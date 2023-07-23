https://ria.ru/20230723/naberezhnaya-1885808057.html

Путин и Лукашенко осмотрели место новой набережной в Кронштадте

Путин и Лукашенко осмотрели место новой набережной в Кронштадте - РИА Новости, 23.07.2023

Путин и Лукашенко осмотрели место новой набережной в Кронштадте

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко осмотрели место, где будет оборудована новая набережная в Кронштадте. РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T15:53

2023-07-23T15:53

2023-07-23T16:01

кронштадт

санкт-петербург

александр лукашенко

владимир путин

александр беглов

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КРОНШТАДТ, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко осмотрели место, где будет оборудована новая набережная в Кронштадте. После осмотра ﻿музея военно-морской славы, который откроется 30 июля, они подошли к Финскому заливу, где губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о планах по развитию города. По его словам, между Петербургом и кластером "Остров фортов" запущено морское сообщение. "Ходят уже четыре катамарана", - рассказал он. Пешеходная набережная от морского портового комплекса до сквера "Инчхон" в Кронштадтском районе города протянется на 2,4 километра. На ней предусмотрены беговые и велодорожки, спортивные и детские площадки, площадки под размещение арт-объектов, пруд. Строительство будет завершено в сентябре 2025 года. Это один из семи объектов дорожной инфраструктуры, которые будут построены в Кронштадте в рамках создания туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Проект нацелен на развитие Кронштадта в качестве города-музея и предполагает создание на территориях общей площадью более 100 гектаров городского кластера образовательной и рекреационной направленности. На прошлой неделе состоялся торжественный старт навигации первого скоростного пассажирского катамарана проекта 04580 "Котлин" - "Форт Кроншлот". Это головное судно серии из шести скоростных пассажирских катамаранов, построенное для водного маршрута в Кронштадт. Таким образом, создается современный флот, который выводит поездки из Петербурга в Кронштадт на качественно новый уровень комфорта.

https://ria.ru/20230723/turisty-1885801765.html

https://ria.ru/20230723/sobor-1885790825.html

кронштадт

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

кронштадт, санкт-петербург, александр лукашенко, владимир путин, александр беглов