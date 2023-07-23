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В ЮАР открылся российский комплекс слежения за космическим мусором - РИА Новости, 23.07.2023
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20:03 23.07.2023
https://ria.ru/20230723/kosmos-1885833759.html
В ЮАР открылся российский комплекс слежения за космическим мусором
В ЮАР открылся российский комплекс слежения за космическим мусором - РИА Новости, 23.07.2023
В ЮАР открылся российский комплекс слежения за космическим мусором
Российский оптико-электронный комплекс оперативного мониторинга космического мусора (ОЭК ОКМ) открылся в ЮАР, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T20:03
2023-07-23T20:03
космос - риа наука
юар
юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
россия
бразилия
юрий рой
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ХАРТЕБИСТХУК (ЮАР), 23 июл - РИА Новости. Российский оптико-электронный комплекс оперативного мониторинга космического мусора (ОЭК ОКМ) открылся в ЮАР, передаёт корреспондент РИА Новости. Как отметил во время церемонии открытия гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, взрывной рост участников космической деятельности и стремительное увеличение количества спутников на орбите, в том числе многоспутниковых группировок, приводит к росту угроз столкновения. В этих условиях жизненно важно расширять сеть станций мониторинга космического пространства и добиваться глобального покрытия такими средствами. Кроме того, Борисов выразил надежду, что сотрудничество России и ЮАР будет динамично развиваться, а открытый комплекс не станет последним совместным проектом. Для этого, по словам Борисова, есть все основания. Гендиректор Научно-производственной корпорация Системы прецизионного приборостроения (НПК СПП, входит в госкорпорацию) Юрий Рой, в свою очередь, подчеркнул, что комплекс прошёл весь цикл приемо-сдаточных испытаний и готов к эксплуатации. Сегодня, по его словам, в ЮАР прибывает команда российских специалистов, чтобы начать обучение рабочей бригады с южноафриканской стороны, которая будет заниматься эксплуатацией комплекса. В конце прошлого года Борисов сообщил, что пусконаладочные работы на станции были в целом завершены и на объекте провели первые сеансы наблюдения, а её официальное открытие запланировано на ближайшее время. Станция была построена в рамках контракта предприятия НПК СПП и Южноафриканского национального космического агентства (САНСА). Она может обнаруживать космический мусор на высотах от 120 до 40 тысяч километров, а также определять угловые координаты космических объектов и идентифицировать с базой данных. Комплекс в ЮАР стал вторым из четырех специализированных оптико-электронных комплексов, создаваемых для российской автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве. Первый установлен в Бразилии. До этого НПК СПП построило в ЮАР беззапросную измерительную систему "Сажень-ТМ", она используется, в том числе, в интересах навигационной системы ГЛОНАСС.
https://ria.ru/20230723/mks-1885801010.html
https://ria.ru/20230723/kosmonavtka-1885820117.html
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космос - риа наука, юар, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, россия, бразилия, юрий рой
Космос - РИА Наука, ЮАР, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, Россия, Бразилия, Юрий Рой
В ЮАР открылся российский комплекс слежения за космическим мусором

В ЮАР открылся российский оптико-электронный комплекс мониторинга космического мусора

© Depositphotos.com / JohanSwanepoelКосмический мусор
Космический мусор - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© Depositphotos.com / JohanSwanepoel
Космический мусор. Архивное фото
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ХАРТЕБИСТХУК (ЮАР), 23 июл - РИА Новости. Российский оптико-электронный комплекс оперативного мониторинга космического мусора (ОЭК ОКМ) открылся в ЮАР, передаёт корреспондент РИА Новости.
Как отметил во время церемонии открытия гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, взрывной рост участников космической деятельности и стремительное увеличение количества спутников на орбите, в том числе многоспутниковых группировок, приводит к росту угроз столкновения. В этих условиях жизненно важно расширять сеть станций мониторинга космического пространства и добиваться глобального покрытия такими средствами.
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Кроме того, Борисов выразил надежду, что сотрудничество России и ЮАР будет динамично развиваться, а открытый комплекс не станет последним совместным проектом. Для этого, по словам Борисова, есть все основания.
Гендиректор Научно-производственной корпорация Системы прецизионного приборостроения (НПК СПП, входит в госкорпорацию) Юрий Рой, в свою очередь, подчеркнул, что комплекс прошёл весь цикл приемо-сдаточных испытаний и готов к эксплуатации. Сегодня, по его словам, в ЮАР прибывает команда российских специалистов, чтобы начать обучение рабочей бригады с южноафриканской стороны, которая будет заниматься эксплуатацией комплекса.
В конце прошлого года Борисов сообщил, что пусконаладочные работы на станции были в целом завершены и на объекте провели первые сеансы наблюдения, а её официальное открытие запланировано на ближайшее время.
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Станция была построена в рамках контракта предприятия НПК СПП и Южноафриканского национального космического агентства (САНСА). Она может обнаруживать космический мусор на высотах от 120 до 40 тысяч километров, а также определять угловые координаты космических объектов и идентифицировать с базой данных.
Комплекс в ЮАР стал вторым из четырех специализированных оптико-электронных комплексов, создаваемых для российской автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве. Первый установлен в Бразилии.
До этого НПК СПП построило в ЮАР беззапросную измерительную систему "Сажень-ТМ", она используется, в том числе, в интересах навигационной системы ГЛОНАСС.
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Космос - РИА НаукаЮАРЮрий Борисов (Роскосмос)РоскосмосРоссияБразилияЮрий Рой
 
 
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