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Депутат объяснил, как существенно сэкономить при уплате налога на имущество
Депутат объяснил, как существенно сэкономить при уплате налога на имущество - РИА Новости, 23.07.2023
Депутат объяснил, как существенно сэкономить при уплате налога на имущество
Если снять с учета несуществующий объект недвижимости, то можно существенно сэкономить при уплате налога на имущество, заявил РИА Новости депутат Госдумы Сергей РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T07:15
2023-07-23T07:15
2023-07-23T09:26
сергей гаврилов
госдума рф
кпрф
общество
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Если снять с учета несуществующий объект недвижимости, то можно существенно сэкономить при уплате налога на имущество, заявил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов (фракция КПРФ). "Собственник обязан платить налоги на имеющееся у него имущество. До тех пор, пока зарегистрированное право признается существующим, то лицо, указанное в ЕГРН в качестве собственника, будет обязано уплачивать налог, в том числе и за несуществующий объект. Если снять объект с учета, то можно существенно сэкономить", — сообщил Гаврилов.В Едином государственном реестре недвижимости содержится информация о тысячах объектов. У каждого объекта недвижимости есть свой срок эксплуатации, и наступает время, когда объект уже не подлежит восстановлению или снесен по каким-либо другим причинам, сообщил депутат. Его необходимо снимать с государственного кадастрового учета, а также прекращать на него право собственности, если оно было ранее зарегистрировано, продолжил он. "Одной из причин снять объект с кадастрового учета в случае сноса или демонтажа имущества собственником является возможность сэкономить на налогах. Если объект на участке разобрали или демонтировали, то право собственности на недвижимость подлежит исключению из ЕГРН, поскольку право на недвижимое имущество не может существовать в отсутствии объекта. Многие не понимают, зачем снимать такой объект недвижимости с учета, разбирают постройку полностью или просто оставляют старый фундамент от снесенного сарая на участке и потом о нем забывают", — добавил депутат.
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сергей гаврилов, госдума рф, кпрф, общество
Сергей Гаврилов, Госдума РФ, КПРФ, Общество
Депутат объяснил, как существенно сэкономить при уплате налога на имущество
Депутат Гаврилов: если снять несуществующий объект недвижимости с учета, можно сэкономить
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Если снять с учета несуществующий объект недвижимости, то можно существенно сэкономить при уплате налога на имущество, заявил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов (фракция КПРФ).
«
"Собственник обязан платить налоги на имеющееся у него имущество. До тех пор, пока зарегистрированное право признается существующим, то лицо, указанное в ЕГРН в качестве собственника, будет обязано уплачивать налог, в том числе и за несуществующий объект. Если снять объект с учета, то можно существенно сэкономить", — сообщил Гаврилов.
В Едином государственном реестре недвижимости содержится информация о тысячах объектов. У каждого объекта недвижимости есть свой срок эксплуатации, и наступает время, когда объект уже не подлежит восстановлению или снесен по каким-либо другим причинам, сообщил депутат. Его необходимо снимать с государственного кадастрового учета, а также прекращать на него право собственности, если оно было ранее зарегистрировано, продолжил он.
"Одной из причин снять объект с кадастрового учета в случае сноса или демонтажа имущества собственником является возможность сэкономить на налогах. Если объект на участке разобрали или демонтировали, то право собственности на недвижимость подлежит исключению из ЕГРН, поскольку право на недвижимое имущество не может существовать в отсутствии объекта. Многие не понимают, зачем снимать такой объект недвижимости с учета, разбирают постройку полностью или просто оставляют старый фундамент от снесенного сарая на участке и потом о нем забывают", — добавил депутат.
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