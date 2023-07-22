https://ria.ru/20230722/most-1885696652.html
В городе Луга в Ленинградской области обрушился пешеходный мост
В городе Луга в Ленинградской области обрушился пешеходный мост - РИА Новости, 22.07.2023
В городе Луга в Ленинградской области обрушился пешеходный мост
Пешеходный мост обрушился в городе Луга в Ленинградской области, сообщило региональное управление Следственного комитета. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T16:22
2023-07-22T16:22
2023-07-22T22:10
ленинградская область
луга
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл — РИА Новости. Пешеходный мост обрушился в городе Луга в Ленинградской области, сообщило региональное управление Следственного комитета."Следственным отделом по городу Луга следственного управления СК России по Ленинградской области проводится доследственная проверка по факту обрушения пешеходного моста в городе Луга. <...> По предварительным данным, есть пострадавшие", — говорится в заявлении. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.Как уточнили местные власти, в результате происшествия один человек погиб, еще трое получили травмы средней степени тяжести. Позже число пострадавших выросло до восьми.
https://ria.ru/20230708/obrushenie-1883015626.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Обрушение пешеходного моста в городе Луга Ленинградской области
Пешеходный мост в городе Луга ленинградской области обрушился во время фестиваля. Погиб один человек
2023-07-22T16:22
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PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, луга, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Ленинградская область, Луга, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
В городе Луга в Ленинградской области обрушился пешеходный мост
При обрушении пешеходного моста в Ленинградской области погиб один человек