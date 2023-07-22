Зеленский попросил созвать Совет Украина — НАТО по зерновой сделке
Владимир Зеленский: на днях состоится заседание Совета Украина — НАТО по зерновой сделке
© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский попросил генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга созвать Совет Украина — НАТО по поводу ситуации в Черном море и зернового коридора.
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"Я обратился к Йенсу (Столтенбергу. — Прим. ред.) с предложением безотлагательно созвать такой Совет (Украина — НАТО. — Прим. ред.) для соответствующих кризисных консультаций. На днях встреча состоится. Кризис безопасности в Черном море мы можем преодолеть", — сказал он в вечернем видеообращении.
Ранее сегодня Зеленский заявил, что обсудил со Столтенбергом ситуацию в Черном море, шаги по разблокированию зернового коридора и действия по интеграции Украины в НАТО.
Черноморская инициатива, подписанная в прошлом году представителями России, Турции, Украины и ООН, перестала действовать 18 июля. Ее условия предполагали вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений из трех черноморских портов, включая Одессу.
Это была составная часть пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривала разблокировку экспорта российского продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и другие шаги.
Как заявил в среду президент России Владимир Путин, без выполнения пунктов меморандума "продолжение зерновой сделки в том виде, в котором она существовала, потеряло всякий смысл". По его словам, Москва рассмотрит возможность вернуться к исполнению соглашения, если будут учтены и реализованы все без исключения принципы ее участия в нем.