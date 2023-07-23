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Косметолога из Махачкалы отправили под домашний арест после гибели клиентки - РИА Новости, 23.07.2023
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15:42 23.07.2023
https://ria.ru/20230723/kosmetolog-1885806899.html
Косметолога из Махачкалы отправили под домашний арест после гибели клиентки
Косметолога из Махачкалы отправили под домашний арест после гибели клиентки - РИА Новости, 23.07.2023
Косметолога из Махачкалы отправили под домашний арест после гибели клиентки
Суд в Дагестане избрал косметологу, на приеме у которой после введения обезболивающего препарата погибла молодая девушка, меру пресечения в виде домашнего... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T15:42
2023-07-23T15:42
происшествия
махачкала
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 23 июл - РИА Новости. Суд в Дагестане избрал косметологу, на приеме у которой после введения обезболивающего препарата погибла молодая девушка, меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в правоохранительных органах республики. "Сегодня суд избрал в отношении жительницы Махачкалы, подозреваемой в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших за собой смерть человека, меру пресечения в виде домашнего ареста", – сообщил собеседник агентства. По данным следствия, 19 июля подозреваемая, не имея лицензии на медицинскую деятельность, в своей квартире в Махачкале перед проведением косметологической процедуры ввела своей 22-летней знакомой обезболивающий препарат, от которого девушка скончалась на месте. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ).
https://ria.ru/20211115/kosmetolog-1759201071.html
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происшествия, махачкала, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан
Косметолога из Махачкалы отправили под домашний арест после гибели клиентки

Косметолога из Махачкалы отправили под домашний арест после гибели клиентки на приеме

© Sputnik | Перейти в медиабанкСотрудник полиции в суде
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МАХАЧКАЛА, 23 июл - РИА Новости. Суд в Дагестане избрал косметологу, на приеме у которой после введения обезболивающего препарата погибла молодая девушка, меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в правоохранительных органах республики.
"Сегодня суд избрал в отношении жительницы Махачкалы, подозреваемой в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших за собой смерть человека, меру пресечения в виде домашнего ареста", – сообщил собеседник агентства.
По данным следствия, 19 июля подозреваемая, не имея лицензии на медицинскую деятельность, в своей квартире в Махачкале перед проведением косметологической процедуры ввела своей 22-летней знакомой обезболивающий препарат, от которого девушка скончалась на месте. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ).
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ПроисшествияМахачкалаРеспублика Дагестан
 
 
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