https://ria.ru/20230723/perekus-1885766830.html

Аналитики рассказали, как россияне перекусывают на заправках

Аналитики рассказали, как россияне перекусывают на заправках - РИА Новости, 23.07.2023

Аналитики рассказали, как россияне перекусывают на заправках

Россияне в среднем тратят на еду и напитки на заправках почти 500 рублей, при этом в число излюбленных перекусов входят хот-дог, шаурма, сэндвич и сладкая... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T08:52

2023-07-23T08:52

2023-07-23T08:52

общество

экономика

россия

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россияне в среднем тратят на еду и напитки на заправках почти 500 рублей, при этом в число излюбленных перекусов входят хот-дог, шаурма, сэндвич и сладкая выпечка, выяснили для РИА Новости эксперты "СберАвто" и аналитического ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД". "Средний чек покупки на АЗС по еде и напиткам вырос на 8% по сравнению с прошлым годом и составил 478 рублей. Увеличилось и число покупок на заправочных станциях. Так, россияне в этом году приобрели на 19% больше такой продукции, чем за аналогичный период в 2022 году. При этом рост стоимости среднего чека и количества покупок не могли не повлиять на обороты АЗС – в этом году рост составил 27%", - показал анализ фискальных чеков. Чаще всего на АЗС россияне приобретают наборы, которые состоят из напитка и закуски: хот-дога, шаурмы, сэндвича или сладкой выпечки. По данным авторов исследования, наиболее дорогостоящее "комбо" – "газированный напиток и шаурма/бургер" – в этом году можно приобрести в среднем за 362 рубля - это на 10% больше по сравнению с прошлым годом. При этом стоимость отличается в зависимости от региона. Например, в Москве такой набор приобретают в среднем за 489 рублей, в Санкт-Петербурге – за 465 рублей. В Сочи приобрести напиток и шаурму можно за 428 рублей, в Казани автопутешественники отдадут 376 рублей, а Симферополе еще меньше – 365 рублей. Не менее востребованным является набор из хот-дога или сладкой выпечки с горячим напитком. В этом году в среднем по России он обойдется автомобилистам в 340 рублей (на 8% больше). Наиболее дорогой перекус фиксируется в Санкт-Петербурге – 517 рублей. В Москве за аналогичный набор в среднем отдают 457 рублей. На юге цена значительно ниже – 338 рублей в Сочи и 310 рублей в Симферополе. Наиболее бюджетно (306 рублей) перекусить таким "комбо" можно в Казани. Некоторым путешественникам для "заправки" достаточно воды и сэндвича, что обойдется в среднем в 233 рубля (рост на 7%). В Москве набор будет наиболее дорогостоящим – 253 рубля, в Сочи чуть меньше – 241 рубль. В Северной столице надо быть готовым заплатить 235 рублей, почти столько же (231 рубль) в Симферополе, 206 рублей в Казани.

https://ria.ru/20230720/vtsiom-1885200100.html

https://ria.ru/20230723/inflyatsiya-1885763319.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, экономика, россия