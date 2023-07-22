Зеленский обсудил с НАТО шаги по разблокированию зернового коридора
Зеленский обсудил со Столтенбергом шаги по разблокированию зернового коридора
© AP Photo / Efrem LukatskyГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию в Черном море, шаги по разблокированию зернового коридора и действия по интеграции Украины в НАТО.
"Провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время вильнюсского саммита альянса, а также дальнейшие действия по интеграции Украины в НАТО", - написал Зеленский в своем телеграм-канале.
По его словам, собеседники также поделились своими оценками ситуации в Черном море и рисков, "которые она создает для глобальной продовольственной безопасности". "Определили первоочередные и будущие шаги, необходимые для разблокирования и устойчивого функционирования черноморского зернового коридора", - отметил Зеленский.
Россия ранее уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении с 18 июля зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года, - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.
Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин также неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщили ранее в Минобороны РФ.