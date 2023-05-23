https://ria.ru/20230523/oae-1873377091.html

В ОАЭ открылись пляжи для ночного купания

В ОАЭ открылись пляжи для ночного купания - РИА Новости, 23.05.2023

В ОАЭ открылись пляжи для ночного купания

В Дубае открылись три новых пляжа для ночного купания, сообщает АТОР. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T12:14

2023-05-23T12:14

2023-05-23T12:14

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пляжи

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абу-даби

ассоциация туроператоров россии (атор)

оаэ

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В Дубае открылись три новых пляжа для ночного купания, сообщает АТОР.Специально для купания после захода солнца в районах Jumeirah 2, Jumeirah 3 и Umm Suqeim открылись три оборудованных территории.По информации муниципалитета Дубая, каждый из 800-метровых пляжей оснащен мощными прожекторами, освещающими море, что позволяет безопасно купаться после наступления темноты.Есть там и электронные дисплеи, на которых отображается информация о погоде и правилах поведения на воде. Спасатели будут дежурить и ночью.Раньше в Дубае купаться до полуночи можно было только на Sunset Beach.В Абу-Даби нет общественных пляжей, открытых для ночного купания, но многие из них остаются открытыми и после наступления темноты. Например, Корниш работает до 22 часов, а пляж на острове Худайрият — круглосуточно, хотя купание там запрещено после захода солнца.

https://ria.ru/20230521/turtsiya-1872916884.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, пляжи, дубай, абу-даби, ассоциация туроператоров россии (атор), оаэ