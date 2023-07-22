Трамп назвал безумием даже думать о приеме Украины в НАТО
Трамп: даже думать о приеме Украины в НАТО — безумие
© AP Photo / Evan VucciБывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Бывший президент США Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что даже думать о приеме Украины в НАТО - безумие.
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"Информация о том, что мы просто рассматриваем прием Украины в НАТО в это время, полнейшее безумие", - заявил Трамп в видеообращении.
По словам политика, нынешняя администрация во главе с Джо Байденом втягивает США в третью мировую войну. "В интересах нации, которая заплатила его семье миллионы и миллионы долларов очевидных взяток. Вам просто нужно посмотреть, сколько Китай, Украина заплатили семье Байдена", - сказал Трамп.
Как заявил бывший американский президент, нынешняя администрация не компетентна и не должна рисковать развязыванием войны с Россией или Китаем.
Саммит НАТО прошел в Вильнюсе 11-12 июля. По его итогам Киев не получил приглашения в альянс. Более того, генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что вопрос о членстве Украины потеряет актуальность, если она не сумеет одержать победу в противостоянии с Россией. Страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Украины, однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации. МИД России заявил по окончании саммита, что НАТО окончательно вернулась к схемам холодной войны, а Украине уготована роль главного расходного материала в развязанной альянсом гибридной войне с РФ.
Россия не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва обращала внимание на втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в альянс, как и разную реакцию на нее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.