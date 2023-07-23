Киев начал вторую волну атак против российских военкоров, заявил дипломат

ПАРИЖ, 23 июл - РИА Новости. Киевский режим начал вторую волну атак против российских журналистов, против военкоров, работающих в зоне СВО, Россия осуждает действия Киева, заявил в воскресенье РИА Новости постпред РФ при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов. Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, работавший в зоне СВО, в субботу погиб после тяжелых ранений в результате обстрела украинскими войсками гражданского автомобиля, фотокорреспондент Константин Михальчевский был ранен, его состояние стабильное. Корреспондент "Известий" Роман Польшаков получил осколочные ранения и перелом ноги, у оператора Дмитрия Шилкова также осколочные ранения и перелом тазобедренных костей. "В последнее время киевский режим поднял вторую волну атак против российских журналистов, против военкоров, работающих в зоне СВО. Дошел до того, что перешел к проведению террористических актов против наших корреспондентов и блогеров уже на территории нашей страны. Мы решительно осуждаем действия Киева, направленные на то, чтобы перекрыть все альтернативные точки зрения", - сказал он. Украинские власти явно не хотят допустить разглашения правды о событиях на Украине и о преступлениях киевского режима, добавил дипломат. Первая волна действий против российских журналистов началась еще в 2014 году, когда Киев вел на них "настоящую охоту", сказал Аляутдинов. "Произошла целая череда убийств наших корреспондентов и военкоров. Российские СМИ уже давно полностью лишены возможности работать на Украине - как, впрочем, и другие СМИ, которые демонстрируют альтернативную официальному Киеву точку зрения", - напомнил он.
Фотография погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева и цветы перед зданием международного информационного агентства "Россия сегодня"
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ПАРИЖ, 23 июл - РИА Новости. Киевский режим начал вторую волну атак против российских журналистов, против военкоров, работающих в зоне СВО, Россия осуждает действия Киева, заявил в воскресенье РИА Новости постпред РФ при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов.
Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, работавший в зоне СВО, в субботу погиб после тяжелых ранений в результате обстрела украинскими войсками гражданского автомобиля, фотокорреспондент Константин Михальчевский был ранен, его состояние стабильное. Корреспондент "Известий" Роман Польшаков получил осколочные ранения и перелом ноги, у оператора Дмитрия Шилкова также осколочные ранения и перелом тазобедренных костей.
Памяти Ростислава Журавлева
Вчера, 15:48
"В последнее время киевский режим поднял вторую волну атак против российских журналистов, против военкоров, работающих в зоне СВО. Дошел до того, что перешел к проведению террористических актов против наших корреспондентов и блогеров уже на территории нашей страны. Мы решительно осуждаем действия Киева, направленные на то, чтобы перекрыть все альтернативные точки зрения", - сказал он.
Украинские власти явно не хотят допустить разглашения правды о событиях на Украине и о преступлениях киевского режима, добавил дипломат.
Первая волна действий против российских журналистов началась еще в 2014 году, когда Киев вел на них "настоящую охоту", сказал Аляутдинов.
"Произошла целая череда убийств наших корреспондентов и военкоров. Российские СМИ уже давно полностью лишены возможности работать на Украине - как, впрочем, и другие СМИ, которые демонстрируют альтернативную официальному Киеву точку зрения", - напомнил он.
Трагедия произошла около 12:00 в районе населенного пункта Пятихатки. Журналисты РИА Новости и "Известий" готовили материалы об обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области.
Трагедия произошла около 12:00 в районе населенного пункта Пятихатки. Журналисты РИА Новости и "Известий" готовили материалы об обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области.
Как уточнили в Минобороны, ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами. Ранения различной тяжести получили еще четыре сотрудника СМИ, их оперативно переместили в полевые медучреждения.
Как уточнили в Минобороны, ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами. Ранения различной тяжести получили еще четыре сотрудника СМИ, их оперативно переместили в полевые медучреждения.
Трагедия произошла около 12:00 в районе населенного пункта Пятихатки. Журналисты РИА Новости и "Известий" готовили материалы об обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области.
Как уточнили в Минобороны, ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами. Ранения различной тяжести получили еще четыре сотрудника СМИ, их оперативно переместили в полевые медучреждения.
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