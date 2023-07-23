https://ria.ru/20230723/sammit-1885797416.html
СМИ: Макрону отказали в просьбе приехать на саммит БРИКС
СМИ: Макрону отказали в просьбе приехать на саммит БРИКС - РИА Новости, 23.07.2023
СМИ: Макрону отказали в просьбе приехать на саммит БРИКС
Президента Франции Эммануэля Макрона не пригласили на саммит БРИКС в ЮАР, сообщил местный портал News24. РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T14:09
2023-07-23T14:09
2023-07-23T14:53
в мире
франция
юар
китай
сирил рамафоса
катрин колонна
эммануэль макрон
брикс
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Президента Франции Эммануэля Макрона не пригласили на саммит БРИКС в ЮАР, сообщил местный портал News24. "Уже было разослано 70 приглашений лидерам Глобального Юга. <...> Однако западные страны, такие как США, Великобритания и Франция, приглашены не были. Несмотря на просьбу о приглашении, президент Франции Эммануэль Макрон его не получил", — говорится в публикации.В июне издание Opinion сообщило, что Макрон попросил президента ЮАР Сирила Рамафосу дать ему возможность принять участие в саммите БРИКС. Такая просьба удивила южноафриканского лидера, отмечалось в статье. По словам осведомленного источника, ЮАР не дала ответа, готова ли она допустить на мероприятие других международных лидеров. В свою очередь, пресс-секретарь Рамафосы заявил РИА Новости, что ему ничего не известно об обращении Макрона. В среду офис президента ЮАР заявил, что на саммите БРИКС, который пройдет очно в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и Южно-Африканской Республики. Россию будет представлять глава МИД Сергей Лавров. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин решил участвовать в саммите БРИКС в формате видео-конференц-связи.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Желание присоединиться к экономическому блоку выражали также Аргентина, Иран, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия и Египет.ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023-го, а затем будет передано следующему государству.
https://ria.ru/20230723/gaz-1885582125.html
https://ria.ru/20230712/bred-1883646916.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, юар, китай, сирил рамафоса, катрин колонна, эммануэль макрон, брикс
В мире, Франция, ЮАР, Китай, Сирил Рамафоса, Катрин Колонна, Эммануэль Макрон, БРИКС
СМИ: Макрону отказали в просьбе приехать на саммит БРИКС
News24: власти ЮАР не пригласили Макрона на саммит БРИКС, несмотря на его просьбу