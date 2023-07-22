https://ria.ru/20230722/nastuplenie-1885644179.html

Российские военные отражают новое наступление ВСУ в Запорожской области

Российские военные отражают новое наступление ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 22.07.2023

Российские военные отражают новое наступление ВСУ в Запорожской области

Российская армия отражает новое наступление ВСУ на ореховском участке фронта в Запорожской области, сообщил глава местного общественного движения "Мы вместе с... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T09:09

2023-07-22T09:09

2023-07-22T09:37

специальная военная операция на украине

киев

запорожская область

сша

сергей шойгу

вооруженные силы рф

нато

владимир путин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости. Российская армия отражает новое наступление ВСУ на ореховском участке фронта в Запорожской области, сообщил глава местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в телеграм-канале. "На Ореховском направлении очень горячо — нацисты пошли в наступление. Сегодня, ровно в четыре утра, после массированной артподготовки восточнее Работино, враг бросил в атаку пехоту и бронетехнику, включая танки и "Брэдли", — рассказал он.По словам Рогова, украинские военные пытаются прорваться к российским позициям и занять окопы на первой линии обороны. "Русская артиллерия и РСЗО встретили боевиков ВСУ на подступах. Идут тяжелые ожесточенные бои", — написал он. В четверг противник предпринял попытку крупномасштабного наступления с использованием танков на Ореховском направлении, но российские бойцы остановили ВСУ в районе села Работино. После этого украинским военным пришлось проводить перегруппировку из-за больших потерь во время неудачной атаки, сообщал накануне Рогов.Контрнаступление ВСУ на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока" — нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом контрнаступления ВСУ. Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Как указал 11 июля министр обороны Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, при этом потеряв свыше 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ отметили, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику. Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что украинское наступление будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20230722/uzhas-1885636237.html

https://ria.ru/20230722/general-1885633410.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

киев, запорожская область, сша, сергей шойгу, вооруженные силы рф, нато, владимир путин, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность