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Аналитики рассказали, как россияне перекусывают на заправках - РИА Новости, 23.07.2023
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08:52 23.07.2023
https://ria.ru/20230723/perekus-1885766830.html
Аналитики рассказали, как россияне перекусывают на заправках
Аналитики рассказали, как россияне перекусывают на заправках - РИА Новости, 23.07.2023
Аналитики рассказали, как россияне перекусывают на заправках
Россияне в среднем тратят на еду и напитки на заправках почти 500 рублей, при этом в число излюбленных перекусов входят хот-дог, шаурма, сэндвич и сладкая... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T08:52
2023-07-23T08:52
общество
экономика
россия
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россияне в среднем тратят на еду и напитки на заправках почти 500 рублей, при этом в число излюбленных перекусов входят хот-дог, шаурма, сэндвич и сладкая выпечка, выяснили для РИА Новости эксперты "СберАвто" и аналитического ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД". "Средний чек покупки на АЗС по еде и напиткам вырос на 8% по сравнению с прошлым годом и составил 478 рублей. Увеличилось и число покупок на заправочных станциях. Так, россияне в этом году приобрели на 19% больше такой продукции, чем за аналогичный период в 2022 году. При этом рост стоимости среднего чека и количества покупок не могли не повлиять на обороты АЗС – в этом году рост составил 27%", - показал анализ фискальных чеков. Чаще всего на АЗС россияне приобретают наборы, которые состоят из напитка и закуски: хот-дога, шаурмы, сэндвича или сладкой выпечки. По данным авторов исследования, наиболее дорогостоящее "комбо" – "газированный напиток и шаурма/бургер" – в этом году можно приобрести в среднем за 362 рубля - это на 10% больше по сравнению с прошлым годом. При этом стоимость отличается в зависимости от региона. Например, в Москве такой набор приобретают в среднем за 489 рублей, в Санкт-Петербурге – за 465 рублей. В Сочи приобрести напиток и шаурму можно за 428 рублей, в Казани автопутешественники отдадут 376 рублей, а Симферополе еще меньше – 365 рублей. Не менее востребованным является набор из хот-дога или сладкой выпечки с горячим напитком. В этом году в среднем по России он обойдется автомобилистам в 340 рублей (на 8% больше). Наиболее дорогой перекус фиксируется в Санкт-Петербурге – 517 рублей. В Москве за аналогичный набор в среднем отдают 457 рублей. На юге цена значительно ниже – 338 рублей в Сочи и 310 рублей в Симферополе. Наиболее бюджетно (306 рублей) перекусить таким "комбо" можно в Казани. Некоторым путешественникам для "заправки" достаточно воды и сэндвича, что обойдется в среднем в 233 рубля (рост на 7%). В Москве набор будет наиболее дорогостоящим – 253 рубля, в Сочи чуть меньше – 241 рубль. В Северной столице надо быть готовым заплатить 235 рублей, почти столько же (231 рубль) в Симферополе, 206 рублей в Казани.
https://ria.ru/20230720/vtsiom-1885200100.html
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общество, экономика, россия
Общество, Экономика, Россия
Аналитики рассказали, как россияне перекусывают на заправках

"СберАвто" и "Чек Индекс": россияне тратят почти 500 рублей на перекусы на заправках

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАвтозаправка "Нефтьмагистраль" в Москве
Автозаправка Нефтьмагистраль в Москве - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Автозаправка "Нефтьмагистраль" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россияне в среднем тратят на еду и напитки на заправках почти 500 рублей, при этом в число излюбленных перекусов входят хот-дог, шаурма, сэндвич и сладкая выпечка, выяснили для РИА Новости эксперты "СберАвто" и аналитического ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".
"Средний чек покупки на АЗС по еде и напиткам вырос на 8% по сравнению с прошлым годом и составил 478 рублей. Увеличилось и число покупок на заправочных станциях. Так, россияне в этом году приобрели на 19% больше такой продукции, чем за аналогичный период в 2022 году. При этом рост стоимости среднего чека и количества покупок не могли не повлиять на обороты АЗС – в этом году рост составил 27%", - показал анализ фискальных чеков.
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Чаще всего на АЗС россияне приобретают наборы, которые состоят из напитка и закуски: хот-дога, шаурмы, сэндвича или сладкой выпечки. По данным авторов исследования, наиболее дорогостоящее "комбо" – "газированный напиток и шаурма/бургер" – в этом году можно приобрести в среднем за 362 рубля - это на 10% больше по сравнению с прошлым годом.
При этом стоимость отличается в зависимости от региона. Например, в Москве такой набор приобретают в среднем за 489 рублей, в Санкт-Петербурге – за 465 рублей. В Сочи приобрести напиток и шаурму можно за 428 рублей, в Казани автопутешественники отдадут 376 рублей, а Симферополе еще меньше – 365 рублей.
Не менее востребованным является набор из хот-дога или сладкой выпечки с горячим напитком. В этом году в среднем по России он обойдется автомобилистам в 340 рублей (на 8% больше). Наиболее дорогой перекус фиксируется в Санкт-Петербурге – 517 рублей. В Москве за аналогичный набор в среднем отдают 457 рублей. На юге цена значительно ниже – 338 рублей в Сочи и 310 рублей в Симферополе. Наиболее бюджетно (306 рублей) перекусить таким "комбо" можно в Казани.
Некоторым путешественникам для "заправки" достаточно воды и сэндвича, что обойдется в среднем в 233 рубля (рост на 7%). В Москве набор будет наиболее дорогостоящим – 253 рубля, в Сочи чуть меньше – 241 рубль. В Северной столице надо быть готовым заплатить 235 рублей, почти столько же (231 рубль) в Симферополе, 206 рублей в Казани.
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