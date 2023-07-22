https://ria.ru/20230722/most-1885698129.html

При обрушении пешеходного моста в Ленинградской области погиб один человек

При обрушении пешеходного моста в Ленинградской области погиб один человек - РИА Новости, 22.07.2023

При обрушении пешеходного моста в Ленинградской области погиб один человек

Один человек скончался при обрушении пешеходного моста в городе Луга в Ленинградской области, трое пострадали, сообщает областное правительство. РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T16:29

2023-07-22T16:29

2023-07-22T21:14

происшествия

ленинградская область

луга

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл - РИА Новости. Один человек скончался при обрушении пешеходного моста в городе Луга в Ленинградской области, трое пострадали, сообщает областное правительство."При обрушении деревянного моста в Луге от полученных травм один человек скончался, трое - в состоянии средней тяжести проходят обследование в Лужской межрайонной больнице", - говорится в сообщении.На месте происшествия работают три бригады скорой помощи.Ранее региональное СУСК РФ сообщало, что пешеходный мост обрушился в городе Луга Ленинградской области, есть пострадавшие. Следственные органы проводят доследственную проверку.

https://ria.ru/20230721/stena-1885589049.html

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Обрушение пешеходного моста в городе Луга Ленинградской области Пешеходный мост в городе Луга ленинградской области обрушился во время фестиваля. Погиб один человек 2023-07-22T16:29 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, ленинградская область, луга