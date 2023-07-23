https://ria.ru/20230723/kapitan-1885817062.html

Сбежавшего капитана катера, затонувшего в Петербурге, задержали

Сбежавшего капитана катера, затонувшего в Петербурге, задержали - РИА Новости, 23.07.2023

Сбежавшего капитана катера, затонувшего в Петербурге, задержали

Капитан катера, который сбежал после того, как судно затонуло в Финском заливе в Санкт-Петербурге, задержан, сообщило в воскресенье Западное межрегиональное... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T17:04

2023-07-23T17:04

2023-07-23T17:04

происшествия

санкт-петербург

финский залив

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл - РИА Новости. Капитан катера, который сбежал после того, как судно затонуло в Финском заливе в Санкт-Петербурге, задержан, сообщило в воскресенье Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. В пятницу ведомство сообщало о затоплении катера, на борту которого были 9 человек, в акватории Финского залива. Люди были спасены, одного человека в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он скончался. Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). "Следователями задержаны капитан судна 1984 года рождения, который после происшествия скрылся, и мужчина 1979 года рождения, которому собственником было передано судно для проведения ряда мероприятий с ним", - говорится в сообщении. Как отмечается, в воскресенье затонувший катер предполагается поднять и обследовать. Ранее следственное ведомство информировало, что причиной происшествия, по одной из версий, могла стать техническая неисправность - лопнувшая выхлопная труба судна.

https://ria.ru/20230723/rebenok-1885798546.html

санкт-петербург

финский залив

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург, финский залив, россия, следственный комитет россии (ск рф)