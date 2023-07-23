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Израильский министр опубликовал в Twitter фото не того протеста, пишут СМИ

Израильский министр опубликовал в Twitter фото не того протеста, пишут СМИ - РИА Новости, 23.07.2023

Израильский министр опубликовал в Twitter фото не того протеста, пишут СМИ

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир по ошибке опубликовал в Twitter фото антиправительственного протеста в центре Тель-Авива с подписью о... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T23:32

2023-07-23T23:32

2023-07-23T23:32

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тель-авив

протесты против судебной реформы в израиле

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир по ошибке опубликовал в Twitter фото антиправительственного протеста в центре Тель-Авива с подписью о том, что народ хочет реформу, сообщает израильское издание Ynet. "Бен-Гвир по ошибке опубликовал фото протеста противников реформы — и написал: "Народ хочет реформ", - пишет издание. По его данным, позже выяснилось, что опубликованное в Twitter фото было сделано накануне, когда на том же перекрестке возле правительственного комплекса проходил многотысячный митинг противников юридической реформы. Издание сообщает, что министр быстро удалил сообщение и опубликовал новый твит с фото с "правильной" акции протеста. По оценкам израильского издания Arutz Sheva, около 200 тысяч человек собрались в центре Тель-Авива в поддержку правительства Биньямина Нетантьяху и юридической реформы.

https://ria.ru/20230521/mechet-1873267195.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, тель-авив, протесты против судебной реформы в израиле, twitter