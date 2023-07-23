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В Одессе задержали мужчину, надругавшегося над флагом Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 23.07.2023
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16:14 23.07.2023
https://ria.ru/20230723/flag-1885811168.html
В Одессе задержали мужчину, надругавшегося над флагом Украины, пишут СМИ
В Одессе задержали мужчину, надругавшегося над флагом Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 23.07.2023
В Одессе задержали мужчину, надругавшегося над флагом Украины, пишут СМИ
В Одессе задержали мужчину, который сорвал с флагштока флаг Украины и бросил его на землю, сообщило в воскресенье местное издание "Думская". РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T16:14
2023-07-23T16:14
в мире
одесса
украина
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В Одессе задержали мужчину, который сорвал с флагштока флаг Украины и бросил его на землю, сообщило в воскресенье местное издание "Думская". "Патрульные полицейские вечером 22 июля задержали на космонавта Комарова мужчину, который сорвал с флагштока государственный флаг и бросил его на землю", - написало издание. Сообщается, что мужчине были предъявлены обвинения в "надругательстве над государственным флагом", ему грозит штраф или до трех лет тюрьмы.
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в мире, одесса, украина
В мире, Одесса, Украина
В Одессе задержали мужчину, надругавшегося над флагом Украины, пишут СМИ

"Думская": в Одессе задержали мужчину, сорвавшего флаг Украины и бросившего его на землю

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции на Украине
Автомобиль полиции на Украине - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль полиции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В Одессе задержали мужчину, который сорвал с флагштока флаг Украины и бросил его на землю, сообщило в воскресенье местное издание "Думская".
"Патрульные полицейские вечером 22 июля задержали на космонавта Комарова мужчину, который сорвал с флагштока государственный флаг и бросил его на землю", - написало издание.
Сообщается, что мужчине были предъявлены обвинения в "надругательстве над государственным флагом", ему грозит штраф или до трех лет тюрьмы.
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