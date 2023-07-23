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Главе СК доложат о ходе дела по факту гибели человека из-за обрушения моста
Главе СК доложат о ходе дела по факту гибели человека из-за обрушения моста - РИА Новости, 23.07.2023
Главе СК доложат о ходе дела по факту гибели человека из-за обрушения моста
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту гибели человека из-за обрушения... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T22:26
2023-07-23T22:26
2023-07-23T22:26
происшествия
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
ленинградская область
луга
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту гибели человека из-за обрушения моста в Ленинградской области, сообщается в телеграм-канале ведомства. "Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Ленинградской области С.Т. Сазину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в субботу в городе Луга во время проведения фольклорного фестиваля "Ольгины берега" произошло обрушении деревянного моста. От полученных травм один человек скончался, три человека были направлены на обследование в Лужскую межрайонную больницу, еще двое пострадавших самостоятельно обратились в больницу. Кроме того, троим пострадавшим помощь была оказана на месте падения конструкции моста. Следственными органами по факту гибели человека было возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".
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происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, луга
Происшествия, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Ленинградская область, Луга
Главе СК доложат о ходе дела по факту гибели человека из-за обрушения моста
Бастрыкину доложат о ходе дела по факту гибели человека из-за обрушения моста в Луге