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Доброволец в бою и на информационном фронте. Погиб Ростислав Журавлев - РИА Новости, 22.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:00 22.07.2023 (обновлено: 19:57 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885702931.html
Доброволец в бою и на информационном фронте. Погиб Ростислав Журавлев
Доброволец в бою и на информационном фронте. Погиб Ростислав Журавлев - РИА Новости, 22.07.2023
Доброволец в бою и на информационном фронте. Погиб Ростислав Журавлев
Настоящие воины покидают наш мир близко ко дню своего рождения или под конец командировки. Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, к сожалению,... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T17:00
2023-07-22T19:57
специальная военная операция на украине
медиа - общество
умер военкор ростислав журавлев
ростислав журавлев
обстрел группы журналистов в зоне сво
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Настоящие воины покидают наш мир близко ко дню своего рождения или под конец командировки. Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, к сожалению, сохранил эту традицию. Смерть обошла его стороной, когда он пришел на фронт добровольцем в далеком 2014 году. Но в нынешнем военном конфликте, когда он сменил автомат на телефон, блокнот и камеру, став военным корреспондентом, дожить до победы ему не довелось. Начало специальной операции"Михаил, приветствую, заезжаем с армией в Донбасс, надеюсь, скоро увидимся" — с этих слов началось знакомство с Ростиком по телефону.До встречи и работы вместе прошли бесконечные семь месяцев. Журавлев заходил тогда в Мариуполь, Волноваху и на другие тяжелые направления. Потом была Харьковская область, и только в сентябре он приехал в Мелитополь, осуществив свою мечту поработать на всех освобожденных территориях. Не зная человека в лицо, тоже можно почувствовать его как близкого, того, с кем можно идти в бой и не бояться. Так было и с напарником. Ростислав переживал за все происходящее, мог часами говорить о справедливости и важности того, что происходит, и был на острие, иногда даже жалея, что он военкор, а не доброволец. Философ-командирВстреча на погранпереходе у Мелитополя никак не предвещала все наше общее будущее. Хотя заезд в Донецк на ремонт уже указывал на непростую командировку. "Прилетело по площади Бакинских Комиссаров, погнали, наши ребята не в городе", — тогда мы были рядом с этим кровавым местом, и Ростик хорошо знал родной для него Донецк. Поэтому взяли такси и поехали. Там было много погибших, и сладкий запах крови сбивал мысли корреспондентов, работавших на месте. Напарник заметил важную деталь — телефон на груди погибшего мужчины на дороге. На экране отображалось "Жена". "Она почувствовала", — сказал Ростислав и снял этот эпизод на объектив. Нефатальный прилет HIMARS Работа в паре началась уже на Запорожской земле, и первым острым направлением оказался Энергодар со всеми его ядерными угрозами и диверсионными вылазками нацистов через Днепр. Тогда мы ночевали в центре города и решили разложить спальники на нижних этажах, у шахт лифта. Под утро в крышу попала западная ракета и нас подбросило на несколько метров — так себе было пробуждение. "Кажется, по нам бьют — надо идти снимать, давай за брониками в машину, я пока отсниму место прилета". Так мы и разделились, еще не понимая, что судьба нас сберегла. Тогда мы остались и продолжили работу под обстрелом. Журавлев никогда не любил покидать "вечеринку". Жизнь военкоровПосле всех неприятностей группа РИА Новости возвращалась к месту постоянной дислокации в Мелитополь, туда приезжала мама Ростислава с гуманитаркой для бойцов, коллеги из "Известий", которые были на его последнем боевом задании, тогда подготовили теплый прием, приготовив ужин в чугунке. А на "большую землю" Ростислав уезжал всегда красочно — много сумок, подарков близким и друзьям. Человек, умевший любить, не мог уехать из зоны СВО налегке. Особенными были фотографии и сообщения сыновей Ростислава, мальчики, которые хотят быть похожими на отца, на детский праздник приходили в военной одежде, а не в костюме Человека-паука. Таковыми являются и друзья Ростислава, которые в большей степени сейчас на фронте и для которых он, по их словам, был примером того, что война равнозначна как на линии соприкосновения, так и на информационном поле. У напарника в поле всегда было решение проблем и мнение. Когда мы застревали с ним в окопах, Ростик всегда подбадривал тем, что мы, как и воины, на месте должны терпеть и идти вперед. Последние дниВ свой день рождения — 18 июля — Ростислав успел встретиться с мамой в Донецке и отправить боевому напарнику видеосообщение с поздравлениями. Ростислав хотел в августе сделать красивый подарок сыновьям, как вернется в Екатеринбург. Но судьба распорядилась иначе. Вспоминая слова Журавлева, в голове стоит его фраза после одной из командировок: "Думаю, мы родились на этой войне, и наш жизненный путь логично, скорее всего, закончится здесь".
https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885689085.html
https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885687380.html
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медиа - общество, умер военкор ростислав журавлев, ростислав журавлев, обстрел группы журналистов в зоне сво
Специальная военная операция на Украине, Медиа - Общество, Умер военкор Ростислав Журавлев, Ростислав Журавлев, Обстрел группы журналистов в зоне СВО
Доброволец в бою и на информационном фронте. Погиб Ростислав Журавлев

Погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, доброволец в бою и на информационном фронте

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Настоящие воины покидают наш мир близко ко дню своего рождения или под конец командировки. Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, к сожалению, сохранил эту традицию. Смерть обошла его стороной, когда он пришел на фронт добровольцем в далеком 2014 году. Но в нынешнем военном конфликте, когда он сменил автомат на телефон, блокнот и камеру, став военным корреспондентом, дожить до победы ему не довелось.

Начало специальной операции

"Михаил, приветствую, заезжаем с армией в Донбасс, надеюсь, скоро увидимся" — с этих слов началось знакомство с Ростиком по телефону.
До встречи и работы вместе прошли бесконечные семь месяцев. Журавлев заходил тогда в Мариуполь, Волноваху и на другие тяжелые направления. Потом была Харьковская область, и только в сентябре он приехал в Мелитополь, осуществив свою мечту поработать на всех освобожденных территориях.
"Опытнейший профессионал". Погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев
© Фото : Нежурка/Telegram

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб во время удара ВСУ в зоне спецоперации.

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб во время удара ВСУ в зоне спецоперации.

© Фото : Нежурка/Telegram
1 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Украинские военные обстреляли гражданскую машину в Запорожской области, сообщил врио главы региона Балицкий.

Военный корреспондент медиагруппы Россия сегодня Ростислав Журавлев (слева) разбирает присланные письма для бойцов на передовой, участвующих в боевых действиях на Запорожском направлении

Украинские военные обстреляли гражданскую машину в Запорожской области, сообщил врио главы региона Балицкий.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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2 из 12
© Фото : Нежурка/Telegram

Трагедия произошла около 12:00 в районе населенного пункта Пятихатки. Журналисты РИА Новости и "Известий" готовили материалы об обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области.

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев

Трагедия произошла около 12:00 в районе населенного пункта Пятихатки. Журналисты РИА Новости и "Известий" готовили материалы об обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области.

© Фото : Нежурка/Telegram
3 из 12
© Фото : Нежурка/Telegram

Как уточнили в Минобороны, ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами. Ранения различной тяжести получили еще четыре сотрудника СМИ, их оперативно переместили в полевые медучреждения.

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев

Как уточнили в Минобороны, ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами. Ранения различной тяжести получили еще четыре сотрудника СМИ, их оперативно переместили в полевые медучреждения.

© Фото : Нежурка/Telegram
4 из 12
© Фото : из архива Ростислава Журавлева

По словам гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, Журавлева похоронят по желанию его матери в Екатеринбурге, где он родился.

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев (слева)

По словам гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, Журавлева похоронят по желанию его матери в Екатеринбурге, где он родился.

© Фото : из архива Ростислава Журавлева
5 из 12
© Фото : Нежурка/Telegram

Киселев назвал погибшего военкора опытнейшим профессионалом, который был первым в самых опасных зонах и сообщал точную и важную информацию.

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев

Киселев назвал погибшего военкора опытнейшим профессионалом, который был первым в самых опасных зонах и сообщал точную и важную информацию.

© Фото : Нежурка/Telegram
6 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Смерть Журавлева также прокомментировала главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян: "Мы всех помним и все запомним".

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев

Смерть Журавлева также прокомментировала главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян: "Мы всех помним и все запомним".

© РИА Новости
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7 из 12
© РИА Новости

Глава СЖР Сергей Соловьев также выразил соболезнования родственникам погибшего, отметив опасность работы военкора.

Фотография военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева на экране в здании МИА Россия сегодня

Глава СЖР Сергей Соловьев также выразил соболезнования родственникам погибшего, отметив опасность работы военкора.

© РИА Новости
8 из 12
© РИА Новости / Telegram

Член ОП Александр Малькевич предложил присвоить Журавлеву орден Мужества, назвав его одним из ведущих военкоров России.

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев

Член ОП Александр Малькевич предложил присвоить Журавлеву орден Мужества, назвав его одним из ведущих военкоров России.

© РИА Новости / Telegram
9 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Вице-спикер Совфеда Косачев назвал гибель журналиста чудовищной новостью и заявил, что ответственность за обстрел журналистов лежит также на США.

Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев (слева)

Вице-спикер Совфеда Косачев назвал гибель журналиста чудовищной новостью и заявил, что ответственность за обстрел журналистов лежит также на США.

© РИА Новости
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10 из 12
© РИА Новости / Telegram

Ростиславу Журавлеву было 34 года.

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев

Ростиславу Журавлеву было 34 года.

© РИА Новости / Telegram
11 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В память о погибшем военкоре люди несут цветы к зданию международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве.

Девушка возлагает цветы у здания международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве в память о погибшем военкоре РИА Новости Ростиславе Журавлеве

В память о погибшем военкоре люди несут цветы к зданию международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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12 из 12

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб во время удара ВСУ в зоне спецоперации.

© Фото : Нежурка/Telegram
1 из 12

Украинские военные обстреляли гражданскую машину в Запорожской области, сообщил врио главы региона Балицкий.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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2 из 12

Трагедия произошла около 12:00 в районе населенного пункта Пятихатки. Журналисты РИА Новости и "Известий" готовили материалы об обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области.

© Фото : Нежурка/Telegram
3 из 12

Как уточнили в Минобороны, ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами. Ранения различной тяжести получили еще четыре сотрудника СМИ, их оперативно переместили в полевые медучреждения.

© Фото : Нежурка/Telegram
4 из 12

По словам гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, Журавлева похоронят по желанию его матери в Екатеринбурге, где он родился.

© Фото : из архива Ростислава Журавлева
5 из 12

Киселев назвал погибшего военкора опытнейшим профессионалом, который был первым в самых опасных зонах и сообщал точную и важную информацию.

© Фото : Нежурка/Telegram
6 из 12

Смерть Журавлева также прокомментировала главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян: "Мы всех помним и все запомним".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 12

Глава СЖР Сергей Соловьев также выразил соболезнования родственникам погибшего, отметив опасность работы военкора.

© РИА Новости
8 из 12

Член ОП Александр Малькевич предложил присвоить Журавлеву орден Мужества, назвав его одним из ведущих военкоров России.

© РИА Новости / Telegram
9 из 12

Вице-спикер Совфеда Косачев назвал гибель журналиста чудовищной новостью и заявил, что ответственность за обстрел журналистов лежит также на США.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 12

Ростиславу Журавлеву было 34 года.

© РИА Новости / Telegram
11 из 12

В память о погибшем военкоре люди несут цветы к зданию международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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12 из 12
Не зная человека в лицо, тоже можно почувствовать его как близкого, того, с кем можно идти в бой и не бояться. Так было и с напарником.
Ростислав переживал за все происходящее, мог часами говорить о справедливости и важности того, что происходит, и был на острие, иногда даже жалея, что он военкор, а не доброволец.

Философ-командир

Встреча на погранпереходе у Мелитополя никак не предвещала все наше общее будущее. Хотя заезд в Донецк на ремонт уже указывал на непростую командировку.
"Прилетело по площади Бакинских Комиссаров, погнали, наши ребята не в городе", — тогда мы были рядом с этим кровавым местом, и Ростик хорошо знал родной для него Донецк. Поэтому взяли такси и поехали. Там было много погибших, и сладкий запах крови сбивал мысли корреспондентов, работавших на месте.
Напарник заметил важную деталь — телефон на груди погибшего мужчины на дороге. На экране отображалось "Жена".
"Она почувствовала", — сказал Ростислав и снял этот эпизод на объектив.
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
Биография Ростислава Журавлева
Вчера, 15:40

Нефатальный прилет HIMARS

Работа в паре началась уже на Запорожской земле, и первым острым направлением оказался Энергодар со всеми его ядерными угрозами и диверсионными вылазками нацистов через Днепр.
Тогда мы ночевали в центре города и решили разложить спальники на нижних этажах, у шахт лифта. Под утро в крышу попала западная ракета и нас подбросило на несколько метров — так себе было пробуждение.
"Кажется, по нам бьют — надо идти снимать, давай за брониками в машину, я пока отсниму место прилета". Так мы и разделились, еще не понимая, что судьба нас сберегла.
Тогда мы остались и продолжили работу под обстрелом. Журавлев никогда не любил покидать "вечеринку".
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
Памяти Ростислава Журавлева
Вчера, 15:48

Жизнь военкоров

После всех неприятностей группа РИА Новости возвращалась к месту постоянной дислокации в Мелитополь, туда приезжала мама Ростислава с гуманитаркой для бойцов, коллеги из "Известий", которые были на его последнем боевом задании, тогда подготовили теплый прием, приготовив ужин в чугунке.
А на "большую землю" Ростислав уезжал всегда красочно — много сумок, подарков близким и друзьям. Человек, умевший любить, не мог уехать из зоны СВО налегке.
Особенными были фотографии и сообщения сыновей Ростислава, мальчики, которые хотят быть похожими на отца, на детский праздник приходили в военной одежде, а не в костюме Человека-паука.
Таковыми являются и друзья Ростислава, которые в большей степени сейчас на фронте и для которых он, по их словам, был примером того, что война равнозначна как на линии соприкосновения, так и на информационном поле.
У напарника в поле всегда было решение проблем и мнение. Когда мы застревали с ним в окопах, Ростик всегда подбадривал тем, что мы, как и воины, на месте должны терпеть и идти вперед.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
Симоньян прокомментировала удар ВСУ по группе журналистов РИА Новости
Вчера, 15:00

Последние дни

В свой день рождения — 18 июля — Ростислав успел встретиться с мамой в Донецке и отправить боевому напарнику видеосообщение с поздравлениями.
Ростислав хотел в августе сделать красивый подарок сыновьям, как вернется в Екатеринбург. Но судьба распорядилась иначе.
Вспоминая слова Журавлева, в голове стоит его фраза после одной из командировок: "Думаю, мы родились на этой войне, и наш жизненный путь логично, скорее всего, закончится здесь".
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
В Минобороны раскрыли подробности гибели военкора Журавлева в зоне СВО
Вчера, 14:54
 
Специальная военная операция на УкраинеМедиа - ОбществоУмер военкор Ростислав ЖуравлевРостислав ЖуравлевОбстрел группы журналистов в зоне СВО
 
 
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