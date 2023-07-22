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В городе Луга в Ленинградской области обрушился пешеходный мост

В городе Луга в Ленинградской области обрушился пешеходный мост - РИА Новости, 22.07.2023

В городе Луга в Ленинградской области обрушился пешеходный мост

Пешеходный мост обрушился в городе Луга в Ленинградской области, сообщило региональное управление Следственного комитета. РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T16:22

2023-07-22T16:22

2023-07-22T22:10

ленинградская область

луга

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл — РИА Новости. Пешеходный мост обрушился в городе Луга в Ленинградской области, сообщило региональное управление Следственного комитета."Следственным отделом по городу Луга следственного управления СК России по Ленинградской области проводится доследственная проверка по факту обрушения пешеходного моста в городе Луга. <...> По предварительным данным, есть пострадавшие", — говорится в заявлении. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.Как уточнили местные власти, в результате происшествия один человек погиб, еще трое получили травмы средней степени тяжести. Позже число пострадавших выросло до восьми.

https://ria.ru/20230708/obrushenie-1883015626.html

ленинградская область

луга

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обрушение пешеходного моста в городе Луга Ленинградской области Пешеходный мост в городе Луга ленинградской области обрушился во время фестиваля. Погиб один человек 2023-07-22T16:22 true PT0M23S

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Влада Копылова

ленинградская область, луга, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)