https://ria.ru/20230722/most-1885742377.html

Число пострадавших при обрушении моста в Луге выросло до восьми

Число пострадавших при обрушении моста в Луге выросло до восьми - РИА Новости, 22.07.2023

Число пострадавших при обрушении моста в Луге выросло до восьми

Число пострадавших при обрушении пешеходного моста в городе Луга в Ленинградской области возросло до восьми, следует из сообщения областного правительства. РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T21:48

2023-07-22T21:48

2023-07-22T21:48

происшествия

луга

александр дрозденко

ленинградская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/16/1885718320_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8b081a0dd6e90dd3f38539dd93826480.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл - РИА Новости. Число пострадавших при обрушении пешеходного моста в городе Луга в Ленинградской области возросло до восьми, следует из сообщения областного правительства. Ранее сообщалось, что при обрушении деревянного моста в Луге во время проведения фольклорного фестиваля "Ольгины берега" от полученных травм один человек скончался, три человека в состоянии средней тяжести проходят обследование в Лужской межрайонной больнице. Следственными органами по факту гибели человека было возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". "Еще двое пострадавших самостоятельно обратились за помощью в Лужскую больницу. Медики сообщили, что угрозы жизни для всех, кто находятся на обследовании, нет… Еще троим пострадавшим помощь оказана на месте падения конструкции моста", - говорится в сообщении. Также сообщалось, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил председателю комитета по здравоохранению Александру Жаркову взять на контроль оказание помощи пострадавшим при происшествии.

https://ria.ru/20230721/stena-1885589049.html

луга

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обрушение пешеходного моста в городе Луга Ленинградской области Пешеходный мост в городе Луга ленинградской области обрушился во время фестиваля. Погиб один человек 2023-07-22T21:48 true PT0M23S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, луга, александр дрозденко, ленинградская область