https://ria.ru/20230723/aviatsiya-1885777029.html

"Выхода нет". Американский генерал вынес приговор Украине

"Выхода нет". Американский генерал вынес приговор Украине - РИА Новости, 23.07.2023

"Выхода нет". Американский генерал вынес приговор Украине

Без авиации армия Украины неминуемо приближается к поражению, заявил в эфире Fox News генерал-лейтенант США в отставке Кит Келлог. РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T10:55

2023-07-23T10:55

2023-07-23T11:23

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

киев

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Без авиации армия Украины неминуемо приближается к поражению, заявил в эфире Fox News генерал-лейтенант США в отставке Кит Келлог.“У ВСУ нет авиации, а без контроля в небе практически невозможно атаковать. Боюсь, они в безвыходном положении”, - прокомментировал он ход контрнаступления.Кроме того, Келлог отметил, что ни одна западная армия не пошла бы в контрнаступление без воздушной поддержки.Ввиду отсутствия успехов у армии Украины генерал предположил, что Зеленскому придется скоро садиться за стол переговоров.“Если русские продолжат в таком же духе, то мы должны подумать, что будем делать дальше. Соглашаться на мирные переговоры в октябре-ноябре? Продолжать военную помощь Киеву?” – задался вопросами Келлог.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и, в первую очередь, Запорожском направлениях началось 4 июня. Как констатировал 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении.

https://ria.ru/20230723/zapad-1885762955.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230723/vsu-1885772213.html

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в мире, украина, сша, киев, сергей шойгу, вооруженные силы украины