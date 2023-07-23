https://ria.ru/20230723/sammit-1885797416.html

СМИ: Макрону отказали в просьбе приехать на саммит БРИКС

СМИ: Макрону отказали в просьбе приехать на саммит БРИКС - РИА Новости, 23.07.2023

СМИ: Макрону отказали в просьбе приехать на саммит БРИКС

Президента Франции Эммануэля Макрона не пригласили на саммит БРИКС в ЮАР, сообщил местный портал News24. РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T14:09

2023-07-23T14:09

2023-07-23T14:53

в мире

франция

юар

китай

сирил рамафоса

катрин колонна

эммануэль макрон

брикс

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Президента Франции Эммануэля Макрона не пригласили на саммит БРИКС в ЮАР, сообщил местный портал News24. "Уже было разослано 70 приглашений лидерам Глобального Юга. <...> Однако западные страны, такие как США, Великобритания и Франция, приглашены не были. Несмотря на просьбу о приглашении, президент Франции Эммануэль Макрон его не получил", — говорится в публикации.В июне издание Opinion сообщило, что Макрон попросил президента ЮАР Сирила Рамафосу дать ему возможность принять участие в саммите БРИКС. Такая просьба удивила южноафриканского лидера, отмечалось в статье. По словам осведомленного источника, ЮАР не дала ответа, готова ли она допустить на мероприятие других международных лидеров. В свою очередь, пресс-секретарь Рамафосы заявил РИА Новости, что ему ничего не известно об обращении Макрона. В среду офис президента ЮАР заявил, что на саммите БРИКС, который пройдет очно в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и Южно-Африканской Республики. Россию будет представлять глава МИД Сергей Лавров. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин решил участвовать в саммите БРИКС в формате видео-конференц-связи.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Желание присоединиться к экономическому блоку выражали также Аргентина, Иран, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия и Египет.ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023-го, а затем будет передано следующему государству.

https://ria.ru/20230723/gaz-1885582125.html

https://ria.ru/20230712/bred-1883646916.html

франция

юар

китай

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, франция, юар, китай, сирил рамафоса, катрин колонна, эммануэль макрон, брикс