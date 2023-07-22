Памяти Ростислава Журавлева

Погиб мой друг и коллега Ростислав Журавлев, военкор РИА Новости. Не могу найти слов. В последний раз мы с ним виделись в конце марта на Запорожской АЭС, во время визита Рафаэля Гросси. А по телефону разговаривали позавчера. Спросил его, когда в отпуск. Он ответил: "15 августа. А то что-то я уже подустал".Ростик действительно работал на износ, по-другому не умел. На редакционном "Патриоте" вместе с коллегами исколесил тысячи километров в зоне СВО. Командировки по четыре-пять месяцев, сотни переданных в редакцию "молний", видеосюжетов, эксклюзивов. Он был отличным военкором, профессионалом, на сто процентов преданным своему делу.И отличным человеком с непростой судьбой. Нацбол, ополченец первой волны, военкор. О войне он писал правдиво, поскольку был с ней знаком не понаслышке. В 2014-м встал на защиту молодой ДНР с пулеметом в руках. Позже остепенился, завел семью, плотно занялся журналистикой, работал на екатеринбуржском портале "Октагон", с 2022-го — в РИА Новости.Я с ним познакомился еще в Нагорном Карабахе в ноябре 2020-го, когда мы тщетно пытались найти в Степанакерте хоть что-нибудь поесть. Кафе не работали, в продуктовых магазинах — одни консервы. Тогда именно Ростик из нашей небольшой группы смог договориться с владельцем шалмана на местном рынке о горячем ужине. Да так увлек его беседой, что расчувствовавшийся шалманщик выставил бутылку тутового самогона за счет заведения.Ростик обладал недюжинной харизмой и легко располагал к себе людей. Веселый шутник и балагур. Смертельно серьезный, когда речь идет о деле, надежный как скала. Он никогда не шел на ненужный риск. И вряд ли в этот роковой день он совершил ошибку. Артиллерия и ракеты могут ударить куда угодно. А к такому риску военкор Журавлев уже давно привык.Спи спокойно, дружище. Мы за тебя поработаем.
Погиб мой друг и коллега Ростислав Журавлев, военкор РИА Новости. Не могу найти слов. В последний раз мы с ним виделись в конце марта на Запорожской АЭС, во время визита Рафаэля Гросси. А по телефону разговаривали позавчера. Спросил его, когда в отпуск. Он ответил: "15 августа. А то что-то я уже подустал".
Ростик действительно работал на износ, по-другому не умел. На редакционном "Патриоте" вместе с коллегами исколесил тысячи километров в зоне СВО. Командировки по четыре-пять месяцев, сотни переданных в редакцию "молний", видеосюжетов, эксклюзивов. Он был отличным военкором, профессионалом, на сто процентов преданным своему делу.
Трагедия произошла около 12:00 в районе населенного пункта Пятихатки. Журналисты РИА Новости и "Известий" готовили материалы об обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области.
Трагедия произошла около 12:00 в районе населенного пункта Пятихатки. Журналисты РИА Новости и "Известий" готовили материалы об обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области.
Как уточнили в Минобороны, ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами. Ранения различной тяжести получили еще четыре сотрудника СМИ, их оперативно переместили в полевые медучреждения.
Как уточнили в Минобороны, ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами. Ранения различной тяжести получили еще четыре сотрудника СМИ, их оперативно переместили в полевые медучреждения.
Трагедия произошла около 12:00 в районе населенного пункта Пятихатки. Журналисты РИА Новости и "Известий" готовили материалы об обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области.
Как уточнили в Минобороны, ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами. Ранения различной тяжести получили еще четыре сотрудника СМИ, их оперативно переместили в полевые медучреждения.
И отличным человеком с непростой судьбой. Нацбол, ополченец первой волны, военкор. О войне он писал правдиво, поскольку был с ней знаком не понаслышке. В 2014-м встал на защиту молодой ДНР с пулеметом в руках. Позже остепенился, завел семью, плотно занялся журналистикой, работал на екатеринбуржском портале "Октагон", с 2022-го — в РИА Новости.
Я с ним познакомился еще в Нагорном Карабахе в ноябре 2020-го, когда мы тщетно пытались найти в Степанакерте хоть что-нибудь поесть. Кафе не работали, в продуктовых магазинах — одни консервы. Тогда именно Ростик из нашей небольшой группы смог договориться с владельцем шалмана на местном рынке о горячем ужине. Да так увлек его беседой, что расчувствовавшийся шалманщик выставил бутылку тутового самогона за счет заведения.
Ростик обладал недюжинной харизмой и легко располагал к себе людей. Веселый шутник и балагур. Смертельно серьезный, когда речь идет о деле, надежный как скала. Он никогда не шел на ненужный риск. И вряд ли в этот роковой день он совершил ошибку. Артиллерия и ракеты могут ударить куда угодно. А к такому риску военкор Журавлев уже давно привык.
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