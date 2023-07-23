На парламентских выборах в Испании явка увеличилась до 53 процентов
Явка на 18:30 на досрочных парламентских выборах в Испании составила 53,12 процента
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез | Перейти в медиабанкИспанцы на одном из избирательных участков в Мадриде
Испанцы на одном из избирательных участков в Мадриде. Архивное фото
МАДРИД, 23 июл - РИА Новости. Явка на досрочных парламентских выборах в Испании составила 53,12% на 18:30 (19:30 мск), свидетельствуют данные официального сайте по мониторингу результатов.
При этом, на прошлых всеобщих выборах, которые состоялись в 2019 году, тот же показатель составил 56,85%. Наиболее активными автономными сообществами на данный момент являются Кантабрия, Кастилия-ла-Манча, Валенсия, Ла-Рьоха.
Испания является парламентской монархией, где законодательную власть осуществляют избираемые сроком на четыре года Генеральные кортесы, состоящие из Сената (верхней палаты) и Конгресса депутатов (нижней палаты). Власть в нижней палате, представляющей орган общенационального представительства, осуществляют 350 депутатов, которые и согласовывают должность премьер-министра, в дальнейшем определяющем основную политическую повестку королевства.
Результаты последних опросов противоречивы: одни отдают победу правящей левой испанской Социалистической рабочей партии (PSOE) во главе с Педро Санчесом, другие - главной оппозиционной консервативной Народной партии Испании (PP) Альберта Фейхоо, чья популярность растет, при этом отрыв лидеров в тех и в других случаях небольшой.
Педро Санчес назначил внеочередные всеобщие выборы на 23 июля после того, как PSOE и их младший партнер по коалиции Podemos выступили хуже, чем ожидалось, на местных выборах, уступив власть PP в большинстве автономных сообществ.