https://ria.ru/20230722/zelenskiy-1885743723.html

Зеленский попросил созвать Совет Украина — НАТО по зерновой сделке

Зеленский попросил созвать Совет Украина — НАТО по зерновой сделке - РИА Новости, 23.07.2023

Зеленский попросил созвать Совет Украина — НАТО по зерновой сделке

Владимир Зеленский попросил генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга созвать Совет Украина — НАТО по поводу ситуации в Черном море и зернового... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-22T22:12

2023-07-22T22:12

2023-07-23T01:01

в мире

украина

черное море

россия

владимир зеленский

йенс столтенберг

владимир путин

нато

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский попросил генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга созвать Совет Украина — НАТО по поводу ситуации в Черном море и зернового коридора."Я обратился к Йенсу (Столтенбергу. — Прим. ред.) с предложением безотлагательно созвать такой Совет (Украина — НАТО. — Прим. ред.) для соответствующих кризисных консультаций. На днях встреча состоится. Кризис безопасности в Черном море мы можем преодолеть", — сказал он в вечернем видеообращении.Ранее сегодня Зеленский заявил, что обсудил со Столтенбергом ситуацию в Черном море, шаги по разблокированию зернового коридора и действия по интеграции Украины в НАТО. Черноморская инициатива, подписанная в прошлом году представителями России, Турции, Украины и ООН, перестала действовать 18 июля. Ее условия предполагали вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений из трех черноморских портов, включая Одессу.Это была составная часть пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривала разблокировку экспорта российского продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и другие шаги.Как заявил в среду президент России Владимир Путин, без выполнения пунктов меморандума "продолжение зерновой сделки в том виде, в котором она существовала, потеряло всякий смысл". По его словам, Москва рассмотрит возможность вернуться к исполнению соглашения, если будут учтены и реализованы все без исключения принципы ее участия в нем.

https://ria.ru/20230721/sdelka-1885620702.html

украина

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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