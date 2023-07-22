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Памяти Ростислава Журавлева - РИА Новости, 22.07.2023
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15:48 22.07.2023 (обновлено: 17:18 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885687380.html
Памяти Ростислава Журавлева
Памяти Ростислава Журавлева - РИА Новости, 22.07.2023
Памяти Ростислава Журавлева
Погиб мой друг и коллега Ростислав Журавлев, военкор РИА Новости. Не могу найти слов. В последний раз мы с ним виделись в конце марта на Запорожской АЭС, во... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T15:48
2023-07-22T17:18
ростислав журавлев
украина
миа "россия сегодня"
умер военкор ростислав журавлев
обстрел группы журналистов в зоне сво
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Погиб мой друг и коллега Ростислав Журавлев, военкор РИА Новости. Не могу найти слов. В последний раз мы с ним виделись в конце марта на Запорожской АЭС, во время визита Рафаэля Гросси. А по телефону разговаривали позавчера. Спросил его, когда в отпуск. Он ответил: "15 августа. А то что-то я уже подустал".Ростик действительно работал на износ, по-другому не умел. На редакционном "Патриоте" вместе с коллегами исколесил тысячи километров в зоне СВО. Командировки по четыре-пять месяцев, сотни переданных в редакцию "молний", видеосюжетов, эксклюзивов. Он был отличным военкором, профессионалом, на сто процентов преданным своему делу.И отличным человеком с непростой судьбой. Нацбол, ополченец первой волны, военкор. О войне он писал правдиво, поскольку был с ней знаком не понаслышке. В 2014-м встал на защиту молодой ДНР с пулеметом в руках. Позже остепенился, завел семью, плотно занялся журналистикой, работал на екатеринбуржском портале "Октагон", с 2022-го — в РИА Новости.Я с ним познакомился еще в Нагорном Карабахе в ноябре 2020-го, когда мы тщетно пытались найти в Степанакерте хоть что-нибудь поесть. Кафе не работали, в продуктовых магазинах — одни консервы. Тогда именно Ростик из нашей небольшой группы смог договориться с владельцем шалмана на местном рынке о горячем ужине. Да так увлек его беседой, что расчувствовавшийся шалманщик выставил бутылку тутового самогона за счет заведения.Ростик обладал недюжинной харизмой и легко располагал к себе людей. Веселый шутник и балагур. Смертельно серьезный, когда речь идет о деле, надежный как скала. Он никогда не шел на ненужный риск. И вряд ли в этот роковой день он совершил ошибку. Артиллерия и ракеты могут ударить куда угодно. А к такому риску военкор Журавлев уже давно привык.Спи спокойно, дружище. Мы за тебя поработаем.
https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885689085.html
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Андрей Коц
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Новости
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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ростислав журавлев, украина, миа "россия сегодня", умер военкор ростислав журавлев, обстрел группы журналистов в зоне сво
Ростислав Журавлев, Украина, МИА "Россия сегодня", Умер военкор Ростислав Журавлев, Обстрел группы журналистов в зоне СВО

Памяти Ростислава Журавлева

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоенкор РИА Новости Ростислав Журавлев
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости
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Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Архивное фото
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Андрей Коц
Андрей Коц
Все материалы
Погиб мой друг и коллега Ростислав Журавлев, военкор РИА Новости. Не могу найти слов. В последний раз мы с ним виделись в конце марта на Запорожской АЭС, во время визита Рафаэля Гросси. А по телефону разговаривали позавчера. Спросил его, когда в отпуск. Он ответил: "15 августа. А то что-то я уже подустал".
Ростик действительно работал на износ, по-другому не умел. На редакционном "Патриоте" вместе с коллегами исколесил тысячи километров в зоне СВО. Командировки по четыре-пять месяцев, сотни переданных в редакцию "молний", видеосюжетов, эксклюзивов. Он был отличным военкором, профессионалом, на сто процентов преданным своему делу.
"Опытнейший профессионал". Погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев
© Фото : Нежурка/Telegram

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб во время удара ВСУ в зоне спецоперации.

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб во время удара ВСУ в зоне спецоперации.

© Фото : Нежурка/Telegram
1 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Украинские военные обстреляли гражданскую машину в Запорожской области, сообщил врио главы региона Балицкий.

Военный корреспондент медиагруппы Россия сегодня Ростислав Журавлев (слева) разбирает присланные письма для бойцов на передовой, участвующих в боевых действиях на Запорожском направлении

Украинские военные обстреляли гражданскую машину в Запорожской области, сообщил врио главы региона Балицкий.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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2 из 12
© Фото : Нежурка/Telegram

Трагедия произошла около 12:00 в районе населенного пункта Пятихатки. Журналисты РИА Новости и "Известий" готовили материалы об обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области.

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев

Трагедия произошла около 12:00 в районе населенного пункта Пятихатки. Журналисты РИА Новости и "Известий" готовили материалы об обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области.

© Фото : Нежурка/Telegram
3 из 12
© Фото : Нежурка/Telegram

Как уточнили в Минобороны, ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами. Ранения различной тяжести получили еще четыре сотрудника СМИ, их оперативно переместили в полевые медучреждения.

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев

Как уточнили в Минобороны, ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами. Ранения различной тяжести получили еще четыре сотрудника СМИ, их оперативно переместили в полевые медучреждения.

© Фото : Нежурка/Telegram
4 из 12
© Фото : из архива Ростислава Журавлева

По словам гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, Журавлева похоронят по желанию его матери в Екатеринбурге, где он родился.

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев (слева)

По словам гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, Журавлева похоронят по желанию его матери в Екатеринбурге, где он родился.

© Фото : из архива Ростислава Журавлева
5 из 12
© Фото : Нежурка/Telegram

Киселев назвал погибшего военкора опытнейшим профессионалом, который был первым в самых опасных зонах и сообщал точную и важную информацию.

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев

Киселев назвал погибшего военкора опытнейшим профессионалом, который был первым в самых опасных зонах и сообщал точную и важную информацию.

© Фото : Нежурка/Telegram
6 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Смерть Журавлева также прокомментировала главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян: "Мы всех помним и все запомним".

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев

Смерть Журавлева также прокомментировала главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян: "Мы всех помним и все запомним".

© РИА Новости
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7 из 12
© РИА Новости

Глава СЖР Сергей Соловьев также выразил соболезнования родственникам погибшего, отметив опасность работы военкора.

Фотография военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева на экране в здании МИА Россия сегодня

Глава СЖР Сергей Соловьев также выразил соболезнования родственникам погибшего, отметив опасность работы военкора.

© РИА Новости
8 из 12
© РИА Новости / Telegram

Член ОП Александр Малькевич предложил присвоить Журавлеву орден Мужества, назвав его одним из ведущих военкоров России.

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев

Член ОП Александр Малькевич предложил присвоить Журавлеву орден Мужества, назвав его одним из ведущих военкоров России.

© РИА Новости / Telegram
9 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Вице-спикер Совфеда Косачев назвал гибель журналиста чудовищной новостью и заявил, что ответственность за обстрел журналистов лежит также на США.

Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев (слева)

Вице-спикер Совфеда Косачев назвал гибель журналиста чудовищной новостью и заявил, что ответственность за обстрел журналистов лежит также на США.

© РИА Новости
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10 из 12
© РИА Новости / Telegram

Ростиславу Журавлеву было 34 года.

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев

Ростиславу Журавлеву было 34 года.

© РИА Новости / Telegram
11 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В память о погибшем военкоре люди несут цветы к зданию международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве.

Девушка возлагает цветы у здания международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве в память о погибшем военкоре РИА Новости Ростиславе Журавлеве

В память о погибшем военкоре люди несут цветы к зданию международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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12 из 12

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб во время удара ВСУ в зоне спецоперации.

© Фото : Нежурка/Telegram
1 из 12

Украинские военные обстреляли гражданскую машину в Запорожской области, сообщил врио главы региона Балицкий.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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2 из 12

Трагедия произошла около 12:00 в районе населенного пункта Пятихатки. Журналисты РИА Новости и "Известий" готовили материалы об обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области.

© Фото : Нежурка/Telegram
3 из 12

Как уточнили в Минобороны, ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами. Ранения различной тяжести получили еще четыре сотрудника СМИ, их оперативно переместили в полевые медучреждения.

© Фото : Нежурка/Telegram
4 из 12

По словам гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, Журавлева похоронят по желанию его матери в Екатеринбурге, где он родился.

© Фото : из архива Ростислава Журавлева
5 из 12

Киселев назвал погибшего военкора опытнейшим профессионалом, который был первым в самых опасных зонах и сообщал точную и важную информацию.

© Фото : Нежурка/Telegram
6 из 12

Смерть Журавлева также прокомментировала главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян: "Мы всех помним и все запомним".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 12

Глава СЖР Сергей Соловьев также выразил соболезнования родственникам погибшего, отметив опасность работы военкора.

© РИА Новости
8 из 12

Член ОП Александр Малькевич предложил присвоить Журавлеву орден Мужества, назвав его одним из ведущих военкоров России.

© РИА Новости / Telegram
9 из 12

Вице-спикер Совфеда Косачев назвал гибель журналиста чудовищной новостью и заявил, что ответственность за обстрел журналистов лежит также на США.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 12

Ростиславу Журавлеву было 34 года.

© РИА Новости / Telegram
11 из 12

В память о погибшем военкоре люди несут цветы к зданию международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
12 из 12
И отличным человеком с непростой судьбой. Нацбол, ополченец первой волны, военкор. О войне он писал правдиво, поскольку был с ней знаком не понаслышке. В 2014-м встал на защиту молодой ДНР с пулеметом в руках. Позже остепенился, завел семью, плотно занялся журналистикой, работал на екатеринбуржском портале "Октагон", с 2022-го — в РИА Новости.
Я с ним познакомился еще в Нагорном Карабахе в ноябре 2020-го, когда мы тщетно пытались найти в Степанакерте хоть что-нибудь поесть. Кафе не работали, в продуктовых магазинах — одни консервы. Тогда именно Ростик из нашей небольшой группы смог договориться с владельцем шалмана на местном рынке о горячем ужине. Да так увлек его беседой, что расчувствовавшийся шалманщик выставил бутылку тутового самогона за счет заведения.
Ростик обладал недюжинной харизмой и легко располагал к себе людей. Веселый шутник и балагур. Смертельно серьезный, когда речь идет о деле, надежный как скала. Он никогда не шел на ненужный риск. И вряд ли в этот роковой день он совершил ошибку. Артиллерия и ракеты могут ударить куда угодно. А к такому риску военкор Журавлев уже давно привык.

Спи спокойно, дружище. Мы за тебя поработаем.
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
Биография Ростислава Журавлева
Вчера, 15:40
 
Ростислав ЖуравлевУкраинаМИА "Россия сегодня"Умер военкор Ростислав ЖуравлевОбстрел группы журналистов в зоне СВО
 
 
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