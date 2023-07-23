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Илон Маск хочет убрать птицу с логотипа Twitter - РИА Новости, 23.07.2023
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08:42 23.07.2023 (обновлено: 15:20 23.07.2023)
https://ria.ru/20230723/twitter-1885766485.html
Илон Маск хочет убрать птицу с логотипа Twitter
Илон Маск хочет убрать птицу с логотипа Twitter - РИА Новости, 23.07.2023
Илон Маск хочет убрать птицу с логотипа Twitter
Американский миллиардер Илон Маск пообещал распрощаться с птицей на логотипе Twitter. РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T08:42
2023-07-23T15:20
невада
илон маск
twitter
технологии
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск пообещал распрощаться с птицей на логотипе Twitter. &quot;И скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и постепенно всеми птицами&quot;, — написал он в соцсети.Маск рассматривает возможность заменить птицу на X, что в его представлении будет воплощением несовершенства людей, которое делает их уникальными. Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Маск осенью 2022 года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по ее приобретению. В апреле стало известно о поглощении Twitter Inc. компанией X Corp., штаб-квартира которой находится в штате Невада. Позднее в интервью The Babylon Bee Talks Маск заявил, что "верит в описательные бренды, а Х может значить что угодно". По словам бизнесмена, его видение социальной платформы в качестве площадки для публикации видео, фото и текстов большого формата выходит за пределы изначальной задумки соцсети в качестве инструмента для обмена короткими сообщениями, по его мнению, "Twitter может быть неправильным брендом для этого".В начале июня Маск, комментируя сообщение T(w)itter Daily News о том, что на смену нынешнему названию соцсети и логотипу в виде синей птички может появиться буква Х, подтвердил планы ребрендинга.
https://ria.ru/20230701/twitter-1881696782.html
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Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
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невада, илон маск, twitter, технологии
Невада, Илон Маск, Twitter, Технологии
Илон Маск хочет убрать птицу с логотипа Twitter

Илон Маск хочет убрать птицу с логотипа Twitter и заменить ее на букву X

© AP Photo / Patrick PleulПредприниматель Илон Маск
Предприниматель Илон Маск - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© AP Photo / Patrick Pleul
Предприниматель Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск пообещал распрощаться с птицей на логотипе Twitter.
«

"И скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и постепенно всеми птицами", — написал он в соцсети.

Маск рассматривает возможность заменить птицу на X, что в его представлении будет воплощением несовершенства людей, которое делает их уникальными.
Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Маск осенью 2022 года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по ее приобретению.
Илон Маск
Маск планирует ввести новые ограничения в Twitter
1 июля, 23:08
В апреле стало известно о поглощении Twitter Inc. компанией X Corp., штаб-квартира которой находится в штате Невада. Позднее в интервью The Babylon Bee Talks Маск заявил, что "верит в описательные бренды, а Х может значить что угодно". По словам бизнесмена, его видение социальной платформы в качестве площадки для публикации видео, фото и текстов большого формата выходит за пределы изначальной задумки соцсети в качестве инструмента для обмена короткими сообщениями, по его мнению, "Twitter может быть неправильным брендом для этого".
В начале июня Маск, комментируя сообщение T(w)itter Daily News о том, что на смену нынешнему названию соцсети и логотипу в виде синей птички может появиться буква Х, подтвердил планы ребрендинга.
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