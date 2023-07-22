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СК завел дело после обрушения моста с пешеходами в Ленинградской области

СК завел дело после обрушения моста с пешеходами в Ленинградской области - РИА Новости, 22.07.2023

СК завел дело после обрушения моста с пешеходами в Ленинградской области

СК возбудил дело после обрушения моста с пешеходами в Луге Ленобласти, где погиб один человек и пострадали трое, сообщает пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T17:44

2023-07-22T17:44

2023-07-22T17:44

происшествия

ленинградская область

следственный комитет россии (ск рф)

луга

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл - РИА Новости. СК возбудил дело после обрушения моста с пешеходами в Луге Ленобласти, где погиб один человек и пострадали трое, сообщает пресс-служба СУСК по региону. Деревянный пешеходный мост обрушился в субботу в городе Луга, где проходил фольклорный праздник "Ольгины берега". Один человек скончался, трое доставлены в межрайонную больницу. Правоохранительные органы и аварийные службы работают на месте происшествия. "По факту гибели человека в результате обрушения пешеходного моста возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - информирует пресс-служба.

https://ria.ru/20230722/most-1885696652.html

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происшествия, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), луга, россия