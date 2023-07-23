https://ria.ru/20230723/labkovskiy-1885828176.html

Умер один из первых исполнителей песни "День Победы" Эдуард Лабковский

Умер один из первых исполнителей песни "День Победы" Эдуард Лабковский - РИА Новости, 23.07.2023

Умер один из первых исполнителей песни "День Победы" Эдуард Лабковский

Народный артист РСФСР, один из первых исполнителей песни "День Победы" Эдуард Лабковский умер на 85-м году жизни, сообщили представители Ансамбля Александрова... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T18:59

2023-07-23T18:59

2023-07-23T19:40

культура

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/17/1885826896_0:234:605:574_1920x0_80_0_0_3504084093301d70a0e624cc7851bf7a.jpg

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Народный артист РСФСР, один из первых исполнителей песни "День Победы" Эдуард Лабковский умер на 85-м году жизни, сообщили представители Ансамбля Александрова Минобороны России в социальной сети "ВКонтакте"."С душевной болью сообщаем... Вчера, 22 июля, на 85-м году жизни ушел из жизни народный артист России Эдуард Максович Лабковский, солист Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова и Центрального пограничного ансамбля ФСБ России, первый исполнитель песни "День Победы", — говорится в публикации.Эдуард Лабковский родился 24 июля 1938 года в семье советских служащих в Казахстане. Он работал в оркестре "Советская песня" под руководством Алексея Мажукова. Артист исполнил такие знаменитые песни, как "День Победы", "Наша служба и опасна и трудна" и "Песня десантников".

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия