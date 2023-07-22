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СК завел дело после обрушения моста с пешеходами в Ленинградской области - РИА Новости, 22.07.2023
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17:44 22.07.2023
https://ria.ru/20230722/most-1885713847.html
СК завел дело после обрушения моста с пешеходами в Ленинградской области
СК завел дело после обрушения моста с пешеходами в Ленинградской области - РИА Новости, 22.07.2023
СК завел дело после обрушения моста с пешеходами в Ленинградской области
СК возбудил дело после обрушения моста с пешеходами в Луге Ленобласти, где погиб один человек и пострадали трое, сообщает пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T17:44
2023-07-22T17:44
происшествия
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
луга
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл - РИА Новости. СК возбудил дело после обрушения моста с пешеходами в Луге Ленобласти, где погиб один человек и пострадали трое, сообщает пресс-служба СУСК по региону. Деревянный пешеходный мост обрушился в субботу в городе Луга, где проходил фольклорный праздник "Ольгины берега". Один человек скончался, трое доставлены в межрайонную больницу. Правоохранительные органы и аварийные службы работают на месте происшествия. "По факту гибели человека в результате обрушения пешеходного моста возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - информирует пресс-служба.
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происшествия, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), луга, россия
Происшествия, Ленинградская область, Следственный комитет России (СК РФ), Луга, Россия
СК завел дело после обрушения моста с пешеходами в Ленинградской области

СК завел дело после обрушения моста с пешеходами в Луге Ленинградской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл - РИА Новости. СК возбудил дело после обрушения моста с пешеходами в Луге Ленобласти, где погиб один человек и пострадали трое, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
Деревянный пешеходный мост обрушился в субботу в городе Луга, где проходил фольклорный праздник "Ольгины берега". Один человек скончался, трое доставлены в межрайонную больницу. Правоохранительные органы и аварийные службы работают на месте происшествия.
«
"По факту гибели человека в результате обрушения пешеходного моста возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - информирует пресс-служба.
Обрушение пешеходного моста в городе Луга Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
В городе Луга в Ленинградской области обрушился пешеходный мост
Вчера, 16:22
 
ПроисшествияЛенинградская областьСледственный комитет России (СК РФ)ЛугаРоссия
 
 
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