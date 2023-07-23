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Умер один из первых исполнителей песни "День Победы" Эдуард Лабковский - РИА Новости, 23.07.2023
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Культура
 
18:59 23.07.2023 (обновлено: 19:40 23.07.2023)
https://ria.ru/20230723/labkovskiy-1885828176.html
Умер один из первых исполнителей песни "День Победы" Эдуард Лабковский
Умер один из первых исполнителей песни "День Победы" Эдуард Лабковский - РИА Новости, 23.07.2023
Умер один из первых исполнителей песни "День Победы" Эдуард Лабковский
Народный артист РСФСР, один из первых исполнителей песни "День Победы" Эдуард Лабковский умер на 85-м году жизни, сообщили представители Ансамбля Александрова... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T18:59
2023-07-23T19:40
культура
россия
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Народный артист РСФСР, один из первых исполнителей песни "День Победы" Эдуард Лабковский умер на 85-м году жизни, сообщили представители Ансамбля Александрова Минобороны России в социальной сети "ВКонтакте"."С душевной болью сообщаем... Вчера, 22 июля, на 85-м году жизни ушел из жизни народный артист России Эдуард Максович Лабковский, солист Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова и Центрального пограничного ансамбля ФСБ России, первый исполнитель песни "День Победы", — говорится в публикации.Эдуард Лабковский родился 24 июля 1938 года в семье советских служащих в Казахстане. Он работал в оркестре "Советская песня" под руководством Алексея Мажукова. Артист исполнил такие знаменитые песни, как "День Победы", "Наша служба и опасна и трудна" и "Песня десантников".
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Культура, Россия
Умер один из первых исполнителей песни "День Победы" Эдуард Лабковский

Один из первых исполнителей песни "День Победы" Эдуард Лабковский умер на 85-м году жизни

© Фото : Эдуард ЛабковскийЭдуард Лабковский
Эдуард Лабковский - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© Фото : Эдуард Лабковский
Эдуард Лабковский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Народный артист РСФСР, один из первых исполнителей песни "День Победы" Эдуард Лабковский умер на 85-м году жизни, сообщили представители Ансамбля Александрова Минобороны России в социальной сети "ВКонтакте".
"С душевной болью сообщаем... Вчера, 22 июля, на 85-м году жизни ушел из жизни народный артист России Эдуард Максович Лабковский, солист Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова и Центрального пограничного ансамбля ФСБ России, первый исполнитель песни "День Победы", — говорится в публикации.

Эдуард Лабковский родился 24 июля 1938 года в семье советских служащих в Казахстане. Он работал в оркестре "Советская песня" под руководством Алексея Мажукова. Артист исполнил такие знаменитые песни, как "День Победы", "Наша служба и опасна и трудна" и "Песня десантников".
© Фото : Эдуард ЛабковскийЭдуард Лабковский
Эдуард Лабковский - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© Фото : Эдуард Лабковский
Эдуард Лабковский. Архивное фото
 
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