https://ria.ru/20230722/most-1885698129.html
При обрушении пешеходного моста в Ленинградской области погиб один человек
При обрушении пешеходного моста в Ленинградской области погиб один человек - РИА Новости, 22.07.2023
При обрушении пешеходного моста в Ленинградской области погиб один человек
Один человек скончался при обрушении пешеходного моста в городе Луга в Ленинградской области, трое пострадали, сообщает областное правительство. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T16:29
2023-07-22T16:29
2023-07-22T21:14
происшествия
ленинградская область
луга
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл - РИА Новости. Один человек скончался при обрушении пешеходного моста в городе Луга в Ленинградской области, трое пострадали, сообщает областное правительство."При обрушении деревянного моста в Луге от полученных травм один человек скончался, трое - в состоянии средней тяжести проходят обследование в Лужской межрайонной больнице", - говорится в сообщении.На месте происшествия работают три бригады скорой помощи.Ранее региональное СУСК РФ сообщало, что пешеходный мост обрушился в городе Луга Ленинградской области, есть пострадавшие. Следственные органы проводят доследственную проверку.
https://ria.ru/20230721/stena-1885589049.html
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Обрушение пешеходного моста в городе Луга Ленинградской области
Пешеходный мост в городе Луга ленинградской области обрушился во время фестиваля. Погиб один человек
2023-07-22T16:29
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PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, луга
Происшествия, Ленинградская область, Луга
При обрушении пешеходного моста в Ленинградской области погиб один человек
При обрушении пешеходного моста в городе Луга в Ленинградской области погиб один человек