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"Выхода нет". Американский генерал вынес приговор Украине - РИА Новости, 23.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:55 23.07.2023 (обновлено: 11:23 23.07.2023)
https://ria.ru/20230723/aviatsiya-1885777029.html
"Выхода нет". Американский генерал вынес приговор Украине
"Выхода нет". Американский генерал вынес приговор Украине - РИА Новости, 23.07.2023
"Выхода нет". Американский генерал вынес приговор Украине
Без авиации армия Украины неминуемо приближается к поражению, заявил в эфире Fox News генерал-лейтенант США в отставке Кит Келлог. РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T10:55
2023-07-23T11:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
киев
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Без авиации армия Украины неминуемо приближается к поражению, заявил в эфире Fox News генерал-лейтенант США в отставке Кит Келлог.“У ВСУ нет авиации, а без контроля в небе практически невозможно атаковать. Боюсь, они в безвыходном положении”, - прокомментировал он ход контрнаступления.Кроме того, Келлог отметил, что ни одна западная армия не пошла бы в контрнаступление без воздушной поддержки.Ввиду отсутствия успехов у армии Украины генерал предположил, что Зеленскому придется скоро садиться за стол переговоров.“Если русские продолжат в таком же духе, то мы должны подумать, что будем делать дальше. Соглашаться на мирные переговоры в октябре-ноябре? Продолжать военную помощь Киеву?” – задался вопросами Келлог.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и, в первую очередь, Запорожском направлениях началось 4 июня. Как констатировал 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении.
https://ria.ru/20230723/zapad-1885762955.html
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в мире, украина, сша, киев, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
"Выхода нет". Американский генерал вынес приговор Украине

Американский генерал Келлог: без авиации Украина обречена на поражение

© AP Photo / Yves HermanПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© AP Photo / Yves Herman
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Без авиации армия Украины неминуемо приближается к поражению, заявил в эфире Fox News генерал-лейтенант США в отставке Кит Келлог.
“У ВСУ нет авиации, а без контроля в небе практически невозможно атаковать. Боюсь, они в безвыходном положении”, - прокомментировал он ход контрнаступления.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
WSJ: Запад разочаровался в украинцах
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Кроме того, Келлог отметил, что ни одна западная армия не пошла бы в контрнаступление без воздушной поддержки.
Ввиду отсутствия успехов у армии Украины генерал предположил, что Зеленскому придется скоро садиться за стол переговоров.
“Если русские продолжат в таком же духе, то мы должны подумать, что будем делать дальше. Соглашаться на мирные переговоры в октябре-ноябре? Продолжать военную помощь Киеву?” – задался вопросами Келлог.
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и, в первую очередь, Запорожском направлениях началось 4 июня. Как констатировал 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении.
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"Даже Харьков или Одессу". В США призвали Украину не медлить с переговорами
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКиевСергей ШойгуВооруженные силы Украины
 
 
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