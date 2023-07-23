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Дешевле Турции. Стоит ли ехать в ОАЭ летом - РИА Новости, 23.07.2023
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Туризм
 
08:00 23.07.2023 (обновлено: 08:06 23.07.2023)
https://ria.ru/20230723/emiraty-1885096152.html
Дешевле Турции. Стоит ли ехать в ОАЭ летом
Дешевле Турции. Стоит ли ехать в ОАЭ летом - РИА Новости, 23.07.2023
Дешевле Турции. Стоит ли ехать в ОАЭ летом
В июле на агрегаторах горящие недельные туры в ОАЭ можно было найти за 80 тысяч рублей на двоих. Это на 30-65 процентов дешевле, чем зимой, говорят эксперты... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T08:00
2023-07-23T08:06
туризм
маршруты - туризм
оаэ
дубай
абу-даби
интурист
лувр
куда можно лететь
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости, Екатерина Миронова. В июле на агрегаторах горящие недельные туры в ОАЭ можно было найти за 80 тысяч рублей на двоих. Это на 30-65 процентов дешевле, чем зимой, говорят эксперты. Примерно столько же, а зачастую и дороже, сейчас стоят путевки в Турцию. В арабской стране, правда, лето считается несезоном. Стоит ли туда ехать в такое время, как спастись от жары, в чем загорать и что посмотреть, кроме небоскребов, — в материале РИА Новости.Духовка с морозильникомДешевые туры в традиционно дорогие ОАЭ — восточная приманка, что-то вроде скидки на базаре за прошлогодние финики, считают многие. И прежде всего из-за погоды: летом здесь бывает плюс 50, а иногда и выше. Но эксперты уверяют: все не так страшно.&quot;Мне говорили, будет &quot;жарче, чем в духовке&quot;. В реальности не так плохо. Хотя в июле и августе воздух прогревается до 45 градусов, а море до 35, после захода солнца комфортно гулять или купаться в бассейне. К тому же местная инфраструктура приспособлена к жаре&quot;, — объясняет переехавшая в ОАЭ россиянка Анна Бирюкова.В магазинах, банках, отелях, такси, метро — кондиционеры. Работают на полную мощность. "В общественном транспорте я замерзаю", — смеется Анна.Пекло только на улице. Но обычно туристы, выйдя из дверей гостиницы, сразу садятся в машину, оттуда перебегают в торговый центр или музей. "А в бассейнах воду охлаждают, и плавать очень приятно", — добавляют в компании "Интурист".Кроме того, есть нежаркие эмираты, например Фуджейра. "Когда в Дубае плюс 37, тут 31, дует ветер с Оманского залива", — уточняют в "Интуристе". Море не горячее благодаря сильным течениям. Горы спасают регион от палящего солнца."Единственная неприятность летом — песчаные бури, они могут продолжаться несколько дней. Возникает туман, снижается видимость, дышать таким воздухом неполезно", — добавляет Анна Бирюкова.Небоскребы и белый песокНекоторые туристы с недоверием относятся к пляжам ОАЭ: городские, вместо пальм — стеклянные башни-небоскребы. Это действительно так, не ждите девственной природы.Тем не менее море чистое, а побережье — песчаное, с удобным заходом. И места для купания очень разные. Например, в Дубае с 2023-го открыты набережные для принятия морских ванн ночью — Jumeirah 2, Jumeirah 3 и Umm Suqeim."Лучший дневной пляж в Дубае, с моей точки зрения, — Kite Beach. Очень широкий, есть зонтики и шезлонги, правда, дорогие, за 200 дирхамов (почти 5000 рублей), но можно загорать и на полотенцах. Вокруг — кафе, киоски с едой, предлагают в аренду доски для серфинга", — рассказывает Бирюкова.В эмирате Шарджа два залива. В Персидском, где пляж Аль-Хан, вода прозрачная и неподвижная, как сироп, а в Оманском, где Дибба Аль-Хисн и Кальба, — густая и пенящаяся: это уже Индийский океан."Если вам важно загорать на нетронутой природе, идеальный вариант — пляж на острове Саадият в Абу-Даби", — советуют в компании "Интурист". Сахарно-белый песок, летом из воды на берег выходят краснокнижные черепахи хоксбилл. Цена — 85 дирхамов (около 2000 рублей).Буркини и бикиниОтправляясь в ОАЭ летом, туристки интересуются: не придется ли закрываться с ног до головы и париться, как в полиэтиленовом пакете? Страна ведь мусульманская."Каждый носит то, что удобно. Женщины ходят по улицам в шортах, топах и босоножках. Другое дело, если вы собираетесь заглянуть в мечети или Центр трех религий Abrahamic Family House в Абу-Даби: тогда нужно прикрыть руки, ноги и волосы. Впрочем, там туристкам выдают бесплатные накидки — абайи", — объясняют в "Интуристе".На пляжах ограничений тоже нет. Мусульманки окунаются в море в буркини — лосинах и туниках с капюшонами, от иностранок этого не требуют. "Самый либеральный эмират — Дубай. Можно загорать даже в откровенном купальнике. А вот топлес не стоит", — предупреждает Анна Бирюкова. Нахождение в полуобнаженном виде в общественном месте приравнивается к непристойному действию. Нарушителя могут оштрафовать на 1000, а то и 50 тысяч дирхамов (от 24 тысяч до более чем миллиона рублей).В Дубай — на лыжиПо мнению туристов, единственное развлечение в ОАЭ летом — пляжи, потому что гулять по солнцепеку тяжело. Но эксперты не согласны."Пляж вообще не главная локация в жару, лучше купаться в прохладных бассейнах на крышах отелей. Я также часто бываю в филиале Лувра в Абу-Даби и зоологическом музее The Green Planet в Дубае, это тропический лес с тремя тысячами видов растений и животных", — говорит Анна.Также, по ее словам, нежаркий вариант — поехать рано утром в горы Фуджейры или Хатты (граница Омана).Самые горячие часы можно провести в торговых центрах: пройтись по брендовым бутикам, выпить кофе с кардамоном, попробовать арабский хумус, заказать блюдо из баклажанов баба гануш. А еще — "добавить льда": в Mall of the Emirates есть пять лыжных трасс (самая протяженная — 400 метров) Ski Dubai, в Dubai Mall — каток.В июне в столице ОАЭ открылся горнолыжный парк Snow Abu Dhabi на втором этаже ТРЦ Reem Mall. Площадь — десять тысяч квадратных метров, глубина снега — 500 миллиметров. Там есть "Хрустальная карусель" и "Заснеженный сад", где лепят снеговиков при температуре минус два."Пока на улице воздух продолжает нагреваться, у вас поднимается градус от острых ощущений в наших парках и моллах", — отмечает сотрудник турфирмы в ОАЭ Тарэк Аль Гар. И не забываем про мороженое, незаменимое в жару!
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маршруты - туризм, оаэ, дубай, абу-даби, интурист, лувр, куда можно лететь, куда поехать, отдых на море, туризм, достопримечательности
Туризм, Маршруты - Туризм, ОАЭ, Дубай, Абу-Даби, Интурист, Лувр, куда можно лететь, куда поехать, Отдых на море, Туризм, Достопримечательности

Дешевле Турции. Стоит ли ехать в ОАЭ летом

© iStock.com / frantic00Девушка гуляет по набережной в районе Дубай Марина
Девушка гуляет по набережной в районе Дубай Марина - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© iStock.com / frantic00
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости, Екатерина Миронова. В июле на агрегаторах горящие недельные туры в ОАЭ можно было найти за 80 тысяч рублей на двоих. Это на 30-65 процентов дешевле, чем зимой, говорят эксперты. Примерно столько же, а зачастую и дороже, сейчас стоят путевки в Турцию. В арабской стране, правда, лето считается несезоном. Стоит ли туда ехать в такое время, как спастись от жары, в чем загорать и что посмотреть, кроме небоскребов, — в материале РИА Новости.

Духовка с морозильником

Дешевые туры в традиционно дорогие ОАЭ — восточная приманка, что-то вроде скидки на базаре за прошлогодние финики, считают многие. И прежде всего из-за погоды: летом здесь бывает плюс 50, а иногда и выше. Но эксперты уверяют: все не так страшно.
«

"Мне говорили, будет "жарче, чем в духовке". В реальности не так плохо. Хотя в июле и августе воздух прогревается до 45 градусов, а море до 35, после захода солнца комфортно гулять или купаться в бассейне. К тому же местная инфраструктура приспособлена к жаре", — объясняет переехавшая в ОАЭ россиянка Анна Бирюкова.

В магазинах, банках, отелях, такси, метро — кондиционеры. Работают на полную мощность. "В общественном транспорте я замерзаю", — смеется Анна.
© iStock.com / MesamLens

Колесо обозрения в Аль-Касба, Шарджа

Колесо обозрения в Аль-Касба, Шаджа

Колесо обозрения в Аль-Касба, Шарджа

© iStock.com / MesamLens
1 из 3
© iStock.com / GCShutter

Отель "Мадинат Джумейра" и отель "Бурдж Аль-Араб" в Дубае

Отель Мадинат Джумейра и отель Бурдж Аль-Араб в Дубае

Отель "Мадинат Джумейра" и отель "Бурдж Аль-Араб" в Дубае

© iStock.com / GCShutter
2 из 3
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Вид на небоскребы Дубая в ОАЭ

Вид на небоскребы Дубая в ОАЭ

Вид на небоскребы Дубая в ОАЭ

© РИА Новости / Александр Кряжев
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3 из 3

Колесо обозрения в Аль-Касба, Шарджа

© iStock.com / MesamLens
1 из 3

Отель "Мадинат Джумейра" и отель "Бурдж Аль-Араб" в Дубае

© iStock.com / GCShutter
2 из 3

Вид на небоскребы Дубая в ОАЭ

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 3
Пекло только на улице. Но обычно туристы, выйдя из дверей гостиницы, сразу садятся в машину, оттуда перебегают в торговый центр или музей. "А в бассейнах воду охлаждают, и плавать очень приятно", — добавляют в компании "Интурист".
Кроме того, есть нежаркие эмираты, например Фуджейра. "Когда в Дубае плюс 37, тут 31, дует ветер с Оманского залива", — уточняют в "Интуристе". Море не горячее благодаря сильным течениям. Горы спасают регион от палящего солнца.
© Depositphotos.com / CreativeFamily

Пляж в эмирате Фуджейра в ОАЭ

Пляж Фуджейра в ОАЭ

Пляж в эмирате Фуджейра в ОАЭ

© Depositphotos.com / CreativeFamily
1 из 3
© Depositphotos.com / blooduaДубай. Экскурсия по каналам
Дубай. Экскурсия по каналам
Дубай. Экскурсия по каналам
© Depositphotos.com / bloodua
2 из 3
© iStock.com / XsandraДевушка на пляже в Дубае
Девушка на пляже в Дубае
Девушка на пляже в Дубае
© iStock.com / Xsandra
3 из 3

Пляж в эмирате Фуджейра в ОАЭ

© Depositphotos.com / CreativeFamily
1 из 3
Дубай. Экскурсия по каналам
© Depositphotos.com / bloodua
2 из 3
Девушка на пляже в Дубае
© iStock.com / Xsandra
3 из 3
"Единственная неприятность летом — песчаные бури, они могут продолжаться несколько дней. Возникает туман, снижается видимость, дышать таким воздухом неполезно", — добавляет Анна Бирюкова.

Небоскребы и белый песок

Некоторые туристы с недоверием относятся к пляжам ОАЭ: городские, вместо пальм — стеклянные башни-небоскребы. Это действительно так, не ждите девственной природы.
Тем не менее море чистое, а побережье — песчаное, с удобным заходом. И места для купания очень разные. Например, в Дубае с 2023-го открыты набережные для принятия морских ванн ночью — Jumeirah 2, Jumeirah 3 и Umm Suqeim.
© iStock.com / Sergey SokolnikovПляж Ла Мер в Дубае
Пляж Ла Мер в Дубае
Пляж Ла Мер в Дубае
© iStock.com / Sergey Sokolnikov
1 из 4
© iStock.com / typhoonskiПляж Джумейра-Бич в Дубае
Пляж Джумейра-Бич в Дубае
Пляж Джумейра-Бич в Дубае
© iStock.com / typhoonski
2 из 4
© iStock.com / CanY71Пляж Джумейра-Бич в Дубае
Пляж Джумейра-Бич в Дубае
Пляж Джумейра-Бич в Дубае
© iStock.com / CanY71
3 из 4
© РИА Новости / Людмила ТитоваПляж в Абу-Даби, ОАЭ
Пляж в Абу-Даби, ОАЭ
Пляж в Абу-Даби, ОАЭ
© РИА Новости / Людмила Титова
4 из 4
Пляж Ла Мер в Дубае
© iStock.com / Sergey Sokolnikov
1 из 4
Пляж Джумейра-Бич в Дубае
© iStock.com / typhoonski
2 из 4
Пляж Джумейра-Бич в Дубае
© iStock.com / CanY71
3 из 4
Пляж в Абу-Даби, ОАЭ
© РИА Новости / Людмила Титова
4 из 4
"Лучший дневной пляж в Дубае, с моей точки зрения, — Kite Beach. Очень широкий, есть зонтики и шезлонги, правда, дорогие, за 200 дирхамов (почти 5000 рублей), но можно загорать и на полотенцах. Вокруг — кафе, киоски с едой, предлагают в аренду доски для серфинга", — рассказывает Бирюкова.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На берегу лагуны Аль-Хан в эмирате Шарджа

На берегу лагуны Аль-Хан в городе Шарджа в ОАЭ

На берегу лагуны Аль-Хан в эмирате Шарджа

© РИА Новости / Александр Кряжев
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1 из 3
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Прохожие в парке в эмирате Шарджа в ОАЭ

Прохожие в парке в городе Шарджа в ОАЭ

Прохожие в парке в эмирате Шарджа в ОАЭ

© РИА Новости / Александр Кряжев
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2 из 3
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Мальчик катается на велосипеде по улице города Шарджа в ОАЭ

Эмират Шарджа в ОАЭ

Мальчик катается на велосипеде по улице города Шарджа в ОАЭ

© РИА Новости / Александр Кряжев
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3 из 3

На берегу лагуны Аль-Хан в эмирате Шарджа

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
1 из 3

Прохожие в парке в эмирате Шарджа в ОАЭ

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
2 из 3

Мальчик катается на велосипеде по улице города Шарджа в ОАЭ

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 3
В эмирате Шарджа два залива. В Персидском, где пляж Аль-Хан, вода прозрачная и неподвижная, как сироп, а в Оманском, где Дибба Аль-Хисн и Кальба, — густая и пенящаяся: это уже Индийский океан.
© iStock.com / MyroslavaПляж на острове Саадият в Абу-Даби
Пляж на острове Саадият в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© iStock.com / Myroslava
Пляж на острове Саадият в Абу-Даби
"Если вам важно загорать на нетронутой природе, идеальный вариант — пляж на острове Саадият в Абу-Даби", — советуют в компании "Интурист". Сахарно-белый песок, летом из воды на берег выходят краснокнижные черепахи хоксбилл. Цена — 85 дирхамов (около 2000 рублей).

Буркини и бикини

Отправляясь в ОАЭ летом, туристки интересуются: не придется ли закрываться с ног до головы и париться, как в полиэтиленовом пакете? Страна ведь мусульманская.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Отдыхающие на пляже в Дубае

Отдыхающие на пляже в Дубае

Отдыхающие на пляже в Дубае

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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1 из 3
© Depositphotos.com / FineShineЖенщина возле мечети шейха Зайда. Абу-Даби, ОАЭ
Женщина возле мечети шейха Зайда. Абу-Даби, ОАЭ
Женщина возле мечети шейха Зайда. Абу-Даби, ОАЭ
© Depositphotos.com / FineShine
2 из 3
© РИА Новости / Людмила Титова

Дубай. Смотровая площадка небоскреба Бурдж-Халифа

Дубай. Смотровая площадка небоскреба Бурдж-Халифа

Дубай. Смотровая площадка небоскреба Бурдж-Халифа

© РИА Новости / Людмила Титова
3 из 3

Отдыхающие на пляже в Дубае

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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1 из 3
Женщина возле мечети шейха Зайда. Абу-Даби, ОАЭ
© Depositphotos.com / FineShine
2 из 3

Дубай. Смотровая площадка небоскреба Бурдж-Халифа

© РИА Новости / Людмила Титова
3 из 3
"Каждый носит то, что удобно. Женщины ходят по улицам в шортах, топах и босоножках. Другое дело, если вы собираетесь заглянуть в мечети или Центр трех религий Abrahamic Family House в Абу-Даби: тогда нужно прикрыть руки, ноги и волосы. Впрочем, там туристкам выдают бесплатные накидки — абайи", — объясняют в "Интуристе".
© iStock.com / Mohamad KaddouraДевушка в хиджабе смотрит на мечеть шейха Зайда в Абу-Даби
Девушка в хиджабе смотрит на мечеть шейха Зайда в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© iStock.com / Mohamad Kaddoura
Девушка в хиджабе смотрит на мечеть шейха Зайда в Абу-Даби
На пляжах ограничений тоже нет. Мусульманки окунаются в море в буркини — лосинах и туниках с капюшонами, от иностранок этого не требуют. "Самый либеральный эмират — Дубай. Можно загорать даже в откровенном купальнике. А вот топлес не стоит", — предупреждает Анна Бирюкова. Нахождение в полуобнаженном виде в общественном месте приравнивается к непристойному действию. Нарушителя могут оштрафовать на 1000, а то и 50 тысяч дирхамов (от 24 тысяч до более чем миллиона рублей).

В Дубай — на лыжи

По мнению туристов, единственное развлечение в ОАЭ летом — пляжи, потому что гулять по солнцепеку тяжело. Но эксперты не согласны.
"Пляж вообще не главная локация в жару, лучше купаться в прохладных бассейнах на крышах отелей. Я также часто бываю в филиале Лувра в Абу-Даби и зоологическом музее The Green Planet в Дубае, это тропический лес с тремя тысячами видов растений и животных", — говорит Анна.
© iStock.com / Creative-Family

Лувр Абу-Даби

Лувр в Абу-Даби

Лувр Абу-Даби

© iStock.com / Creative-Family
1 из 4
© iStock.com / GCShutter

Отель "Мадинат Джумейра" и отель "Бурдж Аль-Араб" в Дубае

Отель Мадинат Джумейра и отель Бурдж Аль-Араб в Дубае

Отель "Мадинат Джумейра" и отель "Бурдж Аль-Араб" в Дубае

© iStock.com / GCShutter
2 из 4
© AP Photo / Kamran JebreiliМузей будущего в Дубае
Музей будущего в Дубае
Музей будущего в Дубае
© AP Photo / Kamran Jebreili
3 из 4
© РИА Новости / Светлана Баева

Вид на Дубай с башни Бурдж-Халифа

Вид на Дубай с Бурдж-Халифа

Вид на Дубай с башни Бурдж-Халифа

© РИА Новости / Светлана Баева
4 из 4

Лувр Абу-Даби

© iStock.com / Creative-Family
1 из 4

Отель "Мадинат Джумейра" и отель "Бурдж Аль-Араб" в Дубае

© iStock.com / GCShutter
2 из 4
Музей будущего в Дубае
© AP Photo / Kamran Jebreili
3 из 4

Вид на Дубай с башни Бурдж-Халифа

© РИА Новости / Светлана Баева
4 из 4
Также, по ее словам, нежаркий вариант — поехать рано утром в горы Фуджейры или Хатты (граница Омана).
© iStock.com / Creative-FamilyФуджейра
Фуджейра - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© iStock.com / Creative-Family
Фуджейра
Самые горячие часы можно провести в торговых центрах: пройтись по брендовым бутикам, выпить кофе с кардамоном, попробовать арабский хумус, заказать блюдо из баклажанов баба гануш. А еще — "добавить льда": в Mall of the Emirates есть пять лыжных трасс (самая протяженная — 400 метров) Ski Dubai, в Dubai Mall — каток.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Дубайский торгово-развлекательный центр Dubai Mall

Дубайский торгово-развлекательный центр Dubai Mall

Дубайский торгово-развлекательный центр Dubai Mall

© РИА Новости / Евгений Биятов
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1 из 4
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Посетитель в дубайском торгово-развлекательном центре Dubai Mall

Посетитель в дубайском торгово-развлекательном центре Dubai Mall

Посетитель в дубайском торгово-развлекательном центре Dubai Mall

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 4
© AFP 2023 / Karim SahibПарк развлечений Ski Dubai
Парк развлечений Ski Dubai
Парк развлечений Ski Dubai
© AFP 2023 / Karim Sahib
3 из 4
© iStock.com / ZambeziSharkЛыжная трасса Ski Dubai в Mall of the Emirates
Лыжная трасса Ski Dubai в Mall of the Emirates
Лыжная трасса Ski Dubai в Mall of the Emirates
© iStock.com / ZambeziShark
4 из 4

Дубайский торгово-развлекательный центр Dubai Mall

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
1 из 4

Посетитель в дубайском торгово-развлекательном центре Dubai Mall

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 4
Парк развлечений Ski Dubai
© AFP 2023 / Karim Sahib
3 из 4
Лыжная трасса Ski Dubai в Mall of the Emirates
© iStock.com / ZambeziShark
4 из 4
В июне в столице ОАЭ открылся горнолыжный парк Snow Abu Dhabi на втором этаже ТРЦ Reem Mall. Площадь — десять тысяч квадратных метров, глубина снега — 500 миллиметров. Там есть "Хрустальная карусель" и "Заснеженный сад", где лепят снеговиков при температуре минус два.
"Пока на улице воздух продолжает нагреваться, у вас поднимается градус от острых ощущений в наших парках и моллах", — отмечает сотрудник турфирмы в ОАЭ Тарэк Аль Гар. И не забываем про мороженое, незаменимое в жару!
Караван в пустыне Сахара - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Средиземное море и звездное небо Сахары: что привлекает туристов в Алжире
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