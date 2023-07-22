Российские военные отражают новое наступление ВСУ в Запорожской области
Рогов: российская армия отражает наступление ВСУ на ореховском участке фронта в Запорожье
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня (РСЗО) на огневой позиции в зоне спецоперации
Реактивная система залпового огня (РСЗО) на огневой позиции в зоне спецоперации. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости. Российская армия отражает новое наступление ВСУ на ореховском участке фронта в Запорожской области, сообщил глава местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в телеграм-канале.
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"На Ореховском направлении очень горячо — нацисты пошли в наступление. Сегодня, ровно в четыре утра, после массированной артподготовки восточнее Работино, враг бросил в атаку пехоту и бронетехнику, включая танки и "Брэдли", — рассказал он.
По словам Рогова, украинские военные пытаются прорваться к российским позициям и занять окопы на первой линии обороны.
"Русская артиллерия и РСЗО встретили боевиков ВСУ на подступах. Идут тяжелые ожесточенные бои", — написал он.
В четверг противник предпринял попытку крупномасштабного наступления с использованием танков на Ореховском направлении, но российские бойцы остановили ВСУ в районе села Работино. После этого украинским военным пришлось проводить перегруппировку из-за больших потерь во время неудачной атаки, сообщал накануне Рогов.
Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока" — нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом контрнаступления ВСУ. Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Как указал 11 июля министр обороны Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, при этом потеряв свыше 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.
На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ отметили, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику. Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что украинское наступление будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".