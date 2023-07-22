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Зеленский обсудил с НАТО шаги по разблокированию зернового коридора - РИА Новости, 22.07.2023
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16:30 22.07.2023
https://ria.ru/20230722/zerno-1885698250.html
Зеленский обсудил с НАТО шаги по разблокированию зернового коридора
Зеленский обсудил с НАТО шаги по разблокированию зернового коридора - РИА Новости, 22.07.2023
Зеленский обсудил с НАТО шаги по разблокированию зернового коридора
Владимир Зеленский заявил, что обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию в Черном море, шаги по разблокированию зернового коридора и действия по... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T16:30
2023-07-22T16:30
черное море
владимир зеленский
нато
зерновая сделка
оон
россельхозбанк
йенс столтенберг
россия
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию в Черном море, шаги по разблокированию зернового коридора и действия по интеграции Украины в НАТО. "Провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время вильнюсского саммита альянса, а также дальнейшие действия по интеграции Украины в НАТО", - написал Зеленский в своем телеграм-канале. По его словам, собеседники также поделились своими оценками ситуации в Черном море и рисков, "которые она создает для глобальной продовольственной безопасности". "Определили первоочередные и будущие шаги, необходимые для разблокирования и устойчивого функционирования черноморского зернового коридора", - отметил Зеленский. Россия ранее уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении с 18 июля зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года, - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин также неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщили ранее в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20230722/sdelka-1885633121.html
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черное море, владимир зеленский, нато, зерновая сделка, оон, россельхозбанк, йенс столтенберг, россия, украина, владимир путин
Черное море, Владимир Зеленский, НАТО, Зерновая сделка, ООН, Россельхозбанк, Йенс Столтенберг, Россия, Украина, Владимир Путин
Зеленский обсудил с НАТО шаги по разблокированию зернового коридора

Зеленский обсудил со Столтенбергом шаги по разблокированию зернового коридора

© AP Photo / Efrem LukatskyГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию в Черном море, шаги по разблокированию зернового коридора и действия по интеграции Украины в НАТО.
"Провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время вильнюсского саммита альянса, а также дальнейшие действия по интеграции Украины в НАТО", - написал Зеленский в своем телеграм-канале.
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По его словам, собеседники также поделились своими оценками ситуации в Черном море и рисков, "которые она создает для глобальной продовольственной безопасности". "Определили первоочередные и будущие шаги, необходимые для разблокирования и устойчивого функционирования черноморского зернового коридора", - отметил Зеленский.
Россия ранее уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении с 18 июля зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года, - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.
Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин также неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщили ранее в Минобороны РФ.
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Черное мореВладимир ЗеленскийНАТОЗерновая сделкаООНРоссельхозбанкЙенс СтолтенбергРоссияУкраинаВладимир Путин
 
 
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