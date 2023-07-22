https://ria.ru/20230722/predpriyatie-1885642995.html

В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие

В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие - РИА Новости, 22.07.2023

В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил в телеграм-канале о повреждении промышленного предприятия в Никополе в результате... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T08:57

2023-07-22T08:57

2023-07-22T08:57

в мире

днепропетровская область

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874308740_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7aec5c48ab8749d3fa13bc37a64d2a5b.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил в телеграм-канале о повреждении промышленного предприятия в Никополе в результате обстрела. В ночь на субботу была объявлена воздушная тревога в ряде областей Украины. "Вчера вечером враг накрыл артиллерийским огнем Никополь. Повреждено промышленное предприятие", - написал Лысак.По его словам, также повреждена линия электропередачи (ЛЭП). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230722/uzhas-1885636237.html

днепропетровская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, днепропетровская область, украина