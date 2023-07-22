https://ria.ru/20230722/zerno-1885698250.html

Зеленский обсудил с НАТО шаги по разблокированию зернового коридора

Зеленский обсудил с НАТО шаги по разблокированию зернового коридора - РИА Новости, 22.07.2023

Зеленский обсудил с НАТО шаги по разблокированию зернового коридора

Владимир Зеленский заявил, что обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию в Черном море, шаги по разблокированию зернового коридора и действия по... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T16:30

2023-07-22T16:30

2023-07-22T16:30

черное море

владимир зеленский

нато

зерновая сделка

оон

россельхозбанк

йенс столтенберг

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866643060_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_231441f9261c12246cfceb2e8263fd4b.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию в Черном море, шаги по разблокированию зернового коридора и действия по интеграции Украины в НАТО. "Провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время вильнюсского саммита альянса, а также дальнейшие действия по интеграции Украины в НАТО", - написал Зеленский в своем телеграм-канале. По его словам, собеседники также поделились своими оценками ситуации в Черном море и рисков, "которые она создает для глобальной продовольственной безопасности". "Определили первоочередные и будущие шаги, необходимые для разблокирования и устойчивого функционирования черноморского зернового коридора", - отметил Зеленский. Россия ранее уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении с 18 июля зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года, - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин также неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщили ранее в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20230722/sdelka-1885633121.html

https://ria.ru/20230721/sdelka-1885620702.html

черное море

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

черное море, владимир зеленский, нато, зерновая сделка, оон, россельхозбанк, йенс столтенберг, россия, украина, владимир путин