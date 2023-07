https://ria.ru/20230723/twitter-1885766485.html

Илон Маск хочет убрать птицу с логотипа Twitter

Илон Маск хочет убрать птицу с логотипа Twitter - РИА Новости, 23.07.2023

Илон Маск хочет убрать птицу с логотипа Twitter

Американский миллиардер Илон Маск пообещал распрощаться с птицей на логотипе Twitter. РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T08:42

2023-07-23T08:42

2023-07-23T15:20

невада

илон маск

twitter

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823118684_0:8:3074:1737_1920x0_80_0_0_58d12b24c9c00ea068109866bf2b45ab.jpg

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск пообещал распрощаться с птицей на логотипе Twitter. "И скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и постепенно всеми птицами", — написал он в соцсети.Маск рассматривает возможность заменить птицу на X, что в его представлении будет воплощением несовершенства людей, которое делает их уникальными. Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Маск осенью 2022 года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по ее приобретению. В апреле стало известно о поглощении Twitter Inc. компанией X Corp., штаб-квартира которой находится в штате Невада. Позднее в интервью The Babylon Bee Talks Маск заявил, что "верит в описательные бренды, а Х может значить что угодно". По словам бизнесмена, его видение социальной платформы в качестве площадки для публикации видео, фото и текстов большого формата выходит за пределы изначальной задумки соцсети в качестве инструмента для обмена короткими сообщениями, по его мнению, "Twitter может быть неправильным брендом для этого".В начале июня Маск, комментируя сообщение T(w)itter Daily News о том, что на смену нынешнему названию соцсети и логотипу в виде синей птички может появиться буква Х, подтвердил планы ребрендинга.

https://ria.ru/20230701/twitter-1881696782.html

https://ria.ru/20230707/mask-1882781056.html

невада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

невада, илон маск, twitter, технологии