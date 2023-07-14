Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказала, как выросли цены на путевки в Турцию - РИА Новости, 14.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
15:41 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/turtsiya-1884222962.html
Эксперт рассказала, как выросли цены на путевки в Турцию
Эксперт рассказала, как выросли цены на путевки в Турцию - РИА Новости, 14.07.2023
Эксперт рассказала, как выросли цены на путевки в Турцию
Цены на летние путевки в Турцию из России за год выросли на величину от 20 до 70 процентов, сообщила исполнительный директор Альянса туристических агентств... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T15:41
2023-07-14T15:41
туризм
туризм
новости - туризм
турция
наталия осипова
альянс туристических агентств
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879163912_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_9a710608949dac7ab50a728c084b5259.jpg
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Цены на летние путевки в Турцию из России за год выросли на величину от 20 до 70 процентов, сообщила исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.Виной всему инфляция, которая сказывается на стоимости проживания на курортах, пояснила эксперт. Кроме того, на цену путевок влияет рост курса доллара и евро к рублю."Это еще хорошо, что авиакомпании маржинальность держат небольшой и не пересмотрели валютные цены, а так мы бы ощутили еще большее прибавление к стоимости", – сказала Осипова.При этом глава ассоциации отметила, что, несмотря на рост цен, россияне продолжают приобретать путевки в Турцию и находить варианты для экономии."Те, кто ранее мог себе позволить отдых в отеле класса люкс, опускают категорию отеля до стандартной "пятерки". А кто ехал на две недели, сейчас отправляется на неделю. Таким образом происходит экономия", – указала она.При этом эксперт отметила, что "за летний период примерно три миллиона россиян отдохнут в Турции".
https://ria.ru/20230625/turtsiya-1879209502.html
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879163912_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5cc4c06d33703e4f98c814e1f6499dba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, турция, наталия осипова, альянс туристических агентств, россия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Турция, Наталия Осипова, Альянс туристических агентств, Россия
Эксперт рассказала, как выросли цены на путевки в Турцию

Эксперт: за год путевки в Турцию прибавили до 70 процентов в цене

© РИА Новости / Мария СеливановаВид на море Mivara Luxury Bodrum
Вид на море Mivara Luxury Bodrum - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Мария Селиванова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Цены на летние путевки в Турцию из России за год выросли на величину от 20 до 70 процентов, сообщила исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.
Виной всему инфляция, которая сказывается на стоимости проживания на курортах, пояснила эксперт. Кроме того, на цену путевок влияет рост курса доллара и евро к рублю.
"Это еще хорошо, что авиакомпании маржинальность держат небольшой и не пересмотрели валютные цены, а так мы бы ощутили еще большее прибавление к стоимости", – сказала Осипова.
При этом глава ассоциации отметила, что, несмотря на рост цен, россияне продолжают приобретать путевки в Турцию и находить варианты для экономии.
"Те, кто ранее мог себе позволить отдых в отеле класса люкс, опускают категорию отеля до стандартной "пятерки". А кто ехал на две недели, сейчас отправляется на неделю. Таким образом происходит экономия", – указала она.
При этом эксперт отметила, что "за летний период примерно три миллиона россиян отдохнут в Турции".
Женщина в Бодруме, Турция - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
Нетипичная Турция. Как выбрать курорт, чтобы не разочароваться
25 июня, 08:00
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмТурцияНаталия ОсиповаАльянс туристических агентствРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала