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Российские военные отражают новое наступление ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 22.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:09 22.07.2023 (обновлено: 09:37 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/nastuplenie-1885644179.html
Российские военные отражают новое наступление ВСУ в Запорожской области
Российские военные отражают новое наступление ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 22.07.2023
Российские военные отражают новое наступление ВСУ в Запорожской области
Российская армия отражает новое наступление ВСУ на ореховском участке фронта в Запорожской области, сообщил глава местного общественного движения "Мы вместе с... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T09:09
2023-07-22T09:37
специальная военная операция на украине
киев
запорожская область
сша
сергей шойгу
вооруженные силы рф
нато
владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости. Российская армия отражает новое наступление ВСУ на ореховском участке фронта в Запорожской области, сообщил глава местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в телеграм-канале. &quot;На Ореховском направлении очень горячо — нацисты пошли в наступление. Сегодня, ровно в четыре утра, после массированной артподготовки восточнее Работино, враг бросил в атаку пехоту и бронетехнику, включая танки и &quot;Брэдли&quot;, — рассказал он.По словам Рогова, украинские военные пытаются прорваться к российским позициям и занять окопы на первой линии обороны. "Русская артиллерия и РСЗО встретили боевиков ВСУ на подступах. Идут тяжелые ожесточенные бои", — написал он. В четверг противник предпринял попытку крупномасштабного наступления с использованием танков на Ореховском направлении, но российские бойцы остановили ВСУ в районе села Работино. После этого украинским военным пришлось проводить перегруппировку из-за больших потерь во время неудачной атаки, сообщал накануне Рогов.Контрнаступление ВСУ на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока" — нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом контрнаступления ВСУ. Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Как указал 11 июля министр обороны Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, при этом потеряв свыше 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ отметили, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику. Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что украинское наступление будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20230722/uzhas-1885636237.html
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запорожская область
сша
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киев, запорожская область, сша, сергей шойгу, вооруженные силы рф, нато, владимир путин, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Запорожская область, США, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ, НАТО, Владимир Путин, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные отражают новое наступление ВСУ в Запорожской области

Рогов: российская армия отражает наступление ВСУ на ореховском участке фронта в Запорожье

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня (РСЗО) на огневой позиции в зоне спецоперации
Реактивная система залпового огня (РСЗО) на огневой позиции в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) на огневой позиции в зоне спецоперации. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости. Российская армия отражает новое наступление ВСУ на ореховском участке фронта в Запорожской области, сообщил глава местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в телеграм-канале.
«

"На Ореховском направлении очень горячо — нацисты пошли в наступление. Сегодня, ровно в четыре утра, после массированной артподготовки восточнее Работино, враг бросил в атаку пехоту и бронетехнику, включая танки и "Брэдли", — рассказал он.

По словам Рогова, украинские военные пытаются прорваться к российским позициям и занять окопы на первой линии обороны.
"Русская артиллерия и РСЗО встретили боевиков ВСУ на подступах. Идут тяжелые ожесточенные бои", — написал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
В четверг противник предпринял попытку крупномасштабного наступления с использованием танков на Ореховском направлении, но российские бойцы остановили ВСУ в районе села Работино. После этого украинским военным пришлось проводить перегруппировку из-за больших потерь во время неудачной атаки, сообщал накануне Рогов.
Контрнаступление ВСУ на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.
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06:22
Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока" — нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом контрнаступления ВСУ. Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Как указал 11 июля министр обороны Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, при этом потеряв свыше 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.
На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ отметили, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику. Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что украинское наступление будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
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Специальная военная операция на УкраинеКиевЗапорожская областьСШАСергей ШойгуВооруженные силы РФНАТОВладимир ПутинВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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