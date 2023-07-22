Глава Минцифры выразил соболезнования семье Ростислава Журавлева

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев принес искренние соболезнования семье погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, министерство готово оказать всю необходимую поддержку его близким, а также любую помощь пострадавшим журналистам."К сожалению, сегодня произошло еще одно горе. Погиб корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв. Он выполнял свой профессиональный долг в зоне военных действий. Ростислав с коллегами из других изданий попал под обстрел. Были ранены журналисты РИА Новости и "Известий", - сказал Шадаев, слова которого опубликованы в Telegram-канале Минцифры.Он отметил, что журналисты находились в гражданском автомобиле и не могли быть военной целью, они стали жертвами чудовищной жестокости, их атаковали с использованием кассетных боеприпасов."Я приношу искренние соболезнования семье Ростислава. Мы готовы оказать всю необходимую поддержку его близким, а также любую помощь пострадавшим журналистам. Буду вместе с Союзом журналистов ходатайствовать о присвоении Ростиславу ордена Мужества", - пояснил Шадаев.Кроме того, он подчеркнул, что Ростислав всегда был в центре событий, побывал во многих горячих точках, ничего не боялся и имел награды за проявленную смелость."Главным для него было - рассказывать правду о том, что он видит. Молодой талантливый парень по праву пользовался уважением коллег, он не раз бывал на переднем крае, лично знал многих военных и не оставался в стороне, если нужна была помощь мирным гражданам", - заключил Шадаев.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев принес искренние соболезнования семье погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, министерство готово оказать всю необходимую поддержку его близким, а также любую помощь пострадавшим журналистам.
"К сожалению, сегодня произошло еще одно горе. Погиб корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв. Он выполнял свой профессиональный долг в зоне военных действий. Ростислав с коллегами из других изданий попал под обстрел. Были ранены журналисты РИА Новости и "Известий", - сказал Шадаев, слова которого опубликованы в Telegram-канале Минцифры.
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Он отметил, что журналисты находились в гражданском автомобиле и не могли быть военной целью, они стали жертвами чудовищной жестокости, их атаковали с использованием кассетных боеприпасов.
"Я приношу искренние соболезнования семье Ростислава. Мы готовы оказать всю необходимую поддержку его близким, а также любую помощь пострадавшим журналистам. Буду вместе с Союзом журналистов ходатайствовать о присвоении Ростиславу ордена Мужества", - пояснил Шадаев.
Кроме того, он подчеркнул, что Ростислав всегда был в центре событий, побывал во многих горячих точках, ничего не боялся и имел награды за проявленную смелость.
"Главным для него было - рассказывать правду о том, что он видит. Молодой талантливый парень по праву пользовался уважением коллег, он не раз бывал на переднем крае, лично знал многих военных и не оставался в стороне, если нужна была помощь мирным гражданам", - заключил Шадаев.
Трагедия произошла около 12:00 в районе населенного пункта Пятихатки. Журналисты РИА Новости и "Известий" готовили материалы об обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области.
Трагедия произошла около 12:00 в районе населенного пункта Пятихатки. Журналисты РИА Новости и "Известий" готовили материалы об обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области.
Как уточнили в Минобороны, ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами. Ранения различной тяжести получили еще четыре сотрудника СМИ, их оперативно переместили в полевые медучреждения.
Как уточнили в Минобороны, ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами. Ранения различной тяжести получили еще четыре сотрудника СМИ, их оперативно переместили в полевые медучреждения.
Трагедия произошла около 12:00 в районе населенного пункта Пятихатки. Журналисты РИА Новости и "Известий" готовили материалы об обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области.
Как уточнили в Минобороны, ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами. Ранения различной тяжести получили еще четыре сотрудника СМИ, их оперативно переместили в полевые медучреждения.
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