https://ria.ru/20230723/kosmetolog-1885806899.html

Косметолога из Махачкалы отправили под домашний арест после гибели клиентки

Косметолога из Махачкалы отправили под домашний арест после гибели клиентки - РИА Новости, 23.07.2023

Косметолога из Махачкалы отправили под домашний арест после гибели клиентки

Суд в Дагестане избрал косметологу, на приеме у которой после введения обезболивающего препарата погибла молодая девушка, меру пресечения в виде домашнего... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T15:42

2023-07-23T15:42

2023-07-23T15:42

происшествия

махачкала

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 23 июл - РИА Новости. Суд в Дагестане избрал косметологу, на приеме у которой после введения обезболивающего препарата погибла молодая девушка, меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в правоохранительных органах республики. "Сегодня суд избрал в отношении жительницы Махачкалы, подозреваемой в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших за собой смерть человека, меру пресечения в виде домашнего ареста", – сообщил собеседник агентства. По данным следствия, 19 июля подозреваемая, не имея лицензии на медицинскую деятельность, в своей квартире в Махачкале перед проведением косметологической процедуры ввела своей 22-летней знакомой обезболивающий препарат, от которого девушка скончалась на месте. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ).

https://ria.ru/20211115/kosmetolog-1759201071.html

махачкала

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, махачкала, республика дагестан