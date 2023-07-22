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Зеленский заявил, что вопросы вооружения Украины еще не решены - РИА Новости, 22.07.2023
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16:37 22.07.2023 (обновлено: 19:03 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/vooruzhenie-1885699265.html
Зеленский заявил, что вопросы вооружения Украины еще не решены
Зеленский заявил, что вопросы вооружения Украины еще не решены - РИА Новости, 22.07.2023
Зеленский заявил, что вопросы вооружения Украины еще не решены
ВСУ не хватает дальнобойной артиллерии НАТО, о поставках которой Киеву пока не удалась договориться с союзниками, заявил президент Украины Владимир Зеленский в... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T16:37
2023-07-22T19:03
в мире
киев
владимир зеленский
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. ВСУ не хватает дальнобойной артиллерии НАТО, о поставках которой Киеву пока не удалась договориться с союзниками, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видео, опубликованном в его телеграм-канале."Если честно, мы не решили некоторые вопросы относительно соответствующих дефицитных и вопиющих видов оружия. Все же я бы обратил внимание на дальнобойное оружие, дальнобойную артиллерию", — сказал он. Политик отметил, что вопрос поставок оружия зависит от США. При этом ВСУ не хватает боевых самолетов как "в качественном, так и в количественном" показателе. "Мир разблокировал вопрос тренировочных миссий (по обучению пилотов. — Прим. ред.), мы в августе их начнем", — добавил он. Контрнаступление ВСУ на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск — "во всяком случае, пока" — нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом контрнаступления ВСУ. Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля указал, что противник не достиг своих целей ни на одном направлении, при этом потеряв свыше 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ отметили, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику. Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что украинское наступление будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
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в мире, киев, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, владимир путин, сша, украина
В мире, Киев, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, США, Украина
Зеленский заявил, что вопросы вооружения Украины еще не решены

Зеленский: ВСУ не хватает дальнобойной артиллерии НАТО и боевых самолетов

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. ВСУ не хватает дальнобойной артиллерии НАТО, о поставках которой Киеву пока не удалась договориться с союзниками, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видео, опубликованном в его телеграм-канале.
«
"Если честно, мы не решили некоторые вопросы относительно соответствующих дефицитных и вопиющих видов оружия. Все же я бы обратил внимание на дальнобойное оружие, дальнобойную артиллерию", — сказал он.
Политик отметил, что вопрос поставок оружия зависит от США. При этом ВСУ не хватает боевых самолетов как "в качественном, так и в количественном" показателе.
"Мир разблокировал вопрос тренировочных миссий (по обучению пилотов. — Прим. ред.), мы в августе их начнем", — добавил он.
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Контрнаступление ВСУ на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.
Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск — "во всяком случае, пока" — нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом контрнаступления ВСУ. Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля указал, что противник не достиг своих целей ни на одном направлении, при этом потеряв свыше 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.
На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ отметили, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику. Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что украинское наступление будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
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