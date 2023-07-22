https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885687380.html

Памяти Ростислава Журавлева

Памяти Ростислава Журавлева - РИА Новости, 22.07.2023

Памяти Ростислава Журавлева

Погиб мой друг и коллега Ростислав Журавлев, военкор РИА Новости. Не могу найти слов. В последний раз мы с ним виделись в конце марта на Запорожской АЭС, во... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T15:48

2023-07-22T15:48

2023-07-22T17:18

ростислав журавлев

украина

миа "россия сегодня"

умер военкор ростислав журавлев

обстрел группы журналистов в зоне сво

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Погиб мой друг и коллега Ростислав Журавлев, военкор РИА Новости. Не могу найти слов. В последний раз мы с ним виделись в конце марта на Запорожской АЭС, во время визита Рафаэля Гросси. А по телефону разговаривали позавчера. Спросил его, когда в отпуск. Он ответил: "15 августа. А то что-то я уже подустал".Ростик действительно работал на износ, по-другому не умел. На редакционном "Патриоте" вместе с коллегами исколесил тысячи километров в зоне СВО. Командировки по четыре-пять месяцев, сотни переданных в редакцию "молний", видеосюжетов, эксклюзивов. Он был отличным военкором, профессионалом, на сто процентов преданным своему делу.И отличным человеком с непростой судьбой. Нацбол, ополченец первой волны, военкор. О войне он писал правдиво, поскольку был с ней знаком не понаслышке. В 2014-м встал на защиту молодой ДНР с пулеметом в руках. Позже остепенился, завел семью, плотно занялся журналистикой, работал на екатеринбуржском портале "Октагон", с 2022-го — в РИА Новости.Я с ним познакомился еще в Нагорном Карабахе в ноябре 2020-го, когда мы тщетно пытались найти в Степанакерте хоть что-нибудь поесть. Кафе не работали, в продуктовых магазинах — одни консервы. Тогда именно Ростик из нашей небольшой группы смог договориться с владельцем шалмана на местном рынке о горячем ужине. Да так увлек его беседой, что расчувствовавшийся шалманщик выставил бутылку тутового самогона за счет заведения.Ростик обладал недюжинной харизмой и легко располагал к себе людей. Веселый шутник и балагур. Смертельно серьезный, когда речь идет о деле, надежный как скала. Он никогда не шел на ненужный риск. И вряд ли в этот роковой день он совершил ошибку. Артиллерия и ракеты могут ударить куда угодно. А к такому риску военкор Журавлев уже давно привык.Спи спокойно, дружище. Мы за тебя поработаем.

https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885689085.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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Фрагменты репортажей погибшего Ростислава Журавлева подборка кадров 2023-07-22T15:48 true PT2M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

ростислав журавлев, украина, миа "россия сегодня", умер военкор ростислав журавлев, обстрел группы журналистов в зоне сво