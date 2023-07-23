https://ria.ru/20230723/pamyatnik-1885823956.html
В Волгограде завели уголовное дело за осквернение памятника "Родина-мать"
В Волгограде завели уголовное дело за осквернение памятника "Родина-мать" - РИА Новости, 23.07.2023
В Волгограде завели уголовное дело за осквернение памятника "Родина-мать"
Уголовное дело завели на женщину, которая выложила в соцсети видео, где она "трогает" грудь скульптуры "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде,... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T18:16
2023-07-23T18:16
2023-07-23T19:49
происшествия
волгоград
самара
волгоградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/17/1885823824_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_12e6fcea5258d581d7665bd83853a629.jpg
ВОЛГОГРАД, 23 июл — РИА Новости. Уголовное дело завели на женщину, которая выложила в соцсети видео, где она "трогает" грудь скульптуры "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде, сообщила пресс-служба областной прокуратуры."Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 23-летней жительницы Самары. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 244 УК РФ (осквернение мест захоронения)", — говорится в заявлении.По данным прокуратуры, в пятницу женщина на Мамаевом кургане совершила "циничные, пренебрегающие нормами морали и нравственности действия", и выложила видео в соцсетях. Отмечается, что дело расследует полиция. Ранее в соцсетях появилось видео, которое девушка сняла при таком ракурсе, что она как будто дотягивается руками до груди монумента "Родина-мать зовет!", трогает ее пальцем и напевает веселую мелодию. Мамаев курган — возвышенность на правом берегу Волги, где во время Сталинградской битвы происходили ожесточенные бои. Сейчас там расположен памятник-ансамбль "Героям Сталинградской битвы" с главным монументом "Родина-мать зовет!", а также несколько братских и индивидуальных могил.
https://ria.ru/20230721/pamyatnik-1885566018.html
https://ria.ru/20230715/pamyatnik-1884358597.html
волгоград
самара
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/17/1885823824_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_b01ba3662d4a333e19c792068dc7b170.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоград, самара, волгоградская область
Происшествия, Волгоград, Самара, Волгоградская область
В Волгограде завели уголовное дело за осквернение памятника "Родина-мать"
В Волгограде на девушку завели уголовное дело за осквернение памятника "Родина-мать"
ВОЛГОГРАД, 23 июл — РИА Новости. Уголовное дело завели на женщину, которая выложила в соцсети видео, где она "трогает" грудь скульптуры "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
«
"Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 23-летней жительницы Самары. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 244 УК РФ (осквернение мест захоронения)", — говорится в заявлении.
В "Артеке" открыли памятник Саманте Смит
По данным прокуратуры, в пятницу женщина на Мамаевом кургане совершила "циничные, пренебрегающие нормами морали и нравственности действия", и выложила видео в соцсетях. Отмечается, что дело расследует полиция.
Ранее в соцсетях появилось видео, которое девушка сняла при таком ракурсе, что она как будто дотягивается руками до груди монумента "Родина-мать зовет!", трогает ее пальцем и напевает веселую мелодию.
Мамаев курган — возвышенность на правом берегу Волги, где во время Сталинградской битвы происходили ожесточенные бои. Сейчас там расположен памятник-ансамбль "Героям Сталинградской битвы" с главным монументом "Родина-мать зовет!", а также несколько братских и индивидуальных могил.
Во Львовской области демонтировали памятник, посвященный советскому воину