https://ria.ru/20230722/zhara-1885602953.html

Красная жара в Европе убила зеленую повестку

Красная жара в Европе убила зеленую повестку - РИА Новости, 22.07.2023

Красная жара в Европе убила зеленую повестку

Туристы, которые в это время года наводняют города и побережья Старого Света, спасаются бегством и отменяют бронирования. Любоваться древними камнями и... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T08:00

2023-07-22T08:00

2023-07-22T08:07

аналитика

грета тунберг

европа

сша

гессен

экология

евросоюз

электричество

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Туристы, которые в это время года наводняют города и побережья Старого Света, спасаются бегством и отменяют бронирования. Любоваться древними камнями и монументами при жаре от 40 градусов Цельсия и выше — удовольствие сомнительное, если вообще не смертельно опасное. Тепловой и солнечный удары могут оказаться фатальными. Европейцы, хоть умом и недалекие, но в быту практичные. Сдохнуть от зноя, любуясь Акрополем или римскими развалинами, да еще за большие деньги, дураков нет.Туристическая индустрия плачет горькими слезами (русские туристы, если б не рестрикции, могли наполнить кассовые ящички), но выхода не видит: кроме как раздавать воду и веера, сделать ничего не может.Почтенные седовласые синоптики говорят, что дальше будет только хуже, и что-то объясняют про "тепловой купол" и неподвижность "воздушных масс, пришедших из Сахары", но на самом деле проблема, как обычно в Европе, совершенно не в том, откуда и куда дует ветер, а в том, что на протяжении последней четверти века все, что связано с сохранением природы, было отдано на откуп, во-первых, дельцам, а во-вторых, недоумкам vulgaris.Киотские соглашения, которые, как нам объяснили, должны были регулировать выбросы парниковых газов, оказались на поверку чем-то вроде финансовой пирамиды. Та страна, у которой квоты на выбросы были излишними, могла их продать государству, промышленность которого квоты превышала. Торговля выхлопами была отдана в частные руки, нужно было лишь платить НДС в казну.Ощущение, что авторы Киотского протокола были злостными прогульщиками, поскольку правило, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется, для них так и осталось невыученным. Какая, собственно, разница, какая страна и насколько превышает (или наоборот) пресловутые квоты, если атмосфера, ветер и воздушные массы, которые перемещаются, не в курсе, что есть границы?Но это была лишь увертюра Мерлезонского балета. Первое действие началось с соло об озоновой дыре, которая буквально сожрет все живое, пропустив смертельные для растительности дозы лучей ультрафиолетового спектра. Крик — "мама, мы все сдохнем!" — стоял аж до стратосферы. Экс-вице-президент США Альберт Гор даже фильм сделал и отхватил за него Нобелевку в номинации "За мир". Апокалипсиса не произошло. Но глобалистов ничего не может остановить.Спустя несколько лет они выдвинули тезис о "необратимых изменениях климата", если человечество не перестанет питаться мясом, не пересядет на любой, кроме личного авто, транспорт, если не прекратит мыться и даже готовить еду. Потому что все эти бытовые действия несут страшные изменения. Сберечь природу? Или спустить за собой воду в туалете и провести лишние две минуты под душем? Европейский "золотой полумиллиард" решили поставить именно перед такой дилеммой.Продвинуть идею захотели все через тех же прогульщиков от политики, назвав их гордо "экологическими активистами" и начав массированно вкладываться в финансирование разных зеленых группировок, помогая им стать партиями и преобразовав в политическую силу с существенным электоральным весом.В результате получили в качестве центральной фигуры пиара Грету Тунберг, а в качестве властей — то же германское федеральное правительство, где зеленая глава МИД лажает и по истории, и по геометрии. Нет ни малейшего основания сомневаться в том, что знание природных явлений и владение матчастью по экологии примерно на том же уровне. Поэтому, например, власти земли Гессен, вдохновленные идеей экологии в Бербок-стиле, решили вырубить две тысячи гектаров леса, чтобы заставить все ветряками.Во Франции не власти (пока), но общественники — поклонники Греты Тунберг — изувечили тысячи яблоневых деревьев. Потому что аграрий чуть больше, чем нужно, их поливал и чуть чаще использовал свой грузовичок с дизелем для сбора урожая.Но это, так сказать, местные проблемы. А есть общий казус — к своему вящему удивлению, глобалисты выяснили, что зеленый переход — это не катать Грету на яхте через Атлантику, а полная перестройка всего, включая здания заводов. Например. А материалы и ресурсы шли из… правильно, России. Как и энергоносители. Стоимость того и другого в связи с дефицитом взлетела практически туда, где висит "тепловой купол". Поэтому, посчитав издержки, от экологической гигантомании начинают отказываться.И это — лишь начало разрушения пирамиды из вранья, глупости и алчности.В этой связи, если бы все эти двоечники умели думать хотя бы на пару шагов вперед, они, во-первых, обратились бы к российскому опыту и идеям в сфере экологии, во-вторых, уж если встали на дорожку циклопических трат, поинтересовались бы, откуда берется электричество, газ и все прочее. Но не случилось, не удалось. Роскошь и изобилие наших ресурсов нам и достанется. Водные богатства неисчерпаемы. Нам повезло и с геологией, и с географией.А задыхающейся Европе, вот всем этим древним камням, мы сочувствуем, конечно, но и напоминаем, что дурак все делает не так. Ну и посоветуем отправить Бербок, несмотря на жару и каникулы, доучиваться. Чтобы ликвидировать лакуны в элементарных знаниях. А за соседней партой ее уже наверняка ждет Грета Тунберг.Глобалистам: если у вас проблемы, обращайтесь — не стесняясь. Всегда поможем советом. Но на нашу воду и прочие ресурсы больше не рассчитывайте.

https://ria.ru/20230721/ispaniya-1885216544.html

https://ria.ru/20230720/copernicus-1885270068.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230718/zhara-1884798528.html

https://ria.ru/20230629/elektromobil-1881004268.html

https://ria.ru/20230523/elektrichestvo-1873484010.html

https://ria.ru/20230721/zhara-1885462085.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, грета тунберг, европа, сша, гессен, экология, евросоюз, электричество, погода, жкх