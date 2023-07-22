https://ria.ru/20230722/nato-1885742833.html

Трамп назвал безумием даже думать о приеме Украины в НАТО

Трамп назвал безумием даже думать о приеме Украины в НАТО - РИА Новости, 22.07.2023

Трамп назвал безумием даже думать о приеме Украины в НАТО

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что даже думать о приеме Украины в НАТО - безумие. РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T22:00

2023-07-22T22:00

2023-07-22T22:00

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ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что даже думать о приеме Украины в НАТО - безумие. "Информация о том, что мы просто рассматриваем прием Украины в НАТО в это время, полнейшее безумие", - заявил Трамп в видеообращении. По словам политика, нынешняя администрация во главе с Джо Байденом втягивает США в третью мировую войну. "В интересах нации, которая заплатила его семье миллионы и миллионы долларов очевидных взяток. Вам просто нужно посмотреть, сколько Китай, Украина заплатили семье Байдена", - сказал Трамп. Как заявил бывший американский президент, нынешняя администрация не компетентна и не должна рисковать развязыванием войны с Россией или Китаем. Саммит НАТО прошел в Вильнюсе 11-12 июля. По его итогам Киев не получил приглашения в альянс. Более того, генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что вопрос о членстве Украины потеряет актуальность, если она не сумеет одержать победу в противостоянии с Россией. Страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Украины, однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации. МИД России заявил по окончании саммита, что НАТО окончательно вернулась к схемам холодной войны, а Украине уготована роль главного расходного материала в развязанной альянсом гибридной войне с РФ. Россия не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва обращала внимание на втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в альянс, как и разную реакцию на нее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20230721/ssha-1885386809.html

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в мире, украина, дональд трамп, нато, g7, россия, киев, йенс столтенберг, джо байден