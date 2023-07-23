https://ria.ru/20230723/ataki-1885776643.html

Киев начал вторую волну атак против российских военкоров, заявил дипломат

Киев начал вторую волну атак против российских военкоров, заявил дипломат - РИА Новости, 23.07.2023

Киев начал вторую волну атак против российских военкоров, заявил дипломат

Киевский режим начал вторую волну атак против российских журналистов, против военкоров, работающих в зоне СВО, Россия осуждает действия Киева, заявил в... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T10:47

2023-07-23T10:47

2023-07-23T10:47

ростислав журавлев

юнеско

украина

умер военкор ростислав журавлев

обстрел группы журналистов в зоне сво

россия

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ПАРИЖ, 23 июл - РИА Новости. Киевский режим начал вторую волну атак против российских журналистов, против военкоров, работающих в зоне СВО, Россия осуждает действия Киева, заявил в воскресенье РИА Новости постпред РФ при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов. Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, работавший в зоне СВО, в субботу погиб после тяжелых ранений в результате обстрела украинскими войсками гражданского автомобиля, фотокорреспондент Константин Михальчевский был ранен, его состояние стабильное. Корреспондент "Известий" Роман Польшаков получил осколочные ранения и перелом ноги, у оператора Дмитрия Шилкова также осколочные ранения и перелом тазобедренных костей. "В последнее время киевский режим поднял вторую волну атак против российских журналистов, против военкоров, работающих в зоне СВО. Дошел до того, что перешел к проведению террористических актов против наших корреспондентов и блогеров уже на территории нашей страны. Мы решительно осуждаем действия Киева, направленные на то, чтобы перекрыть все альтернативные точки зрения", - сказал он. Украинские власти явно не хотят допустить разглашения правды о событиях на Украине и о преступлениях киевского режима, добавил дипломат. Первая волна действий против российских журналистов началась еще в 2014 году, когда Киев вел на них "настоящую охоту", сказал Аляутдинов. "Произошла целая череда убийств наших корреспондентов и военкоров. Российские СМИ уже давно полностью лишены возможности работать на Украине - как, впрочем, и другие СМИ, которые демонстрируют альтернативную официальному Киеву точку зрения", - напомнил он.

https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885687380.html

украина

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ростислав журавлев, юнеско, украина, умер военкор ростислав журавлев, обстрел группы журналистов в зоне сво, россия