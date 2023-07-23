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"Выхода нет". Американский генерал вынес приговор Украине
"Выхода нет". Американский генерал вынес приговор Украине - РИА Новости, 23.07.2023
"Выхода нет". Американский генерал вынес приговор Украине
Без авиации армия Украины неминуемо приближается к поражению, заявил в эфире Fox News генерал-лейтенант США в отставке Кит Келлог. РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T10:55
2023-07-23T10:55
2023-07-23T11:23
специальная военная операция на украине
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украина
сша
киев
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Без авиации армия Украины неминуемо приближается к поражению, заявил в эфире Fox News генерал-лейтенант США в отставке Кит Келлог.“У ВСУ нет авиации, а без контроля в небе практически невозможно атаковать. Боюсь, они в безвыходном положении”, - прокомментировал он ход контрнаступления.Кроме того, Келлог отметил, что ни одна западная армия не пошла бы в контрнаступление без воздушной поддержки.Ввиду отсутствия успехов у армии Украины генерал предположил, что Зеленскому придется скоро садиться за стол переговоров.“Если русские продолжат в таком же духе, то мы должны подумать, что будем делать дальше. Соглашаться на мирные переговоры в октябре-ноябре? Продолжать военную помощь Киеву?” – задался вопросами Келлог.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и, в первую очередь, Запорожском направлениях началось 4 июня. Как констатировал 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении.
https://ria.ru/20230723/zapad-1885762955.html
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в мире, украина, сша, киев, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
"Выхода нет". Американский генерал вынес приговор Украине
Американский генерал Келлог: без авиации Украина обречена на поражение