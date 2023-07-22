Доброволец в бою и на информационном фронте. Погиб Ростислав Журавлев

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Настоящие воины покидают наш мир близко ко дню своего рождения или под конец командировки. Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, к сожалению, сохранил эту традицию. Смерть обошла его стороной, когда он пришел на фронт добровольцем в далеком 2014 году. Но в нынешнем военном конфликте, когда он сменил автомат на телефон, блокнот и камеру, став военным корреспондентом, дожить до победы ему не довелось. Начало специальной операции"Михаил, приветствую, заезжаем с армией в Донбасс, надеюсь, скоро увидимся" — с этих слов началось знакомство с Ростиком по телефону.До встречи и работы вместе прошли бесконечные семь месяцев. Журавлев заходил тогда в Мариуполь, Волноваху и на другие тяжелые направления. Потом была Харьковская область, и только в сентябре он приехал в Мелитополь, осуществив свою мечту поработать на всех освобожденных территориях. Не зная человека в лицо, тоже можно почувствовать его как близкого, того, с кем можно идти в бой и не бояться. Так было и с напарником. Ростислав переживал за все происходящее, мог часами говорить о справедливости и важности того, что происходит, и был на острие, иногда даже жалея, что он военкор, а не доброволец. Философ-командирВстреча на погранпереходе у Мелитополя никак не предвещала все наше общее будущее. Хотя заезд в Донецк на ремонт уже указывал на непростую командировку. "Прилетело по площади Бакинских Комиссаров, погнали, наши ребята не в городе", — тогда мы были рядом с этим кровавым местом, и Ростик хорошо знал родной для него Донецк. Поэтому взяли такси и поехали. Там было много погибших, и сладкий запах крови сбивал мысли корреспондентов, работавших на месте. Напарник заметил важную деталь — телефон на груди погибшего мужчины на дороге. На экране отображалось "Жена". "Она почувствовала", — сказал Ростислав и снял этот эпизод на объектив. Нефатальный прилет HIMARS Работа в паре началась уже на Запорожской земле, и первым острым направлением оказался Энергодар со всеми его ядерными угрозами и диверсионными вылазками нацистов через Днепр. Тогда мы ночевали в центре города и решили разложить спальники на нижних этажах, у шахт лифта. Под утро в крышу попала западная ракета и нас подбросило на несколько метров — так себе было пробуждение. "Кажется, по нам бьют — надо идти снимать, давай за брониками в машину, я пока отсниму место прилета". Так мы и разделились, еще не понимая, что судьба нас сберегла. Тогда мы остались и продолжили работу под обстрелом. Журавлев никогда не любил покидать "вечеринку". Жизнь военкоровПосле всех неприятностей группа РИА Новости возвращалась к месту постоянной дислокации в Мелитополь, туда приезжала мама Ростислава с гуманитаркой для бойцов, коллеги из "Известий", которые были на его последнем боевом задании, тогда подготовили теплый прием, приготовив ужин в чугунке. А на "большую землю" Ростислав уезжал всегда красочно — много сумок, подарков близким и друзьям. Человек, умевший любить, не мог уехать из зоны СВО налегке. Особенными были фотографии и сообщения сыновей Ростислава, мальчики, которые хотят быть похожими на отца, на детский праздник приходили в военной одежде, а не в костюме Человека-паука. Таковыми являются и друзья Ростислава, которые в большей степени сейчас на фронте и для которых он, по их словам, был примером того, что война равнозначна как на линии соприкосновения, так и на информационном поле. У напарника в поле всегда было решение проблем и мнение. Когда мы застревали с ним в окопах, Ростик всегда подбадривал тем, что мы, как и воины, на месте должны терпеть и идти вперед. Последние дниВ свой день рождения — 18 июля — Ростислав успел встретиться с мамой в Донецке и отправить боевому напарнику видеосообщение с поздравлениями. Ростислав хотел в августе сделать красивый подарок сыновьям, как вернется в Екатеринбург. Но судьба распорядилась иначе. Вспоминая слова Журавлева, в голове стоит его фраза после одной из командировок: "Думаю, мы родились на этой войне, и наш жизненный путь логично, скорее всего, закончится здесь".
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Специальная военная операция на Украине, Медиа - Общество, Умер военкор Ростислав Журавлев, Ростислав Журавлев, Обстрел группы журналистов в зоне СВО
Доброволец в бою и на информационном фронте. Погиб Ростислав Журавлев
Погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, доброволец в бою и на информационном фронте
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Настоящие воины покидают наш мир близко ко дню своего рождения или под конец командировки. Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, к сожалению, сохранил эту традицию. Смерть обошла его стороной, когда он пришел на фронт добровольцем в далеком 2014 году. Но в нынешнем военном конфликте, когда он сменил автомат на телефон, блокнот и камеру, став военным корреспондентом, дожить до победы ему не довелось.
Начало специальной операции
"Михаил, приветствую, заезжаем с армией в Донбасс, надеюсь, скоро увидимся" — с этих слов началось знакомство с Ростиком по телефону.
До встречи и работы вместе прошли бесконечные семь месяцев. Журавлев заходил тогда в Мариуполь, Волноваху и на другие тяжелые направления. Потом была Харьковская область, и только в сентябре он приехал в Мелитополь, осуществив свою мечту поработать на всех освобожденных территориях.
Трагедия произошла около 12:00 в районе населенного пункта Пятихатки. Журналисты РИА Новости и "Известий" готовили материалы об обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области.
Трагедия произошла около 12:00 в районе населенного пункта Пятихатки. Журналисты РИА Новости и "Известий" готовили материалы об обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области.
Как уточнили в Минобороны, ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами. Ранения различной тяжести получили еще четыре сотрудника СМИ, их оперативно переместили в полевые медучреждения.
Как уточнили в Минобороны, ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами. Ранения различной тяжести получили еще четыре сотрудника СМИ, их оперативно переместили в полевые медучреждения.
Трагедия произошла около 12:00 в районе населенного пункта Пятихатки. Журналисты РИА Новости и "Известий" готовили материалы об обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области.
Как уточнили в Минобороны, ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами. Ранения различной тяжести получили еще четыре сотрудника СМИ, их оперативно переместили в полевые медучреждения.
Не зная человека в лицо, тоже можно почувствовать его как близкого, того, с кем можно идти в бой и не бояться. Так было и с напарником.
Ростислав переживал за все происходящее, мог часами говорить о справедливости и важности того, что происходит, и был на острие, иногда даже жалея, что он военкор, а не доброволец.
Философ-командир
Встреча на погранпереходе у Мелитополя никак не предвещала все наше общее будущее. Хотя заезд в Донецк на ремонт уже указывал на непростую командировку.
"Прилетело по площади Бакинских Комиссаров, погнали, наши ребята не в городе", — тогда мы были рядом с этим кровавым местом, и Ростик хорошо знал родной для него Донецк. Поэтому взяли такси и поехали. Там было много погибших, и сладкий запах крови сбивал мысли корреспондентов, работавших на месте.
Напарник заметил важную деталь — телефон на груди погибшего мужчины на дороге. На экране отображалось "Жена".
"Она почувствовала", — сказал Ростислав и снял этот эпизод на объектив.
Биография Ростислава Журавлева
Вчера, 15:40
Нефатальный прилет HIMARS
Работа в паре началась уже на Запорожской земле, и первым острым направлением оказался Энергодар со всеми его ядерными угрозами и диверсионными вылазками нацистов через Днепр.
Тогда мы ночевали в центре города и решили разложить спальники на нижних этажах, у шахт лифта. Под утро в крышу попала западная ракета и нас подбросило на несколько метров — так себе было пробуждение.
"Кажется, по нам бьют — надо идти снимать, давай за брониками в машину, я пока отсниму место прилета". Так мы и разделились, еще не понимая, что судьба нас сберегла.
Тогда мы остались и продолжили работу под обстрелом. Журавлев никогда не любил покидать "вечеринку".
Памяти Ростислава Журавлева
Вчера, 15:48
Жизнь военкоров
После всех неприятностей группа РИА Новости возвращалась к месту постоянной дислокации в Мелитополь, туда приезжала мама Ростислава с гуманитаркой для бойцов, коллеги из "Известий", которые были на его последнем боевом задании, тогда подготовили теплый прием, приготовив ужин в чугунке.
А на "большую землю" Ростислав уезжал всегда красочно — много сумок, подарков близким и друзьям. Человек, умевший любить, не мог уехать из зоны СВО налегке.
Особенными были фотографии и сообщения сыновей Ростислава, мальчики, которые хотят быть похожими на отца, на детский праздник приходили в военной одежде, а не в костюме Человека-паука.
Таковыми являются и друзья Ростислава, которые в большей степени сейчас на фронте и для которых он, по их словам, был примером того, что война равнозначна как на линии соприкосновения, так и на информационном поле.
У напарника в поле всегда было решение проблем и мнение. Когда мы застревали с ним в окопах, Ростик всегда подбадривал тем, что мы, как и воины, на месте должны терпеть и идти вперед.
Симоньян прокомментировала удар ВСУ по группе журналистов РИА Новости
Вчера, 15:00
Последние дни
В свой день рождения — 18 июля — Ростислав успел встретиться с мамой в Донецке и отправить боевому напарнику видеосообщение с поздравлениями.
Ростислав хотел в августе сделать красивый подарок сыновьям, как вернется в Екатеринбург. Но судьба распорядилась иначе.
Вспоминая слова Журавлева, в голове стоит его фраза после одной из командировок: "Думаю, мы родились на этой войне, и наш жизненный путь логично, скорее всего, закончится здесь".
В Минобороны раскрыли подробности гибели военкора Журавлева в зоне СВО
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