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Трамп назвал безумием даже думать о приеме Украины в НАТО - РИА Новости, 22.07.2023
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22:00 22.07.2023
https://ria.ru/20230722/nato-1885742833.html
Трамп назвал безумием даже думать о приеме Украины в НАТО
Трамп назвал безумием даже думать о приеме Украины в НАТО - РИА Новости, 22.07.2023
Трамп назвал безумием даже думать о приеме Украины в НАТО
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что даже думать о приеме Украины в НАТО - безумие. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T22:00
2023-07-22T22:00
в мире
украина
дональд трамп
нато
g7
россия
киев
йенс столтенберг
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ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что даже думать о приеме Украины в НАТО - безумие. "Информация о том, что мы просто рассматриваем прием Украины в НАТО в это время, полнейшее безумие", - заявил Трамп в видеообращении. По словам политика, нынешняя администрация во главе с Джо Байденом втягивает США в третью мировую войну. "В интересах нации, которая заплатила его семье миллионы и миллионы долларов очевидных взяток. Вам просто нужно посмотреть, сколько Китай, Украина заплатили семье Байдена", - сказал Трамп. Как заявил бывший американский президент, нынешняя администрация не компетентна и не должна рисковать развязыванием войны с Россией или Китаем. Саммит НАТО прошел в Вильнюсе 11-12 июля. По его итогам Киев не получил приглашения в альянс. Более того, генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что вопрос о членстве Украины потеряет актуальность, если она не сумеет одержать победу в противостоянии с Россией. Страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Украины, однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации. МИД России заявил по окончании саммита, что НАТО окончательно вернулась к схемам холодной войны, а Украине уготована роль главного расходного материала в развязанной альянсом гибридной войне с РФ. Россия не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва обращала внимание на втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в альянс, как и разную реакцию на нее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20230721/ssha-1885386809.html
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в мире, украина, дональд трамп, нато, g7, россия, киев, йенс столтенберг, джо байден
В мире, Украина, Дональд Трамп, НАТО, G7, Россия, Киев, Йенс Столтенберг, Джо Байден
Трамп назвал безумием даже думать о приеме Украины в НАТО

Трамп: даже думать о приеме Украины в НАТО — безумие

© AP Photo / Evan VucciБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Бывший президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что даже думать о приеме Украины в НАТО - безумие.
«
"Информация о том, что мы просто рассматриваем прием Украины в НАТО в это время, полнейшее безумие", - заявил Трамп в видеообращении.
Здание Сената - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Сенат США отверг призыв урезать помощь Украине ради давления на страны НАТО
21 июля, 00:37
По словам политика, нынешняя администрация во главе с Джо Байденом втягивает США в третью мировую войну. "В интересах нации, которая заплатила его семье миллионы и миллионы долларов очевидных взяток. Вам просто нужно посмотреть, сколько Китай, Украина заплатили семье Байдена", - сказал Трамп.
Как заявил бывший американский президент, нынешняя администрация не компетентна и не должна рисковать развязыванием войны с Россией или Китаем.
Саммит НАТО прошел в Вильнюсе 11-12 июля. По его итогам Киев не получил приглашения в альянс. Более того, генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что вопрос о членстве Украины потеряет актуальность, если она не сумеет одержать победу в противостоянии с Россией. Страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Украины, однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации. МИД России заявил по окончании саммита, что НАТО окончательно вернулась к схемам холодной войны, а Украине уготована роль главного расходного материала в развязанной альянсом гибридной войне с РФ.
Россия не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва обращала внимание на втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в альянс, как и разную реакцию на нее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
Немецкий бизнесмен назвал главные провалы НАТО на Украине
18 июля, 12:13
 
В миреУкраинаДональд ТрампНАТОG7РоссияКиевЙенс СтолтенбергДжо Байден
 
 
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