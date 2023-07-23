https://ria.ru/20230723/tekhnika-1885785292.html
Путин и Лукашенко в Санкт-Петербурге обсудили ситуацию на Украине
Путин и Лукашенко в Санкт-Петербурге обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 23.07.2023
Путин и Лукашенко в Санкт-Петербурге обсудили ситуацию на Украине
Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели переговоры в Санкт-Петербурге, на которых обсудили в том числе ситуацию на РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T12:16
2023-07-23T12:16
2023-07-23T13:47
специальная военная операция на украине
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/17/1885789451_0:0:1025:576_1920x0_80_0_0_be3440bba44d881db87dc34230e29f24.jpg
СТРЕЛЬНА, 23 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели переговоры в Санкт-Петербурге, на которых обсудили в том числе ситуацию на Украине. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.Рекордные потери ВСУ и судьба иностранных наемниковКак рассказал Путин, российские бойцы за сутки уничтожили рекордное количество иностранной военной техники."Иностранных, пожалуй, столько не уничтожали за один день", — сказал он. Так глава государства ответил на слова Лукашенко, который заявил, что, по данным белорусской стороны, за один бой российские бойцы уничтожили более 15 Leopard и свыше 20 Bradley. "С той стороны просто действовали подразделения, полностью укомплектованные иностранной техникой", — отметил Путин.По словам президента, потери личного состава ВСУ с начала попыток контрнаступления уже превысили 26 тысяч человек.Он также выделил значительные потери среди иностранных наемников на Украине. При этом Путин подчеркнул, что боевики погибают "из-за своей глупости"."Во всяком случае, общественность стран, правительства которых посылают людей в зону боевых действий, общественность этих стран тоже должна знать о том, что там происходит. И мы будем доводить это до людей с тем, чтобы они давали оценку действиям своих правителей", — указал глава государства.План НАТО по Западной Украине и безопасность БелоруссииВ свою очередь, Лукашенко заявил, что предложения принять Украину в НАТО по частям — это план по аннексии западной части страны Польшей. "Это дымовая завеса. <...> Оторвать этот западный кусок Украины под видом принятия в НАТО, чтобы населению "зашло", они хотят оттяпать Западную Украину и присоединить к Польше. Это плата за участие активное поляков в этой операции против войск России", — объяснил он.По его словам, этот план поддерживают власти США.Политик отметил, что для Белоруссии и России неприемлемо расчленение Украины и отторжение ее западной части."И если нужно будет западному населению Украины, <...> если <...> Западная Украина попросит этой помощи, мы, конечно, будем оказывать западному населению в Украине помощь и поддержку. Если так будет, мы будем их поддерживать всячески", — подчеркнул он.Лукашенко попросил Путина обдумать этот вопрос, выразив желание, чтобы Россия поддержала Белоруссию при таком развитии событий.Он также отдельно поблагодарил своего российского коллегу за позицию Москвы по безопасности республики."Я хочу сказать вам спасибо. Вы первый человек в России, который открыто, четко и понятно об этом сказал: не дай бог, агрессия против Беларуси — это как против России. Мы это учитываем при строительстве наших вооруженных сил", — отметил глава государства.Украинское контрнаступлениеКонтрнаступление ВСУ на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск — "во всяком случае пока" — нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом контрнаступления ВСУ. Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля указал, что противник не достиг своих целей ни на одном направлении, при этом потеряв свыше 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ отметили, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику. Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что украинское наступление будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
https://ria.ru/20230723/tanki-1885780195.html
https://ria.ru/20230712/tanki-1883799050.html
https://ria.ru/20230723/karta-1885784640.html
https://ria.ru/20230723/aviatsiya-1885777029.html
https://ria.ru/20230722/naemniki-1885672933.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/17/1885789451_63:0:943:660_1920x0_80_0_0_2ab4dfa206eb07dad3886ae1ebbf4b3d.jpg
Переговоры Путина с Лукашенко в Санкт-Петербурге
8483158 23.07.2023 23 июля 2023. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) во время встречи. Александр Демьянчук / POOL
2023-07-23T12:16
true
PT14M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Безопасность
СТРЕЛЬНА, 23 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели переговоры в Санкт-Петербурге, на которых обсудили в том числе ситуацию на Украине. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
Рекордные потери ВСУ и судьба иностранных наемников
Как рассказал Путин, российские бойцы за сутки уничтожили рекордное количество иностранной военной техники.
«
"Иностранных, пожалуй, столько не уничтожали за один день", — сказал он.
Так глава государства ответил на слова Лукашенко
, который заявил, что, по данным белорусской стороны, за один бой российские бойцы уничтожили более 15 Leopard и свыше 20 Bradley.
На Запорожском и Южнодонецком направлениях уничтожили семь танков Leopard
"С той стороны просто действовали подразделения, полностью укомплектованные иностранной техникой", — отметил Путин.
По словам президента, потери личного состава ВСУ с начала попыток контрнаступления уже превысили 26 тысяч человек.
Он также выделил значительные потери среди иностранных наемников на Украине. При этом Путин подчеркнул, что боевики погибают "из-за своей глупости".
"Во всяком случае, общественность стран, правительства которых посылают людей в зону боевых действий, общественность этих стран тоже должна знать о том, что там происходит. И мы будем доводить это до людей с тем, чтобы они давали оценку действиям своих правителей", — указал глава государства.
"Уступали советским". В США рассказали, что ВСУ сделали с танками Leopard
План НАТО по Западной Украине и безопасность Белоруссии
В свою очередь, Лукашенко заявил, что предложения принять Украину в НАТО по частям — это план по аннексии западной части страны Польшей.
«
"Это дымовая завеса. <...> Оторвать этот западный кусок Украины под видом принятия в НАТО, чтобы населению "зашло", они хотят оттяпать Западную Украину и присоединить к Польше. Это плата за участие активное поляков в этой операции против войск России", — объяснил он.
По его словам, этот план поддерживают власти США.
Политик отметил, что для Белоруссии и России неприемлемо расчленение Украины и отторжение ее западной части.
Лукашенко на встречу с Путиным привез карту передвижения польских войск
"И если нужно будет западному населению Украины, <...> если <...> Западная Украина попросит этой помощи, мы, конечно, будем оказывать западному населению в Украине помощь и поддержку. Если так будет, мы будем их поддерживать всячески", — подчеркнул он.
Лукашенко попросил Путина обдумать этот вопрос, выразив желание, чтобы Россия поддержала Белоруссию при таком развитии событий.
Он также отдельно поблагодарил своего российского коллегу за позицию Москвы по безопасности республики.
«
"Я хочу сказать вам спасибо. Вы первый человек в России, который открыто, четко и понятно об этом сказал: не дай бог, агрессия против Беларуси — это как против России. Мы это учитываем при строительстве наших вооруженных сил", — отметил глава государства.
Украинское контрнаступление
Контрнаступление ВСУ на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев
бросил в бой бригады, подготовленные НАТО
и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.
"Выхода нет". Американский генерал вынес приговор Украине
Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин
, результатов у украинских войск — "во всяком случае пока" — нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом контрнаступления ВСУ. Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Министр обороны Сергей Шойгу
11 июля указал, что противник не достиг своих целей ни на одном направлении, при этом потеряв свыше 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.
На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ отметили, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику. Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен
выразил мнение, что украинское наступление будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
Минобороны назвало число наемников, уничтоженных за время спецоперации