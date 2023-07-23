https://ria.ru/20230723/pamyatnik-1885823956.html

В Волгограде завели уголовное дело за осквернение памятника "Родина-мать"

В Волгограде завели уголовное дело за осквернение памятника "Родина-мать" - РИА Новости, 23.07.2023

В Волгограде завели уголовное дело за осквернение памятника "Родина-мать"

Уголовное дело завели на женщину, которая выложила в соцсети видео, где она "трогает" грудь скульптуры "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде,... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T18:16

2023-07-23T18:16

2023-07-23T19:49

происшествия

волгоград

самара

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ВОЛГОГРАД, 23 июл — РИА Новости. Уголовное дело завели на женщину, которая выложила в соцсети видео, где она "трогает" грудь скульптуры "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде, сообщила пресс-служба областной прокуратуры."Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 23-летней жительницы Самары. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 244 УК РФ (осквернение мест захоронения)", — говорится в заявлении.По данным прокуратуры, в пятницу женщина на Мамаевом кургане совершила "циничные, пренебрегающие нормами морали и нравственности действия", и выложила видео в соцсетях. Отмечается, что дело расследует полиция. Ранее в соцсетях появилось видео, которое девушка сняла при таком ракурсе, что она как будто дотягивается руками до груди монумента "Родина-мать зовет!", трогает ее пальцем и напевает веселую мелодию. Мамаев курган — возвышенность на правом берегу Волги, где во время Сталинградской битвы происходили ожесточенные бои. Сейчас там расположен памятник-ансамбль "Героям Сталинградской битвы" с главным монументом "Родина-мать зовет!", а также несколько братских и индивидуальных могил.

https://ria.ru/20230721/pamyatnik-1885566018.html

https://ria.ru/20230715/pamyatnik-1884358597.html

волгоград

самара

волгоградская область

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происшествия, волгоград, самара, волгоградская область