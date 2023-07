https://ria.ru/20230723/emiraty-1885096152.html

Дешевле Турции. Стоит ли ехать в ОАЭ летом

23.07.2023

Дешевле Турции. Стоит ли ехать в ОАЭ летом

В июле на агрегаторах горящие недельные туры в ОАЭ можно было найти за 80 тысяч рублей на двоих. Это на 30-65 процентов дешевле, чем зимой, говорят эксперты...

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости, Екатерина Миронова. В июле на агрегаторах горящие недельные туры в ОАЭ можно было найти за 80 тысяч рублей на двоих. Это на 30-65 процентов дешевле, чем зимой, говорят эксперты. Примерно столько же, а зачастую и дороже, сейчас стоят путевки в Турцию. В арабской стране, правда, лето считается несезоном. Стоит ли туда ехать в такое время, как спастись от жары, в чем загорать и что посмотреть, кроме небоскребов, — в материале РИА Новости.Духовка с морозильникомДешевые туры в традиционно дорогие ОАЭ — восточная приманка, что-то вроде скидки на базаре за прошлогодние финики, считают многие. И прежде всего из-за погоды: летом здесь бывает плюс 50, а иногда и выше. Но эксперты уверяют: все не так страшно."Мне говорили, будет "жарче, чем в духовке". В реальности не так плохо. Хотя в июле и августе воздух прогревается до 45 градусов, а море до 35, после захода солнца комфортно гулять или купаться в бассейне. К тому же местная инфраструктура приспособлена к жаре", — объясняет переехавшая в ОАЭ россиянка Анна Бирюкова.В магазинах, банках, отелях, такси, метро — кондиционеры. Работают на полную мощность. "В общественном транспорте я замерзаю", — смеется Анна.Пекло только на улице. Но обычно туристы, выйдя из дверей гостиницы, сразу садятся в машину, оттуда перебегают в торговый центр или музей. "А в бассейнах воду охлаждают, и плавать очень приятно", — добавляют в компании "Интурист".Кроме того, есть нежаркие эмираты, например Фуджейра. "Когда в Дубае плюс 37, тут 31, дует ветер с Оманского залива", — уточняют в "Интуристе". Море не горячее благодаря сильным течениям. Горы спасают регион от палящего солнца."Единственная неприятность летом — песчаные бури, они могут продолжаться несколько дней. Возникает туман, снижается видимость, дышать таким воздухом неполезно", — добавляет Анна Бирюкова.Небоскребы и белый песокНекоторые туристы с недоверием относятся к пляжам ОАЭ: городские, вместо пальм — стеклянные башни-небоскребы. Это действительно так, не ждите девственной природы.Тем не менее море чистое, а побережье — песчаное, с удобным заходом. И места для купания очень разные. Например, в Дубае с 2023-го открыты набережные для принятия морских ванн ночью — Jumeirah 2, Jumeirah 3 и Umm Suqeim."Лучший дневной пляж в Дубае, с моей точки зрения, — Kite Beach. Очень широкий, есть зонтики и шезлонги, правда, дорогие, за 200 дирхамов (почти 5000 рублей), но можно загорать и на полотенцах. Вокруг — кафе, киоски с едой, предлагают в аренду доски для серфинга", — рассказывает Бирюкова.В эмирате Шарджа два залива. В Персидском, где пляж Аль-Хан, вода прозрачная и неподвижная, как сироп, а в Оманском, где Дибба Аль-Хисн и Кальба, — густая и пенящаяся: это уже Индийский океан."Если вам важно загорать на нетронутой природе, идеальный вариант — пляж на острове Саадият в Абу-Даби", — советуют в компании "Интурист". Сахарно-белый песок, летом из воды на берег выходят краснокнижные черепахи хоксбилл. Цена — 85 дирхамов (около 2000 рублей).Буркини и бикиниОтправляясь в ОАЭ летом, туристки интересуются: не придется ли закрываться с ног до головы и париться, как в полиэтиленовом пакете? Страна ведь мусульманская."Каждый носит то, что удобно. Женщины ходят по улицам в шортах, топах и босоножках. Другое дело, если вы собираетесь заглянуть в мечети или Центр трех религий Abrahamic Family House в Абу-Даби: тогда нужно прикрыть руки, ноги и волосы. Впрочем, там туристкам выдают бесплатные накидки — абайи", — объясняют в "Интуристе".На пляжах ограничений тоже нет. Мусульманки окунаются в море в буркини — лосинах и туниках с капюшонами, от иностранок этого не требуют. "Самый либеральный эмират — Дубай. Можно загорать даже в откровенном купальнике. А вот топлес не стоит", — предупреждает Анна Бирюкова. Нахождение в полуобнаженном виде в общественном месте приравнивается к непристойному действию. Нарушителя могут оштрафовать на 1000, а то и 50 тысяч дирхамов (от 24 тысяч до более чем миллиона рублей).В Дубай — на лыжиПо мнению туристов, единственное развлечение в ОАЭ летом — пляжи, потому что гулять по солнцепеку тяжело. Но эксперты не согласны."Пляж вообще не главная локация в жару, лучше купаться в прохладных бассейнах на крышах отелей. Я также часто бываю в филиале Лувра в Абу-Даби и зоологическом музее The Green Planet в Дубае, это тропический лес с тремя тысячами видов растений и животных", — говорит Анна.Также, по ее словам, нежаркий вариант — поехать рано утром в горы Фуджейры или Хатты (граница Омана).Самые горячие часы можно провести в торговых центрах: пройтись по брендовым бутикам, выпить кофе с кардамоном, попробовать арабский хумус, заказать блюдо из баклажанов баба гануш. А еще — "добавить льда": в Mall of the Emirates есть пять лыжных трасс (самая протяженная — 400 метров) Ski Dubai, в Dubai Mall — каток.В июне в столице ОАЭ открылся горнолыжный парк Snow Abu Dhabi на втором этаже ТРЦ Reem Mall. Площадь — десять тысяч квадратных метров, глубина снега — 500 миллиметров. Там есть "Хрустальная карусель" и "Заснеженный сад", где лепят снеговиков при температуре минус два."Пока на улице воздух продолжает нагреваться, у вас поднимается градус от острых ощущений в наших парках и моллах", — отмечает сотрудник турфирмы в ОАЭ Тарэк Аль Гар. И не забываем про мороженое, незаменимое в жару!

