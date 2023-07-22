https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885702931.html

Доброволец в бою и на информационном фронте. Погиб Ростислав Журавлев

Доброволец в бою и на информационном фронте. Погиб Ростислав Журавлев - РИА Новости, 22.07.2023

Доброволец в бою и на информационном фронте. Погиб Ростислав Журавлев

Настоящие воины покидают наш мир близко ко дню своего рождения или под конец командировки. Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, к сожалению,... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T17:00

2023-07-22T17:00

2023-07-22T19:57

специальная военная операция на украине

медиа - общество

умер военкор ростислав журавлев

ростислав журавлев

обстрел группы журналистов в зоне сво

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Настоящие воины покидают наш мир близко ко дню своего рождения или под конец командировки. Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, к сожалению, сохранил эту традицию. Смерть обошла его стороной, когда он пришел на фронт добровольцем в далеком 2014 году. Но в нынешнем военном конфликте, когда он сменил автомат на телефон, блокнот и камеру, став военным корреспондентом, дожить до победы ему не довелось. Начало специальной операции"Михаил, приветствую, заезжаем с армией в Донбасс, надеюсь, скоро увидимся" — с этих слов началось знакомство с Ростиком по телефону.До встречи и работы вместе прошли бесконечные семь месяцев. Журавлев заходил тогда в Мариуполь, Волноваху и на другие тяжелые направления. Потом была Харьковская область, и только в сентябре он приехал в Мелитополь, осуществив свою мечту поработать на всех освобожденных территориях. Не зная человека в лицо, тоже можно почувствовать его как близкого, того, с кем можно идти в бой и не бояться. Так было и с напарником. Ростислав переживал за все происходящее, мог часами говорить о справедливости и важности того, что происходит, и был на острие, иногда даже жалея, что он военкор, а не доброволец. Философ-командирВстреча на погранпереходе у Мелитополя никак не предвещала все наше общее будущее. Хотя заезд в Донецк на ремонт уже указывал на непростую командировку. "Прилетело по площади Бакинских Комиссаров, погнали, наши ребята не в городе", — тогда мы были рядом с этим кровавым местом, и Ростик хорошо знал родной для него Донецк. Поэтому взяли такси и поехали. Там было много погибших, и сладкий запах крови сбивал мысли корреспондентов, работавших на месте. Напарник заметил важную деталь — телефон на груди погибшего мужчины на дороге. На экране отображалось "Жена". "Она почувствовала", — сказал Ростислав и снял этот эпизод на объектив. Нефатальный прилет HIMARS Работа в паре началась уже на Запорожской земле, и первым острым направлением оказался Энергодар со всеми его ядерными угрозами и диверсионными вылазками нацистов через Днепр. Тогда мы ночевали в центре города и решили разложить спальники на нижних этажах, у шахт лифта. Под утро в крышу попала западная ракета и нас подбросило на несколько метров — так себе было пробуждение. "Кажется, по нам бьют — надо идти снимать, давай за брониками в машину, я пока отсниму место прилета". Так мы и разделились, еще не понимая, что судьба нас сберегла. Тогда мы остались и продолжили работу под обстрелом. Журавлев никогда не любил покидать "вечеринку". Жизнь военкоровПосле всех неприятностей группа РИА Новости возвращалась к месту постоянной дислокации в Мелитополь, туда приезжала мама Ростислава с гуманитаркой для бойцов, коллеги из "Известий", которые были на его последнем боевом задании, тогда подготовили теплый прием, приготовив ужин в чугунке. А на "большую землю" Ростислав уезжал всегда красочно — много сумок, подарков близким и друзьям. Человек, умевший любить, не мог уехать из зоны СВО налегке. Особенными были фотографии и сообщения сыновей Ростислава, мальчики, которые хотят быть похожими на отца, на детский праздник приходили в военной одежде, а не в костюме Человека-паука. Таковыми являются и друзья Ростислава, которые в большей степени сейчас на фронте и для которых он, по их словам, был примером того, что война равнозначна как на линии соприкосновения, так и на информационном поле. У напарника в поле всегда было решение проблем и мнение. Когда мы застревали с ним в окопах, Ростик всегда подбадривал тем, что мы, как и воины, на месте должны терпеть и идти вперед. Последние дниВ свой день рождения — 18 июля — Ростислав успел встретиться с мамой в Донецке и отправить боевому напарнику видеосообщение с поздравлениями. Ростислав хотел в августе сделать красивый подарок сыновьям, как вернется в Екатеринбург. Но судьба распорядилась иначе. Вспоминая слова Журавлева, в голове стоит его фраза после одной из командировок: "Думаю, мы родились на этой войне, и наш жизненный путь логично, скорее всего, закончится здесь".

https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885689085.html

https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885687380.html

https://ria.ru/20230722/simonyan-1885682906.html

https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885681756.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

медиа - общество, умер военкор ростислав журавлев, ростислав журавлев, обстрел группы журналистов в зоне сво