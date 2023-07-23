https://ria.ru/20230723/kosmetolog-1885806899.html
Косметолога из Махачкалы отправили под домашний арест после гибели клиентки
Косметолога из Махачкалы отправили под домашний арест после гибели клиентки - РИА Новости, 23.07.2023
Косметолога из Махачкалы отправили под домашний арест после гибели клиентки
Суд в Дагестане избрал косметологу, на приеме у которой после введения обезболивающего препарата погибла молодая девушка, меру пресечения в виде домашнего... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T15:42
2023-07-23T15:42
2023-07-23T15:42
происшествия
махачкала
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 23 июл - РИА Новости. Суд в Дагестане избрал косметологу, на приеме у которой после введения обезболивающего препарата погибла молодая девушка, меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в правоохранительных органах республики. "Сегодня суд избрал в отношении жительницы Махачкалы, подозреваемой в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших за собой смерть человека, меру пресечения в виде домашнего ареста", – сообщил собеседник агентства. По данным следствия, 19 июля подозреваемая, не имея лицензии на медицинскую деятельность, в своей квартире в Махачкале перед проведением косметологической процедуры ввела своей 22-летней знакомой обезболивающий препарат, от которого девушка скончалась на месте. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ).
https://ria.ru/20211115/kosmetolog-1759201071.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан
Косметолога из Махачкалы отправили под домашний арест после гибели клиентки
Косметолога из Махачкалы отправили под домашний арест после гибели клиентки на приеме
МАХАЧКАЛА, 23 июл - РИА Новости. Суд в Дагестане избрал косметологу, на приеме у которой после введения обезболивающего препарата погибла молодая девушка, меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в правоохранительных органах республики.
"Сегодня суд избрал в отношении жительницы Махачкалы, подозреваемой в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших за собой смерть человека, меру пресечения в виде домашнего ареста", – сообщил собеседник агентства.
По данным следствия, 19 июля подозреваемая, не имея лицензии на медицинскую деятельность, в своей квартире в Махачкале перед проведением косметологической процедуры ввела своей 22-летней знакомой обезболивающий препарат, от которого девушка скончалась на месте. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ
).
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