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В ОАЭ открылись пляжи для ночного купания - РИА Новости, 23.05.2023
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Туризм
 
12:14 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/oae-1873377091.html
В ОАЭ открылись пляжи для ночного купания
В ОАЭ открылись пляжи для ночного купания - РИА Новости, 23.05.2023
В ОАЭ открылись пляжи для ночного купания
В Дубае открылись три новых пляжа для ночного купания, сообщает АТОР. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T12:14
2023-05-23T12:14
туризм
туризм
новости - туризм
пляжи
дубай
абу-даби
ассоциация туроператоров россии (атор)
оаэ
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В Дубае открылись три новых пляжа для ночного купания, сообщает АТОР.Специально для купания после захода солнца в районах Jumeirah 2, Jumeirah 3 и Umm Suqeim открылись три оборудованных территории.По информации муниципалитета Дубая, каждый из 800-метровых пляжей оснащен мощными прожекторами, освещающими море, что позволяет безопасно купаться после наступления темноты.Есть там и электронные дисплеи, на которых отображается информация о погоде и правилах поведения на воде. Спасатели будут дежурить и ночью.Раньше в Дубае купаться до полуночи можно было только на Sunset Beach.В Абу-Даби нет общественных пляжей, открытых для ночного купания, но многие из них остаются открытыми и после наступления темноты. Например, Корниш работает до 22 часов, а пляж на острове Худайрият — круглосуточно, хотя купание там запрещено после захода солнца.
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дубай
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туризм, новости - туризм, пляжи, дубай, абу-даби, ассоциация туроператоров россии (атор), оаэ
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Пляжи, Дубай, Абу-Даби, Ассоциация туроператоров России (АТОР), ОАЭ
В ОАЭ открылись пляжи для ночного купания

В Дубае открылись три новых пляжа для ночного купания

© РИА Новости / Анна ЧерноваДубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Анна Чернова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В Дубае открылись три новых пляжа для ночного купания, сообщает АТОР.
Специально для купания после захода солнца в районах Jumeirah 2, Jumeirah 3 и Umm Suqeim открылись три оборудованных территории.
По информации муниципалитета Дубая, каждый из 800-метровых пляжей оснащен мощными прожекторами, освещающими море, что позволяет безопасно купаться после наступления темноты.
Есть там и электронные дисплеи, на которых отображается информация о погоде и правилах поведения на воде. Спасатели будут дежурить и ночью.
Раньше в Дубае купаться до полуночи можно было только на Sunset Beach.
В Абу-Даби нет общественных пляжей, открытых для ночного купания, но многие из них остаются открытыми и после наступления темноты. Например, Корниш работает до 22 часов, а пляж на острове Худайрият — круглосуточно, хотя купание там запрещено после захода солнца.
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