https://ria.ru/20230722/most-1885742377.html
Число пострадавших при обрушении моста в Луге выросло до восьми
Число пострадавших при обрушении моста в Луге выросло до восьми - РИА Новости, 22.07.2023
Число пострадавших при обрушении моста в Луге выросло до восьми
Число пострадавших при обрушении пешеходного моста в городе Луга в Ленинградской области возросло до восьми, следует из сообщения областного правительства. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T21:48
2023-07-22T21:48
2023-07-22T21:48
происшествия
луга
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл - РИА Новости. Число пострадавших при обрушении пешеходного моста в городе Луга в Ленинградской области возросло до восьми, следует из сообщения областного правительства. Ранее сообщалось, что при обрушении деревянного моста в Луге во время проведения фольклорного фестиваля "Ольгины берега" от полученных травм один человек скончался, три человека в состоянии средней тяжести проходят обследование в Лужской межрайонной больнице. Следственными органами по факту гибели человека было возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". "Еще двое пострадавших самостоятельно обратились за помощью в Лужскую больницу. Медики сообщили, что угрозы жизни для всех, кто находятся на обследовании, нет… Еще троим пострадавшим помощь оказана на месте падения конструкции моста", - говорится в сообщении. Также сообщалось, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил председателю комитета по здравоохранению Александру Жаркову взять на контроль оказание помощи пострадавшим при происшествии.
https://ria.ru/20230721/stena-1885589049.html
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Обрушение пешеходного моста в городе Луга Ленинградской области
Пешеходный мост в городе Луга ленинградской области обрушился во время фестиваля. Погиб один человек
2023-07-22T21:48
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происшествия, луга, александр дрозденко, ленинградская область
Происшествия, Луга, Александр Дрозденко, Ленинградская область
Число пострадавших при обрушении моста в Луге выросло до восьми
Число пострадавших при обрушении пешеходного моста в Луге выросло до восьми