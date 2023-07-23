https://ria.ru/20230723/naberezhnaya-1885808057.html
Путин и Лукашенко осмотрели место новой набережной в Кронштадте
Путин и Лукашенко осмотрели место новой набережной в Кронштадте - РИА Новости, 23.07.2023
Путин и Лукашенко осмотрели место новой набережной в Кронштадте
Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко осмотрели место, где будет оборудована новая набережная в Кронштадте. РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T15:53
2023-07-23T15:53
2023-07-23T16:01
кронштадт
санкт-петербург
александр лукашенко
владимир путин
александр беглов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/17/1885809053_0:542:2048:1694_1920x0_80_0_0_9a88a0e3c12cadf0d7c478eb012e2aca.jpg
КРОНШТАДТ, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко осмотрели место, где будет оборудована новая набережная в Кронштадте. После осмотра музея военно-морской славы, который откроется 30 июля, они подошли к Финскому заливу, где губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о планах по развитию города. По его словам, между Петербургом и кластером "Остров фортов" запущено морское сообщение. "Ходят уже четыре катамарана", - рассказал он. Пешеходная набережная от морского портового комплекса до сквера "Инчхон" в Кронштадтском районе города протянется на 2,4 километра. На ней предусмотрены беговые и велодорожки, спортивные и детские площадки, площадки под размещение арт-объектов, пруд. Строительство будет завершено в сентябре 2025 года. Это один из семи объектов дорожной инфраструктуры, которые будут построены в Кронштадте в рамках создания туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Проект нацелен на развитие Кронштадта в качестве города-музея и предполагает создание на территориях общей площадью более 100 гектаров городского кластера образовательной и рекреационной направленности. На прошлой неделе состоялся торжественный старт навигации первого скоростного пассажирского катамарана проекта 04580 "Котлин" - "Форт Кроншлот". Это головное судно серии из шести скоростных пассажирских катамаранов, построенное для водного маршрута в Кронштадт. Таким образом, создается современный флот, который выводит поездки из Петербурга в Кронштадт на качественно новый уровень комфорта.
https://ria.ru/20230723/turisty-1885801765.html
https://ria.ru/20230723/sobor-1885790825.html
кронштадт
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/17/1885809053_0:528:2048:2064_1920x0_80_0_0_d0f8e0efdfb80e7c4f3b922b57c18b3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кронштадт, санкт-петербург, александр лукашенко, владимир путин, александр беглов
Кронштадт, Санкт-Петербург, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Александр Беглов
Путин и Лукашенко осмотрели место новой набережной в Кронштадте
Путин и Лукашенко осмотрели место, где будет оборудована новая набережная в Кронштадте
КРОНШТАДТ, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко осмотрели место, где будет оборудована новая набережная в Кронштадте.
После осмотра музея военно-морской славы, который откроется 30 июля, они подошли к Финскому заливу
, где губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
рассказал о планах по развитию города.
По его словам, между Петербургом и кластером "Остров фортов" запущено морское сообщение. "Ходят уже четыре катамарана", - рассказал он.
Пешеходная набережная от морского портового комплекса до сквера "Инчхон" в Кронштадтском районе города протянется на 2,4 километра. На ней предусмотрены беговые и велодорожки, спортивные и детские площадки, площадки под размещение арт-объектов, пруд. Строительство будет завершено в сентябре 2025 года.
Туристы в Кронштадте эмоционально встретили Путина и Лукашенко
Это один из семи объектов дорожной инфраструктуры, которые будут построены в Кронштадте в рамках создания туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Проект нацелен на развитие Кронштадта в качестве города-музея и предполагает создание на территориях общей площадью более 100 гектаров городского кластера образовательной и рекреационной направленности.
На прошлой неделе состоялся торжественный старт навигации первого скоростного пассажирского катамарана проекта 04580 "Котлин" - "Форт Кроншлот". Это головное судно серии из шести скоростных пассажирских катамаранов, построенное для водного маршрута в Кронштадт. Таким образом, создается современный флот, который выводит поездки из Петербурга в Кронштадт на качественно новый уровень комфорта.
Путин и Лукашенко посетили Кронштадтский морской собор