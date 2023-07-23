https://ria.ru/20230723/kosmos-1885833759.html

В ЮАР открылся российский комплекс слежения за космическим мусором

В ЮАР открылся российский комплекс слежения за космическим мусором - РИА Новости, 23.07.2023

В ЮАР открылся российский комплекс слежения за космическим мусором

Российский оптико-электронный комплекс оперативного мониторинга космического мусора (ОЭК ОКМ) открылся в ЮАР, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T20:03

2023-07-23T20:03

2023-07-23T20:03

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ХАРТЕБИСТХУК (ЮАР), 23 июл - РИА Новости. Российский оптико-электронный комплекс оперативного мониторинга космического мусора (ОЭК ОКМ) открылся в ЮАР, передаёт корреспондент РИА Новости. Как отметил во время церемонии открытия гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, взрывной рост участников космической деятельности и стремительное увеличение количества спутников на орбите, в том числе многоспутниковых группировок, приводит к росту угроз столкновения. В этих условиях жизненно важно расширять сеть станций мониторинга космического пространства и добиваться глобального покрытия такими средствами. Кроме того, Борисов выразил надежду, что сотрудничество России и ЮАР будет динамично развиваться, а открытый комплекс не станет последним совместным проектом. Для этого, по словам Борисова, есть все основания. Гендиректор Научно-производственной корпорация Системы прецизионного приборостроения (НПК СПП, входит в госкорпорацию) Юрий Рой, в свою очередь, подчеркнул, что комплекс прошёл весь цикл приемо-сдаточных испытаний и готов к эксплуатации. Сегодня, по его словам, в ЮАР прибывает команда российских специалистов, чтобы начать обучение рабочей бригады с южноафриканской стороны, которая будет заниматься эксплуатацией комплекса. В конце прошлого года Борисов сообщил, что пусконаладочные работы на станции были в целом завершены и на объекте провели первые сеансы наблюдения, а её официальное открытие запланировано на ближайшее время. Станция была построена в рамках контракта предприятия НПК СПП и Южноафриканского национального космического агентства (САНСА). Она может обнаруживать космический мусор на высотах от 120 до 40 тысяч километров, а также определять угловые координаты космических объектов и идентифицировать с базой данных. Комплекс в ЮАР стал вторым из четырех специализированных оптико-электронных комплексов, создаваемых для российской автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве. Первый установлен в Бразилии. До этого НПК СПП построило в ЮАР беззапросную измерительную систему "Сажень-ТМ", она используется, в том числе, в интересах навигационной системы ГЛОНАСС.

https://ria.ru/20230723/mks-1885801010.html

https://ria.ru/20230723/kosmonavtka-1885820117.html

https://ria.ru/20230630/sputnik-1881566638.html

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космос - риа наука, юар, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, россия, бразилия, юрий рой