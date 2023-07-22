https://ria.ru/20230722/soboleznovaniya-1885750049.html

Президент Никарагуа выразил соболезнования родным военкора Журавлева

Президент Никарагуа выразил соболезнования родным военкора Журавлева - РИА Новости, 23.07.2023

Президент Никарагуа выразил соболезнования родным военкора Журавлева

Президент Никарагуа Даниэль Ортега и вице-президент Росарио Мурильо выразили соболезнования в связи с гибелью военкора РИА Новости Ростислава Журавлева,... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-22T23:33

2023-07-22T23:33

2023-07-23T00:01

специальная военная операция на украине

в мире

никарагуа

россия

киев

ростислав журавлев

даниэль ортега

мария захарова

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МЕХИКО, 22 июл - РИА Новости. Президент Никарагуа Даниэль Ортега и вице-президент Росарио Мурильо выразили соболезнования в связи с гибелью военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, официальное коммюнике правительства было направлено руководству медиагруппы "Россия сегодня". "От имени братского народа и работников СМИ мы солидарно обращаемся к родственникам и друзьям товарищей Константина Михальчевского, Романа Польшакова, Дмитрия Шилкова, раненных при атаке, и товарища Ростислава Журавлева, военного корреспондента, погибшего в результате украинского обстрела кассетными боеприпасами. Все они исполняли свой священный долг рассказывать правду", - говорится в тексте сообщения. Ортега и Мурильо выразили солидарность "с народом и семьями Российской Федерации, а также с журналистами, которые показывают истинное лицо истории в эти времена фальсификаций, очерняющей лжи, диффамации, клеветы и дегуманизации жизни".Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, работающий в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений, а фотокорреспондент Константин Михальчевский был ранен, его состояние стабильное. Корреспондент "Известий" Роман Польшаков получил осколочные ранения и перелом ноги, у оператора телеканала Дмитрия Шилкова также осколочные ранения и перелом тазобедренных костей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы.По данным Минобороны России, удар был нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Ростислава Журавлева.

https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885687380.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, никарагуа, россия, киев, ростислав журавлев, даниэль ортега, мария захарова, оон, умер военкор ростислав журавлев