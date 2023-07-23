Украинские солдаты рассказали о потерях ВСУ
Украинские солдаты: ВСУ теряют половину подразделения, чтобы продвинуться на километр
© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военнослужащие на военной базе
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военнослужащие на военной базе. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Украинские военные рассказали изданию Kyiv Post о потерях при контрнаступлении и низком моральном духе из-за них.
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"Мы продвигаемся на дюймы, и я не думаю, что это стоит всех человеческих ресурсов и материалов, которые мы потратили", - отметил один военный медик.
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"До половины подразделения за каждый взятый километр, и не факт, что мы потом удержим этот километр", - добавил он.
Согласно пехотинцу, который ссылается на статистику, среди украинских военных 30% погибают и 40% получают ранения, однако он не уточнил, идет ли речь об отдельных подразделениях или ВСУ в целом.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.