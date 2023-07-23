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Путин и Лукашенко осмотрели место новой набережной в Кронштадте - РИА Новости, 23.07.2023
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15:53 23.07.2023 (обновлено: 16:01 23.07.2023)
https://ria.ru/20230723/naberezhnaya-1885808057.html
Путин и Лукашенко осмотрели место новой набережной в Кронштадте
Путин и Лукашенко осмотрели место новой набережной в Кронштадте - РИА Новости, 23.07.2023
Путин и Лукашенко осмотрели место новой набережной в Кронштадте
Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко осмотрели место, где будет оборудована новая набережная в Кронштадте. РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T15:53
2023-07-23T16:01
кронштадт
санкт-петербург
александр лукашенко
владимир путин
александр беглов
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КРОНШТАДТ, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко осмотрели место, где будет оборудована новая набережная в Кронштадте. После осмотра ﻿музея военно-морской славы, который откроется 30 июля, они подошли к Финскому заливу, где губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о планах по развитию города. По его словам, между Петербургом и кластером "Остров фортов" запущено морское сообщение. "Ходят уже четыре катамарана", - рассказал он. Пешеходная набережная от морского портового комплекса до сквера "Инчхон" в Кронштадтском районе города протянется на 2,4 километра. На ней предусмотрены беговые и велодорожки, спортивные и детские площадки, площадки под размещение арт-объектов, пруд. Строительство будет завершено в сентябре 2025 года. Это один из семи объектов дорожной инфраструктуры, которые будут построены в Кронштадте в рамках создания туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Проект нацелен на развитие Кронштадта в качестве города-музея и предполагает создание на территориях общей площадью более 100 гектаров городского кластера образовательной и рекреационной направленности. На прошлой неделе состоялся торжественный старт навигации первого скоростного пассажирского катамарана проекта 04580 "Котлин" - "Форт Кроншлот". Это головное судно серии из шести скоростных пассажирских катамаранов, построенное для водного маршрута в Кронштадт. Таким образом, создается современный флот, который выводит поездки из Петербурга в Кронштадт на качественно новый уровень комфорта.
https://ria.ru/20230723/turisty-1885801765.html
https://ria.ru/20230723/sobor-1885790825.html
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кронштадт, санкт-петербург, александр лукашенко, владимир путин, александр беглов
Кронштадт, Санкт-Петербург, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Александр Беглов
Путин и Лукашенко осмотрели место новой набережной в Кронштадте

Путин и Лукашенко осмотрели место, где будет оборудована новая набережная в Кронштадте

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в Кронштадте
Президент РФ Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в Кронштадте - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в Кронштадте
Читать ria.ru в
КРОНШТАДТ, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко осмотрели место, где будет оборудована новая набережная в Кронштадте.
После осмотра ﻿музея военно-морской славы, который откроется 30 июля, они подошли к Финскому заливу, где губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о планах по развитию города.
По его словам, между Петербургом и кластером "Остров фортов" запущено морское сообщение. "Ходят уже четыре катамарана", - рассказал он.
Пешеходная набережная от морского портового комплекса до сквера "Инчхон" в Кронштадтском районе города протянется на 2,4 километра. На ней предусмотрены беговые и велодорожки, спортивные и детские площадки, площадки под размещение арт-объектов, пруд. Строительство будет завершено в сентябре 2025 года.
Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями на площади у Морского Никольского собора в Кронштадте - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
Туристы в Кронштадте эмоционально встретили Путина и Лукашенко
14:58
Это один из семи объектов дорожной инфраструктуры, которые будут построены в Кронштадте в рамках создания туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Проект нацелен на развитие Кронштадта в качестве города-музея и предполагает создание на территориях общей площадью более 100 гектаров городского кластера образовательной и рекреационной направленности.
На прошлой неделе состоялся торжественный старт навигации первого скоростного пассажирского катамарана проекта 04580 "Котлин" - "Форт Кроншлот". Это головное судно серии из шести скоростных пассажирских катамаранов, построенное для водного маршрута в Кронштадт. Таким образом, создается современный флот, который выводит поездки из Петербурга в Кронштадт на качественно новый уровень комфорта.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в Морском Никольском соборе в Кронштадте - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
Путин и Лукашенко посетили Кронштадтский морской собор
13:00
 
КронштадтСанкт-ПетербургАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинАлександр Беглов
 
 
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