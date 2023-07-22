https://ria.ru/20230722/most-1885713847.html
СК завел дело после обрушения моста с пешеходами в Ленинградской области
СК завел дело после обрушения моста с пешеходами в Ленинградской области - РИА Новости, 22.07.2023
СК завел дело после обрушения моста с пешеходами в Ленинградской области
СК возбудил дело после обрушения моста с пешеходами в Луге Ленобласти, где погиб один человек и пострадали трое, сообщает пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T17:44
2023-07-22T17:44
2023-07-22T17:44
происшествия
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
луга
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881287561_0:0:3248:1826_1920x0_80_0_0_3a41e9cd14931a7f8f09039d064bbb91.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл - РИА Новости. СК возбудил дело после обрушения моста с пешеходами в Луге Ленобласти, где погиб один человек и пострадали трое, сообщает пресс-служба СУСК по региону. Деревянный пешеходный мост обрушился в субботу в городе Луга, где проходил фольклорный праздник "Ольгины берега". Один человек скончался, трое доставлены в межрайонную больницу. Правоохранительные органы и аварийные службы работают на месте происшествия. "По факту гибели человека в результате обрушения пешеходного моста возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - информирует пресс-служба.
https://ria.ru/20230722/most-1885696652.html
ленинградская область
луга
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881287561_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_57e15adc91e559d4e0bd9b615d08a8de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), луга, россия
Происшествия, Ленинградская область, Следственный комитет России (СК РФ), Луга, Россия
СК завел дело после обрушения моста с пешеходами в Ленинградской области
СК завел дело после обрушения моста с пешеходами в Луге Ленинградской области