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В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие
В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие - РИА Новости, 22.07.2023
В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил в телеграм-канале о повреждении промышленного предприятия в Никополе в результате... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T08:57
2023-07-22T08:57
2023-07-22T08:57
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днепропетровская область
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил в телеграм-канале о повреждении промышленного предприятия в Никополе в результате обстрела. В ночь на субботу была объявлена воздушная тревога в ряде областей Украины. "Вчера вечером враг накрыл артиллерийским огнем Никополь. Повреждено промышленное предприятие", - написал Лысак.По его словам, также повреждена линия электропередачи (ЛЭП). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230722/uzhas-1885636237.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, украина
В мире, Днепропетровская область, Украина
В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие
Глава Днепропетровской ВГА Лысак сообщил о повреждении промышленного предприятия