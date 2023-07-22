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Сейсмолог исключил угрозу землетрясений на турецких курортах - РИА Новости, 22.07.2023
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03:28 22.07.2023
https://ria.ru/20230722/turtsiya-1885632103.html
Сейсмолог исключил угрозу землетрясений на турецких курортах
Сейсмолог исключил угрозу землетрясений на турецких курортах - РИА Новости, 22.07.2023
Сейсмолог исключил угрозу землетрясений на турецких курортах
Опасности сейсмической активности на турецком побережье нет, последствия землетрясения в феврале на курортных городах "не сказались и не скажутся", сообщил РИА... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T03:28
2023-07-22T03:28
турция
кахраманмараш
сирия
российская академия наук
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Опасности сейсмической активности на турецком побережье нет, последствия землетрясения в феврале на курортных городах "не сказались и не скажутся", сообщил РИА Новости директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин. "Нет", - ответил Шебалин на вопрос, затрагивает ли сейсмически опасный район Турции курортную зону. "На курортах это никак не сказалось и не скажется. Никакой связи между землетрясением в феврале и курортным сезоном нет", - добавил эксперт. Мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения катастрофой века. Число погибших при землетрясениях 6 февраля на юго-востоке Турции достигло 50,5 тысячи человек. Подземные толчки магнитудой от 3 до 4 также фиксировались в Кахраманмараше в течение июля.
https://ria.ru/20230721/zemletryasenie-1885403582.html
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кахраманмараш
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турция, кахраманмараш, сирия, российская академия наук
Турция, Кахраманмараш, Сирия, Российская академия наук
Сейсмолог исключил угрозу землетрясений на турецких курортах

Сейсмолог Шебалин: опасности землетрясений на турецком побережье и курортах нет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТурецкий курорт Анталья
Турецкий курорт Анталья - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Турецкий курорт Анталья. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Опасности сейсмической активности на турецком побережье нет, последствия землетрясения в феврале на курортных городах "не сказались и не скажутся", сообщил РИА Новости директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.
"Нет", - ответил Шебалин на вопрос, затрагивает ли сейсмически опасный район Турции курортную зону.
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"На курортах это никак не сказалось и не скажется. Никакой связи между землетрясением в феврале и курортным сезоном нет", - добавил эксперт.
Мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии.
Власти Турции назвали землетрясения катастрофой века. Число погибших при землетрясениях 6 февраля на юго-востоке Турции достигло 50,5 тысячи человек.
Подземные толчки магнитудой от 3 до 4 также фиксировались в Кахраманмараше в течение июля.
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ТурцияКахраманмарашСирияРоссийская академия наук
 
 
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