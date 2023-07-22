https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885695739.html

Глава Минцифры выразил соболезнования семье Ростислава Журавлева

Глава Минцифры выразил соболезнования семье Ростислава Журавлева - РИА Новости, 22.07.2023

Глава Минцифры выразил соболезнования семье Ростислава Журавлева

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев принес искренние соболезнования семье погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, министерство готово оказать всю... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T16:14

2023-07-22T16:14

2023-07-22T16:22

ростислав журавлев

общество

умер военкор ростислав журавлев

обстрел группы журналистов в зоне сво

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев принес искренние соболезнования семье погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, министерство готово оказать всю необходимую поддержку его близким, а также любую помощь пострадавшим журналистам."К сожалению, сегодня произошло еще одно горе. Погиб корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв. Он выполнял свой профессиональный долг в зоне военных действий. Ростислав с коллегами из других изданий попал под обстрел. Были ранены журналисты РИА Новости и "Известий", - сказал Шадаев, слова которого опубликованы в Telegram-канале Минцифры.Он отметил, что журналисты находились в гражданском автомобиле и не могли быть военной целью, они стали жертвами чудовищной жестокости, их атаковали с использованием кассетных боеприпасов."Я приношу искренние соболезнования семье Ростислава. Мы готовы оказать всю необходимую поддержку его близким, а также любую помощь пострадавшим журналистам. Буду вместе с Союзом журналистов ходатайствовать о присвоении Ростиславу ордена Мужества", - пояснил Шадаев.Кроме того, он подчеркнул, что Ростислав всегда был в центре событий, побывал во многих горячих точках, ничего не боялся и имел награды за проявленную смелость."Главным для него было - рассказывать правду о том, что он видит. Молодой талантливый парень по праву пользовался уважением коллег, он не раз бывал на переднем крае, лично знал многих военных и не оставался в стороне, если нужна была помощь мирным гражданам", - заключил Шадаев.

https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885693627.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ростислав журавлев, общество, умер военкор ростислав журавлев, обстрел группы журналистов в зоне сво