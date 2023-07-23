В Турции рассказали о действиях Эрдогана по возобновлению зерновой сделки
Источник: Эрдоган обсудит со своим кабмином варианты возобновления зерновой сделки
© Фото : @RTErdogan / TwitterРеджеп Тайип Эрдоган во время церемонии принесения присяги в Великом национальном собрании (парламенте) Турции
© Фото : @RTErdogan / Twitter
Реджеп Тайип Эрдоган во время церемонии принесения присяги в Великом национальном собрании (парламенте) Турции. Архивное фото
АНКАРА, 23 июл - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит в понедельник со своим кабинетом министров ситуацию и возможности возобновления зерновой сделки, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
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"В повестку заседания кабинета министров в понедельник включен вопрос зерновой сделки. То, что можно сделать сейчас, будут обсуждены имеющиеся варианты, выслушаны предложения по возможности возобновления черноморской зерновой инициативы", - сказал собеседник агентства.
После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщили в среду в Минобороны РФ.
Ранее агентство Блумберг сообщало, что ряд представителей бизнеса по морским грузоперевозкам уверен, что после истечения зерновой сделки никто "в здравом уме" не станет отправлять суда по небезопасным маршрутам на море.