступив власть PP в большинстве автономных сообществ.
Житель Барселоны на одном из избирательных участков во время парламентских выборов в Испании - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
Испания: досрочные всеобщие выборы
Вчера, 01:14
 
В миреИспанияВаленсия (область)Педро СанчесPodemos
 
 
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