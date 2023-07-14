https://ria.ru/20230714/turtsiya-1884222962.html
Эксперт рассказала, как выросли цены на путевки в Турцию
Эксперт рассказала, как выросли цены на путевки в Турцию - РИА Новости, 14.07.2023
Эксперт рассказала, как выросли цены на путевки в Турцию
Цены на летние путевки в Турцию из России за год выросли на величину от 20 до 70 процентов, сообщила исполнительный директор Альянса туристических агентств... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T15:41
2023-07-14T15:41
2023-07-14T15:41
туризм
туризм
новости - туризм
турция
наталия осипова
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Цены на летние путевки в Турцию из России за год выросли на величину от 20 до 70 процентов, сообщила исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.Виной всему инфляция, которая сказывается на стоимости проживания на курортах, пояснила эксперт. Кроме того, на цену путевок влияет рост курса доллара и евро к рублю."Это еще хорошо, что авиакомпании маржинальность держат небольшой и не пересмотрели валютные цены, а так мы бы ощутили еще большее прибавление к стоимости", – сказала Осипова.При этом глава ассоциации отметила, что, несмотря на рост цен, россияне продолжают приобретать путевки в Турцию и находить варианты для экономии."Те, кто ранее мог себе позволить отдых в отеле класса люкс, опускают категорию отеля до стандартной "пятерки". А кто ехал на две недели, сейчас отправляется на неделю. Таким образом происходит экономия", – указала она.При этом эксперт отметила, что "за летний период примерно три миллиона россиян отдохнут в Турции".
https://ria.ru/20230625/turtsiya-1879209502.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, турция, наталия осипова, альянс туристических агентств, россия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Турция, Наталия Осипова, Альянс туристических агентств, Россия
Эксперт рассказала, как выросли цены на путевки в Турцию
Эксперт: за год путевки в Турцию прибавили до 70 процентов в цене
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Цены на летние путевки в Турцию из России за год выросли на величину от 20 до 70 процентов, сообщила исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.
Виной всему инфляция, которая сказывается на стоимости проживания на курортах, пояснила эксперт. Кроме того, на цену путевок влияет рост курса доллара и евро к рублю.
"Это еще хорошо, что авиакомпании маржинальность держат небольшой и не пересмотрели валютные цены, а так мы бы ощутили еще большее прибавление к стоимости", – сказала Осипова.
При этом глава ассоциации отметила, что, несмотря на рост цен, россияне продолжают приобретать путевки в Турцию и находить варианты для экономии.
"Те, кто ранее мог себе позволить отдых в отеле класса люкс, опускают категорию отеля до стандартной "пятерки". А кто ехал на две недели, сейчас отправляется на неделю. Таким образом происходит экономия", – указала она.
При этом эксперт отметила, что "за летний период примерно три миллиона россиян отдохнут в Турции".
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