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Украинские солдаты рассказали о потерях ВСУ - РИА Новости, 23.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:49 23.07.2023
https://ria.ru/20230723/poteri-1885827312.html
Украинские солдаты рассказали о потерях ВСУ
Украинские солдаты рассказали о потерях ВСУ - РИА Новости, 23.07.2023
Украинские солдаты рассказали о потерях ВСУ
Украинские военные рассказали изданию Kyiv Post о потерях при контрнаступлении и низком моральном духе из-за них. РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T18:49
2023-07-23T18:49
специальная военная операция на украине
киев
донецк
сша
владимир путин
сергей шойгу
энтони блинкен
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Украинские военные рассказали изданию Kyiv Post о потерях при контрнаступлении и низком моральном духе из-за них. "Мы продвигаемся на дюймы, и я не думаю, что это стоит всех человеческих ресурсов и материалов, которые мы потратили", - отметил один военный медик. Другой солдат, который воюет вблизи Донецка, заявил, что его подразделение захватило и потеряло ряд российских позиций, поскольку военных обучали захватывать укрепления, но не удерживать. По его словам, каждые приобретенные сто метров обходятся ВСУ по меньшей мере в 4-5 пехотинцев. "До половины подразделения за каждый взятый километр, и не факт, что мы потом удержим этот километр", - добавил он. Согласно пехотинцу, который ссылается на статистику, среди украинских военных 30% погибают и 40% получают ранения, однако он не уточнил, идет ли речь об отдельных подразделениях или ВСУ в целом. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230723/zhertvy-1885809163.html
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киев, донецк, сша, владимир путин, сергей шойгу, энтони блинкен, вооруженные силы украины, нато, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Киев, Донецк, США, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Энтони Блинкен, Вооруженные силы Украины, НАТО, Вооруженные силы РФ, Украина
Украинские солдаты рассказали о потерях ВСУ

Украинские солдаты: ВСУ теряют половину подразделения, чтобы продвинуться на километр

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военнослужащие на военной базе
Украинские военнослужащие на военной базе - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военнослужащие на военной базе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Украинские военные рассказали изданию Kyiv Post о потерях при контрнаступлении и низком моральном духе из-за них.
«
"Мы продвигаемся на дюймы, и я не думаю, что это стоит всех человеческих ресурсов и материалов, которые мы потратили", - отметил один военный медик.
Другой солдат, который воюет вблизи Донецка, заявил, что его подразделение захватило и потеряло ряд российских позиций, поскольку военных обучали захватывать укрепления, но не удерживать. По его словам, каждые приобретенные сто метров обходятся ВСУ по меньшей мере в 4-5 пехотинцев.
«
"До половины подразделения за каждый взятый километр, и не факт, что мы потом удержим этот километр", - добавил он.
Согласно пехотинцу, который ссылается на статистику, среди украинских военных 30% погибают и 40% получают ранения, однако он не уточнил, идет ли речь об отдельных подразделениях или ВСУ в целом.
Украинские солдаты на линии фронта возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
СМИ назвали число жертв среди украинских солдат с начала СВО
Вчера, 16:00
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
Путин: Украинского пушечного мяса Западу не хватает, в ход планируют пустить поляков, литовцев - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Западу уже не хватает украинского пушечного мяса, заявил Путин
21 июля, 13:23
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевДонецкСШАВладимир ПутинСергей ШойгуЭнтони БлинкенВооруженные силы УкраиныНАТОВооруженные силы РФУкраина
 
 
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