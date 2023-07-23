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Главе СК доложат о ходе дела по факту гибели человека из-за обрушения моста - РИА Новости, 23.07.2023
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22:26 23.07.2023
https://ria.ru/20230723/most-1885844955.html
Главе СК доложат о ходе дела по факту гибели человека из-за обрушения моста
Главе СК доложат о ходе дела по факту гибели человека из-за обрушения моста - РИА Новости, 23.07.2023
Главе СК доложат о ходе дела по факту гибели человека из-за обрушения моста
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту гибели человека из-за обрушения... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T22:26
2023-07-23T22:26
происшествия
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
ленинградская область
луга
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту гибели человека из-за обрушения моста в Ленинградской области, сообщается в телеграм-канале ведомства. "Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Ленинградской области С.Т. Сазину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в субботу в городе Луга во время проведения фольклорного фестиваля "Ольгины берега" произошло обрушении деревянного моста. От полученных травм один человек скончался, три человека были направлены на обследование в Лужскую межрайонную больницу, еще двое пострадавших самостоятельно обратились в больницу. Кроме того, троим пострадавшим помощь была оказана на месте падения конструкции моста. Следственными органами по факту гибели человека было возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".
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россия
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происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, луга
Происшествия, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Ленинградская область, Луга
Главе СК доложат о ходе дела по факту гибели человека из-за обрушения моста

Бастрыкину доложат о ходе дела по факту гибели человека из-за обрушения моста в Луге

© Фото : Прокуратура Ленинградкой областиОбрушившийся пешеходный мост в городе Луга Ленинградской области
Обрушившийся пешеходный мост в городе Луга Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© Фото : Прокуратура Ленинградкой области
Обрушившийся пешеходный мост в городе Луга Ленинградской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту гибели человека из-за обрушения моста в Ленинградской области, сообщается в телеграм-канале ведомства.
«
"Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Ленинградской области С.Т. Сазину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в субботу в городе Луга во время проведения фольклорного фестиваля "Ольгины берега" произошло обрушении деревянного моста. От полученных травм один человек скончался, три человека были направлены на обследование в Лужскую межрайонную больницу, еще двое пострадавших самостоятельно обратились в больницу. Кроме того, троим пострадавшим помощь была оказана на месте падения конструкции моста. Следственными органами по факту гибели человека было возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".
Обрушившийся пешеходный мост в городе Луга Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
Пострадавшим при обрушении моста в Луге не потребовалась госпитализация
Вчера, 01:49
 
ПроисшествияРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Ленинградская областьЛуга
 
 
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