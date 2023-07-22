https://ria.ru/20230722/sallivan-1885634089.html

Белый дом признал большие потери у ВСУ

Белый дом признал большие потери у ВСУ - РИА Новости, 22.07.2023

Белый дом признал большие потери у ВСУ

Потери украинских сил при контрнаступлении значительны, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T04:46

2023-07-22T04:46

2023-07-22T05:24

специальная военная операция на украине

сша

россия

джейк салливан

владимир зеленский

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Потери украинских сил при контрнаступлении значительны, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан."Значительно количество пострадавших и погибших украинских бойцов в этом контрнаступлении. Оно идет, идет тяжело, но мы говорили, что оно будет тяжелым", - сказал он на форуме в Аспене.Украинцы не использовали в боях все имеющиеся силы и ждут подходящего момента, Вашингтон консультирует их по этому вопросу, но решать Киеву, заявил Салливан.Невысокие темпыВладимир Зеленский, выступая на Аспеновском форуме в США, признал невысокие темпы контрнаступления, но пообещал, что вскоре оно ускорится, поскольку, по его словам, украинские войска постепенно преодолевают минные поля.Он также заявил, что при всем желании быстрой победы командование якобы бережет личный состав и не хочет "бросать людей под танки"."У них (российских войск) было даже больше времени, чем им было нужно, поскольку они построили больше таких (оборонительных) линий и установили множество мин на наших полях, отсюда замедленные темпы наших контрнаступательных действий", - сказал Зеленский через переводчика.Результатов нетПрезидент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета Безопасности России в пятницу констатировал отсутствие результатов украинского контрнаступления. Глава государства отметил, что командование спецоперацией действует профессионально, долг выполняет стойко, а хваленая и неуязвимая западная техника горит и уступает иногда советскому оружию."Сегодня очевидно, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы результатами так называемого контрнаступления, о котором в предыдущие месяцы громко вещали нынешние украинские власти", - добавил Путин.Украинское контрнаступлениеУкраинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении.На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".

https://ria.ru/20230722/general-1885633410.html

https://ria.ru/20230722/ukraina-1885630432.html

https://ria.ru/20230721/rezultat-1885577969.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

сша, россия, джейк салливан, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины