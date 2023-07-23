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Израильский министр опубликовал в Twitter фото не того протеста, пишут СМИ - РИА Новости, 23.07.2023
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23:32 23.07.2023
https://ria.ru/20230723/oshibka-1885848901.html
Израильский министр опубликовал в Twitter фото не того протеста, пишут СМИ
Израильский министр опубликовал в Twitter фото не того протеста, пишут СМИ - РИА Новости, 23.07.2023
Израильский министр опубликовал в Twitter фото не того протеста, пишут СМИ
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир по ошибке опубликовал в Twitter фото антиправительственного протеста в центре Тель-Авива с подписью о... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T23:32
2023-07-23T23:32
в мире
израиль
тель-авив
протесты против судебной реформы в израиле
twitter
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир по ошибке опубликовал в Twitter фото антиправительственного протеста в центре Тель-Авива с подписью о том, что народ хочет реформу, сообщает израильское издание Ynet. "Бен-Гвир по ошибке опубликовал фото протеста противников реформы — и написал: "Народ хочет реформ", - пишет издание. По его данным, позже выяснилось, что опубликованное в Twitter фото было сделано накануне, когда на том же перекрестке возле правительственного комплекса проходил многотысячный митинг противников юридической реформы. Издание сообщает, что министр быстро удалил сообщение и опубликовал новый твит с фото с "правильной" акции протеста. По оценкам израильского издания Arutz Sheva, около 200 тысяч человек собрались в центре Тель-Авива в поддержку правительства Биньямина Нетантьяху и юридической реформы.
https://ria.ru/20230521/mechet-1873267195.html
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в мире, израиль, тель-авив, протесты против судебной реформы в израиле, twitter
В мире, Израиль, Тель-Авив, Протесты против судебной реформы в Израиле, Twitter
Израильский министр опубликовал в Twitter фото не того протеста, пишут СМИ

Ynet: министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир перепутал в соцсети фото акций протеста

© AP Photo / Ohad ZwigenbergСтолкновения протестующих с полицией во время митинга против судебной реформы израильского правительства в Тель-Авиве, Израиль
Столкновения протестующих с полицией во время митинга против судебной реформы израильского правительства в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Столкновения протестующих с полицией во время митинга против судебной реформы израильского правительства в Тель-Авиве, Израиль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир по ошибке опубликовал в Twitter фото антиправительственного протеста в центре Тель-Авива с подписью о том, что народ хочет реформу, сообщает израильское издание Ynet.
«
"Бен-Гвир по ошибке опубликовал фото протеста противников реформы — и написал: "Народ хочет реформ", - пишет издание.
По его данным, позже выяснилось, что опубликованное в Twitter фото было сделано накануне, когда на том же перекрестке возле правительственного комплекса проходил многотысячный митинг противников юридической реформы.
Издание сообщает, что министр быстро удалил сообщение и опубликовал новый твит с фото с "правильной" акции протеста.
По оценкам израильского издания Arutz Sheva, около 200 тысяч человек собрались в центре Тель-Авива в поддержку правительства Биньямина Нетантьяху и юридической реформы.
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