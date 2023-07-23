Умер один из первых исполнителей песни "День Победы" Эдуард Лабковский
Один из первых исполнителей песни "День Победы" Эдуард Лабковский умер на 85-м году жизни
© Фото : Эдуард ЛабковскийЭдуард Лабковский
© Фото : Эдуард Лабковский
Эдуард Лабковский. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Народный артист РСФСР, один из первых исполнителей песни "День Победы" Эдуард Лабковский умер на 85-м году жизни, сообщили представители Ансамбля Александрова Минобороны России в социальной сети "ВКонтакте".
"С душевной болью сообщаем... Вчера, 22 июля, на 85-м году жизни ушел из жизни народный артист России Эдуард Максович Лабковский, солист Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова и Центрального пограничного ансамбля ФСБ России, первый исполнитель песни "День Победы", — говорится в публикации.
Эдуард Лабковский родился 24 июля 1938 года в семье советских служащих в Казахстане. Он работал в оркестре "Советская песня" под руководством Алексея Мажукова. Артист исполнил такие знаменитые песни, как "День Победы", "Наша служба и опасна и трудна" и "Песня десантников".
Эдуард Лабковский родился 24 июля 1938 года в семье советских служащих в Казахстане. Он работал в оркестре "Советская песня" под руководством Алексея Мажукова. Артист исполнил такие знаменитые песни, как "День Победы", "Наша служба и опасна и трудна" и "Песня десантников".
© Фото : Эдуард ЛабковскийЭдуард Лабковский
© Фото : Эдуард Лабковский
Эдуард Лабковский. Архивное фото