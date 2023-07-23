Илон Маск хочет убрать птицу с логотипа Twitter
Илон Маск хочет убрать птицу с логотипа Twitter и заменить ее на букву X
© AP Photo / Patrick PleulПредприниматель Илон Маск
© AP Photo / Patrick Pleul
Предприниматель Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск пообещал распрощаться с птицей на логотипе Twitter.
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"И скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и постепенно всеми птицами", — написал он в соцсети.
Маск рассматривает возможность заменить птицу на X, что в его представлении будет воплощением несовершенства людей, которое делает их уникальными.
Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Маск осенью 2022 года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по ее приобретению.
В апреле стало известно о поглощении Twitter Inc. компанией X Corp., штаб-квартира которой находится в штате Невада. Позднее в интервью The Babylon Bee Talks Маск заявил, что "верит в описательные бренды, а Х может значить что угодно". По словам бизнесмена, его видение социальной платформы в качестве площадки для публикации видео, фото и текстов большого формата выходит за пределы изначальной задумки соцсети в качестве инструмента для обмена короткими сообщениями, по его мнению, "Twitter может быть неправильным брендом для этого".
В начале июня Маск, комментируя сообщение T(w)itter Daily News о том, что на смену нынешнему названию соцсети и логотипу в виде синей птички может появиться буква Х, подтвердил планы ребрендинга.