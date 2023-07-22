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В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие - РИА Новости, 22.07.2023
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08:57 22.07.2023
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В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие
В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие - РИА Новости, 22.07.2023
В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил в телеграм-канале о повреждении промышленного предприятия в Никополе в результате... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T08:57
2023-07-22T08:57
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил в телеграм-канале о повреждении промышленного предприятия в Никополе в результате обстрела. В ночь на субботу была объявлена воздушная тревога в ряде областей Украины. "Вчера вечером враг накрыл артиллерийским огнем Никополь. Повреждено промышленное предприятие", - написал Лысак.По его словам, также повреждена линия электропередачи (ЛЭП). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, днепропетровская область, украина
В мире, Днепропетровская область, Украина
В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие

Глава Днепропетровской ВГА Лысак сообщил о повреждении промышленного предприятия

© iStock.com / Victoria Kotlyarchuk Город Днепропетровск, Украина
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© iStock.com / Victoria Kotlyarchuk
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил в телеграм-канале о повреждении промышленного предприятия в Никополе в результате обстрела.
В ночь на субботу была объявлена воздушная тревога в ряде областей Украины.
"Вчера вечером враг накрыл артиллерийским огнем Никополь. Повреждено промышленное предприятие", - написал Лысак.
По его словам, также повреждена линия электропередачи (ЛЭП).
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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