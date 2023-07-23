Израильский министр опубликовал в Twitter фото не того протеста, пишут СМИ
Ynet: министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир перепутал в соцсети фото акций протеста
© AP Photo / Ohad ZwigenbergСтолкновения протестующих с полицией во время митинга против судебной реформы израильского правительства в Тель-Авиве, Израиль
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Столкновения протестующих с полицией во время митинга против судебной реформы израильского правительства в Тель-Авиве, Израиль. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир по ошибке опубликовал в Twitter фото антиправительственного протеста в центре Тель-Авива с подписью о том, что народ хочет реформу, сообщает израильское издание Ynet.
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"Бен-Гвир по ошибке опубликовал фото протеста противников реформы — и написал: "Народ хочет реформ", - пишет издание.
По его данным, позже выяснилось, что опубликованное в Twitter фото было сделано накануне, когда на том же перекрестке возле правительственного комплекса проходил многотысячный митинг противников юридической реформы.
Издание сообщает, что министр быстро удалил сообщение и опубликовал новый твит с фото с "правильной" акции протеста.
По оценкам израильского издания Arutz Sheva, около 200 тысяч человек собрались в центре Тель-Авива в поддержку правительства Биньямина Нетантьяху и юридической реформы.