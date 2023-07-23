https://ria.ru/20230723/kapitan-1885817062.html
Сбежавшего капитана катера, затонувшего в Петербурге, задержали
Сбежавшего капитана катера, затонувшего в Петербурге, задержали - РИА Новости, 23.07.2023
Сбежавшего капитана катера, затонувшего в Петербурге, задержали
Капитан катера, который сбежал после того, как судно затонуло в Финском заливе в Санкт-Петербурге, задержан, сообщило в воскресенье Западное межрегиональное... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T17:04
2023-07-23T17:04
2023-07-23T17:04
происшествия
санкт-петербург
финский залив
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл - РИА Новости. Капитан катера, который сбежал после того, как судно затонуло в Финском заливе в Санкт-Петербурге, задержан, сообщило в воскресенье Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. В пятницу ведомство сообщало о затоплении катера, на борту которого были 9 человек, в акватории Финского залива. Люди были спасены, одного человека в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он скончался. Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). "Следователями задержаны капитан судна 1984 года рождения, который после происшествия скрылся, и мужчина 1979 года рождения, которому собственником было передано судно для проведения ряда мероприятий с ним", - говорится в сообщении. Как отмечается, в воскресенье затонувший катер предполагается поднять и обследовать. Ранее следственное ведомство информировало, что причиной происшествия, по одной из версий, могла стать техническая неисправность - лопнувшая выхлопная труба судна.
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санкт-петербург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, финский залив, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Финский залив, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Сбежавшего капитана катера, затонувшего в Петербурге, задержали
СК: сбежавшего капитана катера, затонувшего в Финском заливе в Петербурге, задержали
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл - РИА Новости. Капитан катера, который сбежал после того, как судно затонуло в Финском заливе в Санкт-Петербурге, задержан, сообщило в воскресенье Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
В пятницу ведомство сообщало о затоплении катера, на борту которого были 9 человек, в акватории Финского залива
. Люди были спасены, одного человека в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он скончался. Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
"Следователями задержаны капитан судна 1984 года рождения, который после происшествия скрылся, и мужчина 1979 года рождения, которому собственником было передано судно для проведения ряда мероприятий с ним", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в воскресенье затонувший катер предполагается поднять и обследовать.
Ранее следственное ведомство информировало, что причиной происшествия, по одной из версий, могла стать техническая неисправность - лопнувшая выхлопная труба судна.
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