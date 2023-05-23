https://ria.ru/20230523/oae-1873377091.html
В ОАЭ открылись пляжи для ночного купания
В ОАЭ открылись пляжи для ночного купания - РИА Новости, 23.05.2023
В ОАЭ открылись пляжи для ночного купания
В Дубае открылись три новых пляжа для ночного купания, сообщает АТОР. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T12:14
2023-05-23T12:14
2023-05-23T12:14
туризм
туризм
новости - туризм
пляжи
дубай
абу-даби
ассоциация туроператоров россии (атор)
оаэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/134204/93/1342049317_0:9:2000:1134_1920x0_80_0_0_54594f401463fe5918c0cd98cb49af6c.jpg
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В Дубае открылись три новых пляжа для ночного купания, сообщает АТОР.Специально для купания после захода солнца в районах Jumeirah 2, Jumeirah 3 и Umm Suqeim открылись три оборудованных территории.По информации муниципалитета Дубая, каждый из 800-метровых пляжей оснащен мощными прожекторами, освещающими море, что позволяет безопасно купаться после наступления темноты.Есть там и электронные дисплеи, на которых отображается информация о погоде и правилах поведения на воде. Спасатели будут дежурить и ночью.Раньше в Дубае купаться до полуночи можно было только на Sunset Beach.В Абу-Даби нет общественных пляжей, открытых для ночного купания, но многие из них остаются открытыми и после наступления темноты. Например, Корниш работает до 22 часов, а пляж на острове Худайрият — круглосуточно, хотя купание там запрещено после захода солнца.
https://ria.ru/20230521/turtsiya-1872916884.html
дубай
абу-даби
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/134204/93/1342049317_240:0:1761:1141_1920x0_80_0_0_cbfac66eeda06b7345d694bd44bf8223.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, пляжи, дубай, абу-даби, ассоциация туроператоров россии (атор), оаэ
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Пляжи, Дубай, Абу-Даби, Ассоциация туроператоров России (АТОР), ОАЭ
В ОАЭ открылись пляжи для ночного купания
В Дубае открылись три новых пляжа для ночного купания