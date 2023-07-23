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В Одессе задержали мужчину, надругавшегося над флагом Украины, пишут СМИ
В Одессе задержали мужчину, надругавшегося над флагом Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 23.07.2023
В Одессе задержали мужчину, надругавшегося над флагом Украины, пишут СМИ
В Одессе задержали мужчину, который сорвал с флагштока флаг Украины и бросил его на землю, сообщило в воскресенье местное издание "Думская". РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T16:14
2023-07-23T16:14
2023-07-23T16:14
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одесса
украина
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В Одессе задержали мужчину, который сорвал с флагштока флаг Украины и бросил его на землю, сообщило в воскресенье местное издание "Думская". "Патрульные полицейские вечером 22 июля задержали на космонавта Комарова мужчину, который сорвал с флагштока государственный флаг и бросил его на землю", - написало издание. Сообщается, что мужчине были предъявлены обвинения в "надругательстве над государственным флагом", ему грозит штраф или до трех лет тюрьмы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесса, украина
В Одессе задержали мужчину, надругавшегося над флагом Украины, пишут СМИ
"Думская": в Одессе задержали мужчину, сорвавшего флаг Украины и бросившего его на землю