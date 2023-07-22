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Зеленский попросил созвать Совет Украина — НАТО по зерновой сделке - РИА Новости, 23.07.2023
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22:12 22.07.2023 (обновлено: 01:01 23.07.2023)
https://ria.ru/20230722/zelenskiy-1885743723.html
Зеленский попросил созвать Совет Украина — НАТО по зерновой сделке
Зеленский попросил созвать Совет Украина — НАТО по зерновой сделке - РИА Новости, 23.07.2023
Зеленский попросил созвать Совет Украина — НАТО по зерновой сделке
Владимир Зеленский попросил генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга созвать Совет Украина — НАТО по поводу ситуации в Черном море и зернового... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-22T22:12
2023-07-23T01:01
в мире
украина
черное море
россия
владимир зеленский
йенс столтенберг
владимир путин
нато
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский попросил генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга созвать Совет Украина — НАТО по поводу ситуации в Черном море и зернового коридора.&quot;Я обратился к Йенсу (Столтенбергу. — Прим. ред.) с предложением безотлагательно созвать такой Совет (Украина — НАТО. — Прим. ред.) для соответствующих кризисных консультаций. На днях встреча состоится. Кризис безопасности в Черном море мы можем преодолеть&quot;, — сказал он в вечернем видеообращении.Ранее сегодня Зеленский заявил, что обсудил со Столтенбергом ситуацию в Черном море, шаги по разблокированию зернового коридора и действия по интеграции Украины в НАТО. Черноморская инициатива, подписанная в прошлом году представителями России, Турции, Украины и ООН, перестала действовать 18 июля. Ее условия предполагали вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений из трех черноморских портов, включая Одессу.Это была составная часть пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривала разблокировку экспорта российского продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и другие шаги.Как заявил в среду президент России Владимир Путин, без выполнения пунктов меморандума "продолжение зерновой сделки в том виде, в котором она существовала, потеряло всякий смысл". По его словам, Москва рассмотрит возможность вернуться к исполнению соглашения, если будут учтены и реализованы все без исключения принципы ее участия в нем.
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в мире, украина, черное море, россия, владимир зеленский, йенс столтенберг, владимир путин, нато, оон, зерновая сделка
В мире, Украина, Черное море, Россия, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг, Владимир Путин, НАТО, ООН, Зерновая сделка
Зеленский попросил созвать Совет Украина — НАТО по зерновой сделке

Владимир Зеленский: на днях состоится заседание Совета Украина — НАТО по зерновой сделке

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский попросил генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга созвать Совет Украина — НАТО по поводу ситуации в Черном море и зернового коридора.
«

"Я обратился к Йенсу (Столтенбергу. — Прим. ред.) с предложением безотлагательно созвать такой Совет (Украина — НАТО. — Прим. ред.) для соответствующих кризисных консультаций. На днях встреча состоится. Кризис безопасности в Черном море мы можем преодолеть", — сказал он в вечернем видеообращении.

Ранее сегодня Зеленский заявил, что обсудил со Столтенбергом ситуацию в Черном море, шаги по разблокированию зернового коридора и действия по интеграции Украины в НАТО.
Черноморская инициатива, подписанная в прошлом году представителями России, Турции, Украины и ООН, перестала действовать 18 июля. Ее условия предполагали вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений из трех черноморских портов, включая Одессу.
Это была составная часть пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривала разблокировку экспорта российского продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, восстановление работы аммиакопровода ТольяттиОдесса и другие шаги.
Как заявил в среду президент России Владимир Путин, без выполнения пунктов меморандума "продолжение зерновой сделки в том виде, в котором она существовала, потеряло всякий смысл". По его словам, Москва рассмотрит возможность вернуться к исполнению соглашения, если будут учтены и реализованы все без исключения принципы ее участия в нем.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Полянский назвал семь условий возвращения России в зерновую сделку
21 июля, 23:00
 
В миреУкраинаЧерное мореРоссияВладимир ЗеленскийЙенс СтолтенбергВладимир ПутинНАТОООНЗерновая сделка
 
 
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